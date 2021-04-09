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Украина должна открыть для себя Африку

Украина должна открыть для себя Африку

На следующей неделе украинская делегация летит в ЮАР. Цель – интенсифицировать экономические отношения со странами африканского континента. (укр)
Пятница, 9 апреля 2021, 08:30
Владислава Магалецкая
председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

За підрахунками Bloomberg, у 2020 році серед десяти країн, ВВП яких ріс найбільш стрімкими темпами, сім розташовані в Африці.

Ще п'ять років тому в провідній десятці їх було лише чотири.

За останні п'ять років індекс 200 найбільших компаній Африки південніше Сахари виріс на 324%. При цьому лідери – це компанії у сфері телекомунікацій.

Є кілька причин такого бурхливого росту.

Перша причина – потік інвестицій, перш за все китайських, які надходять в регіон. Пекін активно вкладає кошти в соціальну та інфраструктурну сфери, реалізує масштабні енергетичні й транспортні проєкти.

Друга причина – активна урбанізація Африки та ріст міського населення, що збільшує рівень споживання товарів та послуг.

Третя причина – демографічний вибух і велика кількість молодого населення. За даними ООН, саме в Африці проживає наймолодше населення Землі.

Згідно з прогнозами ООН, у країнах Африки південніше Сахари до 2050 року загальна кількість населення подвоїться, а кількість людей працездатного віку збільшиться швидше, ніж у будь-якій іншій віковій групі.

Четверта причина – інтеграційні процеси на континенті та відносний військово-політичний спокій у регіоні.

У 2021 році почала діяти континентальна зона вільної торгівлі, яка об'єднує 54 держави. Планується, що завдяки їй об'єми торгівлі на континенті зростуть на 60%. Наскільки це буде реалізовано, покаже час, однак економічні інтеграційні процеси нададуть додатковий поштовх економіці Африки.

Перелічені фактори не просто призвели до бурхливого росту, вони закладають підвалини для подальшого активного розвитку. У більшості країн Африки південніше Сахари активно зростає клас міських жителів-споживачів, які отримують дедалі більші доходи та розширюють свої вподобання.

Переконана, що Україна має увійти на ринки африканських держав і закріпитися на них. У першу чергу, мова йде про постачання продовольства.

Я не раз підкреслювала необхідність інтенсифікації взаємовідносин з країнами континенту, а у 2015 році, у період роботи в Мінагропроді, працювала над відкриттям ринків у Східній Африці – Кенії, Уганді, Танзанії.

Держпродспоживслужба активно відкриває африканські ринки. В останні роки були відкриті ринки Анголи, Гани, Тунісу, Ефіопії, Марокко, Лівії, Єгипту. Мова йде про значний перелік продуктів: від м'яса птиці до меду. А недавно українські експортери столових яєць отримали доступ до перспективного ринку Ефіопії.

Ми працюємо над тим, щоб українські виробники отримали доступ до ринків яєць Гани, Алжиру та Анголи, м'яса птиці – Ліберії, столових яєць – Марокко, молочних продуктів – Лівії та Алжиру, яблук, лохини та черешні – Єгипту.

Окрім того, для нас украй важливо отримати доступ на ринок Південно-Африканської республіки. Це одна з найбільш потужних економік регіону з розвинутою дорожньо-транспортною інфраструктурою, єдиними в Африці атомними реакторами, середньою зарплатою до пандемії понад 1 500 дол.

Як і скрізь в Африці, рівень соціальної нерівності величезний, але кількість активних платоспроможних споживачів тут значно вища, ніж загалом у регіоні.

Крім того, ПАР – це торговельні ворота до інших держав, лідер міжафриканської торгівлі: близько 23% внутрішньої континентальної торгівлі припадають на цю державу. Основними партнерами є члени Southern African Development Community – Намібія, Ботсвана, Зімбабве, Замбія.

Значення ПАР у міжрегіональній торгівлі буде зростати. Це пов'язано з активним розвитком мультимодальних транспортних коридорів та ростом іноземних інвестицій в держави регіону. Невдовзі країни південної Африки стануть значно ближчими одна до одної, що збільшить рівень місцевої торгівлі.

ПАР відіграє важливу роль у новому панафриканському проєкті AfCFTA. Це величезний ринок, який об'єднав 1,2 млрд людей. Проблем з функціонуванням цієї зони вільної торгівлі вистачатиме, однак це зробить ринок континенту більш інтегрованим. Отже, час посилювати позиції українських експортерів у ПАР.

Саме тому наступного тижня цю державу відвідає українська делегація. Кожен з нас буде відповідати за свій напрям роботи. Держпродспоживслужба сподівається на інтенсифікацію переговорів щодо доступу на ринок ПАР українських яєць, м'яса, продуктів з птиці та колагенових оболонок.

Сподіваюся, нам вдасться знайти взаєморозуміння і зробити ринок Африки більш доступним для наших експортерів. Адже 30 млн дол експорту і 86 млн дол імпорту у 2020 році – це зовсім не ті показники, які можуть влаштовувати наші держави. У 2012 році, наприклад, експорт становив 157 млн дол.

Попереду ще багато роботи. Сподіваюся, ми зможемо інтенсифікувати економічні взаємовідносини з країнами африканського континенту.

Щоб бути успішним, потрібно не просто стежити за трендами і прогнозувати процеси, а й вчасно займати нові ніші на перспективних ринках.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ЮАР Африка экспорт

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