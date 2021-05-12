Криптобиржа Huobi Global отвечает на 10 главных вопросов об NFT

1. Что такое NFT?

NFT или невзаимозаменяемый токен представляет собой уникальный цифровой актив, хранящие данные об изображениях, аудиофайлах, видео, или цифровой эквивалент физического актива.

Несмотря на то, что сейчас невзаимозаменяемые токены широко используются для создания цифровых произведений искусства, у них есть и другие сферы применения, например, в игровой индустрии для подтверждения владения игровыми ресурсами, в индустрии коллекционных спортивных карт для покупки и подтверждения владения эксклюзивным объектом.

2. Чем NFT отличается от других криптовалют?

Невзаимозаменяемый токен – это токен, который нельзя разделить и заменить, или воспроизвести из этой же валюты. В отличие от других токенов, которые по своей природе являются взаимозаменяемыми, NFT являются уникальным цифровым активом, который не может быть поделен или замещен.

Стоимость NFT определяется его производителем или инвестором. NFT подтверждает право на владение цифровым активом или файлом, но при этом не препятствует его копированию, а только закрепляет права владельца на оригинальный экземпляр цифрового артефакта.

3. Как производятся NFT?

NFT производятся в соответствии со стандартом токенов ERC-721, созданными разработчиками Ethereum. Существуют платформы, которые позволяют легко проводить транзакции, чтобы пользователи не увязли в технических дебрях блокчейна.

Единственное, что нужно для создания NFT — это цифровой криптовалютный кошелек. После загрузки файла, который вы хотите перевести в NFT через систему IPFS, с помощью электронных платформ, вы должны указать параметры NFT, которые не могут быть изменены.

После определения таких характеристик, например, какое количество NFT будет произведено, цена, доля, которую вам выплатят при следующей продаже, NFT будет произведена путем оплаты комиссии за транзакцию блокчейн-сети. После завершения транзакции NFT переводятся на ваш кошелек и записываются на весь блокчейн, где производятся.

4. Как получить NFT?

Есть площадки, где выставляются и покупаются NFT, на них вы можете купить понравившиеся NFT способом, который будет определен производителем, аукционом или купить напрямую.

Когда покупка будет завершена, NFT будет переведен с кошелька производителя на ваш кошелек. Если вы хотите, вы можете перепродать купленные NFT через платформы электронной коммерции.

5. Является ли NFT инвестиционным инструментом?

NFT отличаются от других криптовалют своей "конструкцией", и их стоимость определяется человеком, который производит работу или инвестором, а не кем-то со стороны.

Если мы говорим об инвестициях в цифровое искусство, то это ничем не отличается от инвестирования в физическое искусство. Точно так же стоимость актива, который вы покупаете для коллекции, определяется такими параметрами как редкость, возраст и внешний вид.

6. Какой эффект окажут NFT?

Если рассматривать современные области использования NFT, можно сказать, что они в первую очередь решают проблему интеллектуальной собственности.

Сейчас скопировать произведение в цифровой среде очень легко.

NFT решает эту проблему, подтверждая, кому принадлежат права на произведение. Поскольку NFT является программируемым цифровым активом, акции, которые художники купят на следующей продаже, также могут быть переведены в NFT.

Таким образом, в случае продажи соответствующая сумма автоматически переводится на кошелек художника.

7. Как быть уверенным в подлинности NFT?

В криптовалютной экосистеме репутация людей очень важна. Художники, которые производят NFT и хотят выставить их на продажу, проходят через проверку профилей приложения NFT marketplace, чтобы подтвердить подлинность работы.

Если у вас есть информация об адресе кошелька соответствующего художника, а он является общедоступным для оплаты, у вас будет возможность подтвердить подлинность работы.

Кроме того, вы можете быть уверены в подлинности как самого художника, так и его работ, отслеживая движения NFT из приложения blockchain monitoring.

8. Где хранятся файлы в NFT?

NFT содержат данные многих форматов файлов: изображение, звук, короткое видео и документ. Поскольку эти файлы трудно и дорого хранить в блокчейне, они хранятся в распределенном протоколе хранения файлов под названием IPFS.

Загруженные файлы шифруются, делятся на небольшие фрагменты и распределяются между дисками IPFS. Доказательство того, что соответствующий файл был загружен в IPFS, сохраняется в блокчейне с помощью NFT.

9. Есть ли какие-нибудь известные продажи NFT?

Самую известную продажу NFT осуществил американский художник Бипл (Майк Винкельманн), продавший коллаж из своих работ за 69,4 миллиона долларов на аукционе, организованном аукционным домом Christie's.

Видео бросков легендарного форварда Леброна Джеймса, продававшееся через приложение NBA Top Shot, нашло покупателей за 77 000 долларов.

Твит генерального директора Twitter Джека Дорси был куплен за $2,9 млн, а Илон Маск выставил свой твит с GIFкой и музыку на аукцион как NFT.

10. Каковы области использования NFT в будущем?

По мере накопления опыта работы с NFT мы видим, что создаются новые креативные бизнес-модели. Во-первых, оцифровка физических активов, то есть токенизация, может быть адаптирована к широкому спектру секторов.

Например, дом в Америке, спроектированный в 3D, был продан за 500 000 долларов в прошлом месяце. Кроме того, мы знаем, что в некоторых играх продажа территорий происходит в NFT.

Еще одной областью, где NFT окажет влияние, станут социальные сети. Такие показатели, как число подписчиков, количество просмотров, которые производители контента превращают в деньги, благодаря NFT перестанут быть управляемыми владельцами социальных сетей.

Очевидно, что оцифровка физических активов заставляет нас перестраивать многие процессы, к которым мы привыкли.

В будущих областях использования NFT можно представить сценарий, при котором государства производят свои облигации как NFT, и торгуют ими по всему миру. Возможные бизнес-модели NFT ограничены только нашим воображением.