Белорусские автобусы под запретом. Есть ли альтернатива?

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила встановити спецмито в розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі.

Вона встановила факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі.

Спецмито застосовується з моменту набрання чинності рішенням Комісії і до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України. Рішення Комісії набрало чинності на початку травня.

Як це вплине на ринок автобусів

Можемо припустити, що ціль спецмит не в намаганні українських виробників отримати доступ до білоруського ринку збуту, а в захисті свого.

В Україні автобуси виробляють п’ять заводів. Це корпорація "Богдан" (завод у Луцьку), Еталон (Завод у Чернігові), "Атаман" (завод у Черкасах), ЗАЗ і Рута (Часів Яр).

За даними асоціації УкрАвтоПром, за 12 місяців 2020 року українські заводи виготовили 698 автобусів різних класів (в 2019 році — 913) (Рис 1.).

Близько 70% всіх автобусів виробляють два заводи — в Чернігові і Черкасах. В основному, в Україні виробляють автобуси малих класів (так звані шкільні). Корпорація "Богдан" останніми роками зосередилась на великому транспорті — як тролейбусах так і автобусах.

Найголовнішим їхнім конкурентом є Мінський автомобільний завод, який випускає всю лінійку комерційної і комунальної автомобільної техніки — від автобусів до вантажівок.

За даними УкрАвтоПрому, в 2020 році серед автобусів, які стали на першу реєстрацію в Україні, МАЗи склали 229 одиниць. І хоча відносно частка невелика (всього 12%), мова йде про найдорожчий сегмент техніки.

Як білоруси отримали ці замовлення?

У 2020 році в системі Prozorro було закуплено 785 автобусів. Аналіз майже трьох сотень контрактів, проведений Центром вдосконалення закупівель Київської школи економіки, показав, що серед них білоруська техніка склала всього 26 одиниць техніки (в 2019 році щоправда було значно більше — 130 одиниць).

Звідки взялись інші? Як відомо, в жовтні 2020 року "Київпастранс" закупив у лізинг, який надав український державний "Укргазбанк", 200 білоруських автобусів на близько 1,67 млрд грн без оголошення тендеру (закон про Публічні закупівлі дозволяє закупівлі в лізинг проводити повз прозорівські тендери).

Тобто, фактично всі 100% техніки, яка стала на першу реєстрацію в 2020 році, МАЗ поставив або через Prozorro або (в основному) через лізингові програми, і в обох випадках — в інтересах державних або комунальних замовників.

Тому спецмито, яке є фактично загороджувальним, для цього сегменту ринку частково матиме той самий ефект, який мав би підготовлений наразі до другого читання проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (№3739).

Він вводить поняття ступеня локалізації виробництва і фактично забороняє українським замовникам за публічні кошти (разом із лізингом) купувати імпортну техніку, якщо ступінь локалізації не відповідатиме певному рівню.

Детальніше про це ми писали раніше. Ефект частковий, тому що, окрім білоруської техніки, державні і публічні замовники купують і іншу, передусім європейську, техніку.

За підрахунками KSE, мова йде ще про близько 170 автобусів за 2020 рік (в 2019 році майже дві сотні), які були куплені через Prozorro.

Виробники комунальної техніки поза спецмитом

Комісія виписала спецмита так, що вони не зачіпають інтереси інших виробників, головним чином різноманітної комунальної техніки.

У рішенні Комісії зазначається, що під дію 35%-мита потрапляють автобуси (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше), вантажівки з дизельними двигунами і повною масою 5-20 тонн та більше 20 тонн.

Також мито діятиме на спецтехніку (автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу і автомобілі-майстерні). Єдиний виняток — для автомобільних шасі.

Це виключення важливе для інших виробників, які працюють на базі цього шасі. Наприклад, "Спец-Ком-Сервіс", який виробляє різну комунальну техніку — від сміттєвозів до поливальної техніки — і найчастіше перемагає із нею у Prozorro.

Або чернігівська "Пожмашина", яка виробляє пожежні автомобілі. Всі вони в основному обирають шасі МАЗу (також популярне шасі російського "УРАЛУ", яке, вочевидь, замінило би білорусів у разі дії спецмита і на шасі).