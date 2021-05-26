Вызовы мошенничества для казино в Украине

Впродовж тривалого часу казино в Україні часто асоціювалось не з яскравими наповненими відвідувачами залами на кшталт тих, що в Лас-Вегасі, а скоріше з напівлегальними місцями під прикриттям ресторану чи готелю, куди можна потрапити лише за домовленістю.

Місцями, де грають тільки заможні люди, і куди несподівано можуть навідатись правоохоронці, і тоді гості та круп’є будуть змушені покидати казино через чорний хід, ховаючи або виносячи з собою фішки та інше приладдя для гри.

Схоже на сюжет до голлівудських фільмів, але справді такими були реалії тіньового бізнесу казино в Україні впродовж останніх 12 років після заборони азартних ігор у 2009 році.

На сьогоднішній день все це поступово стає історією. Адже 14 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Закон дозволяє розміщувати казино в готелях категорії "п’ять зірок" та "чотири зірки", з номерним фондом не менше 100 номерів, в заміських комплексах не менше 10 тисяч квадратних метрів та з готелем категорії "п’ять зірок", а також на території спеціальних гральних зон.

В казино можна грати в рулетку, карткові ігри та кості, додатково можна розміщувати гральні автомати та проводити букмекерську діяльність.

Новий закон покликаний вивести казино із тіні і створити можливість для виходу великих міжнародних мереж казино на український ринок.

Ключові передумови для вчинення шахрайських дій в казино

Як будь-який легальний бізнес, власники та керівництво казино зацікавлені як у тому щоб заробляти гроші, так і в тому щоб уберегти свій бізнес від зайвих витрат та нервів: крадіжок грошей та майна, штрафів та санкцій.

За даними досліджень, 5% від річного доходу втрачається компаніями внаслідок шахрайських схем з боку співробітників, клієнтів, третіх сторін (зокрема, постачальників, бізнес-партнерів), а втрати від одного випадку шахрайства можуть складати приблизно 125 тис доларів. Крім цього, казино можуть бути втягнуті в справжні злочини.

Одним із найбільш розповсюджених видів економічних злочинів, з яким асоціюються казино, – це відмивання коштів. Адже через казино проходить велика кількість клієнтів та потоків грошей, в тому числі і готівки.

Таким чином, казино завжди були привабливим місцем для відмивання "брудних" грошей – для України це переважно готівка, отримана від корупції чи інших видів шахрайства.

Серед ключових індикаторів можна виділити наступні: купівля великої кількості фішок (особливо для рулетки, де немає номіналу); одночасні повторювані ставки на червоне та чорне; здача фішок без або з недовгою ігровою активністю; здача фішок особою, яка їх не купляла(фішки могли використовуватись, як валюта для розрахунку); дроблення сум виграшів нижче порогової суми в 30 тис. грн для уникнення верифікації особи, фальшиві документи, що ідентифікують особи.

У разі порушення законодавства та виявлення випадків відмивання коштів, казино може загрожувати штраф до двократного розміру отриманої вигоди, а якщо обсяг такої вигоди визначити неможливо – до 27 млн грн.

Так, наприклад, у 2021 році в результаті перевірки Комісією з азартних ігор Великобританії інтернет-казино Casumo, що базується на Мальті, було зобов’язане сплатити штраф у розмірі 6 мільйонів фунтів стерлінгів за неналежний контроль за підозрілими транзакціями.

Як захиститись?

Відповідно до законодавства, казино є суб’єктом первинного фінансового моніторингу.

При першому відвідуванні гравців казино повинно проводити їх ідентифікацію та належну перевірку (зокрема перевірка репутації та наявності в "чорних списках", виявлення публічних діячів та встановлення потенційних зв’язків з ними, присвоєння відповідного рівня ризику діловим відносинам з гравцями).

В процесі ділових відносин казино повинно проводити верифікацію гравців кожен раз при прийнятті ставки чи виплати виграшу на суму понад 30 тис. грн.

Для здійснення ідентифікації та верифікації гравців законодавство також дозволяє залучати агента (зовнішню компанію) – це дозволяє зменшити навантаження на казино та використовувати досвід та компетенції компаній, які спеціалізуються на подібних перевірках.

Здійснювати моніторинг транзакцій з гравцями. По-перше, визначити індикатори ризикованих транзакцій.

По-друге, проводити навчання зі співробітниками, як виявляти ризиковані транзакції. По-третє, налаштувати ІТ системи для виявлення ризикованих транзакцій та оповіщення (alerts) про них.

І, наостанок, проводити регулярний аудит вибіркових транзакцій, щоб перевіряти правильність реагування ІТ систем та співробітників.

Ще одним головним болем казино є нечесна гра. Маніпулювати грою можуть як гравці самостійно, так і в змові зі співробітниками: це можуть бути "математики", які рахують карти, круп’є, які підказують карти гравцям або додають до ставки після гри, гравці, які аналізують алгоритми комбінацій в гральних автоматах або вже знають, де перепрограмовані машини з потрібними комбінаціями виграшів.

Серед ключових індикаторів, на які важливо звертати увагу: зйомка відео в казино, нестандартні мітки на гральних автоматах, завищений відсоток виграшів "джекпот" на певних гральних автоматах, різкі ставки на підвищення в середині гри в блекджек при неактивній грі на початку, частий вибір гостем столу з одним і тим самим круп’є.

Використовувати сучасні ІТ рішення: підключати гральні столи та гральні автомати до систем онлайн моніторингу гри, встановлювати камери в гральних залах, використовувати технології для розпізнавання облич (surveillance) для недопущення до гри осіб з "чорних списків", відслідковувати ризиковані патерни поведінки гравців та співробітників за допомогою технологій штучного інтелекту (AI) та аналізу великих масивів даних (Big Data);

Навчати спеціальних співробітників (зокрема круп’є, інспекторів, менеджерів залів, камерменів) помічати підозрілі патерни поведінки гравців.

Також, одним із притаманних видів економічних злочинів для даного бізнесу є крадіжки від яких казино може постраждати як і будь-який інший бізнес.

В казино виникають різні випадки як простих крадіжок фішок, готівки, техніки співробітниками, так і більш просунуті шахрайські схеми. Наприклад, закупівлі товарів та послуг у підставних постачальників по завищеним цінам, маніпуляції з бонусами співробітникам, зловживання представницькими витратами.

Які можуть бути індикатори: помилки в фінансовій звітності чи статистичній інформації, значні суми витрат. Проте, багато крадіжок не виявляються роками – дослідження свідчать, що 14% шахрайських схем виявляються випадково.

Необхідно посилювати внутрішні контролі за діями співробітників (наприклад, "розділ повноважень", "контролі в дві руки", перевірка біографії співробітників), керівництву демонструвати "тон зверху" про неприпустимість шахрайських дій та невідворотність покарання за їх вчинення, залучати зовнішніх аудиторів для перевірки фінансової звітності та ефективності внутрішніх контролів.

Також, дієвим інструментом виявлення шахрайських схем є система повідомлень про порушення (whistleblowing system). Дослідження свідчать, що 43% порушень виявляються через викривальні повідомлення (в т.ч. анонімні) чи то співробітників, чи гравців, чи третіх сторін.

Водночас, казино може страждати не тільки від загроз зсередини, а і від зовнішньої загрози – недобросовісної конкуренції.

Конкуренти можуть лобіювати певні норми законодавчих змін, які будуть спрямовані на захист інтересів лише певних казино, розповсюджувати негативну інформацію в медіа та серед гравців, інформувати правоохоронні органи та регулятори про порушення в казино задля збільшення кількості перевірок.

Приклади індикаторів: негативна інформація в медіа, зростання кількості перевірок з боку державних органів, безпричинне зменшення кількості гравців, нечіткі чи односторонні норми законодавства.

Щоб захиститись, варто впроваджувати чітку та ефективну комунікаційну стратегію та проактивно і вчасно реагувати на будь-яку негативну інформацію в медіа, вести бізнес відкрито та законно і всіляко сприяти державним органам при перевірках, адресувати недоліки законодавства через медіа, профільні комітети ВРУ та асоціації.

На сьогодні 20 готелів в Україні отримали дозвіл на відкриття казино. Географія охоплює не лише Київ, а й інші міста, зокрема Львів, Одесу, Харків, Вінницю, Рівне, Суми, Полтаву, Запоріжжя, Білу Церкву. Ліцензії казино отримали 4 компанії у Львові, Одесі та Києві.

Є сподівання, що новий Закон про азартні ігри і його подальше удосконалення шляхом відкритого діалогу з учасниками ринку та ретельний моніторинг його практичного застосування в сучасних реаліях створить необхідні умови для ведення бізнесу казино на українському ринку чесно та прозоро, а державі дозволить вчасно та в повному обсязі отримувати очікувані податки до бюджету.

Співавтор: Яна Омельчук, менеджер PwC в Україні