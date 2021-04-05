Долги как препятствие для смены поставщика электроэнергии: есть ли проблема?

Ще пів року тому на ринку газу України існувала серйозна перешкода для зміни постачальника блакитного палива.

Для цього потрібна була довідка про відсутність заборгованості. У чому проблема?

По-перше, цю довідку видавав діючий постачальник, не зацікавлений у її видачі.

По-друге, законодавство не вказувало, про відсутність якої саме заборгованості йде мова. У різних актах йшлося про "прострочену заборгованість" або просто "заборгованість".

Невелика "заборгованість" є майже у всіх споживачів, адже газ споживається безперервно і оплачується згодом. З моменту оплати рахунку до походу за довідкою формується нова заборгованість, і довідку вам уже ніхто не дасть. Фактично постачальник завжди міг відмовити споживачу у видачі такої довідки.

Усе змінилося 1 липня 2020 року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг, скасувала вимогу про отримання цієї довідки для побутових споживачів та загалом норму про борги споживача як перепону для зміни постачальника.

Цей важливий крок скоротив процедуру зміни постачальника до подання побутовим споживачем заяви-приєднання новому постачальнику.

Звичайно, скасування довідки не звільняє від обов'язку погасити борг перед попереднім постачальником. Останній має виставити до оплати остаточний рахунок, а споживач – оплатити його протягом десяти днів після отримання.

Якщо оплата не буде здійснена, попередній постачальник має право ініціювати стягнення боргів з колишнього споживача в судовому порядку. Важливо, що за новими правилами після зміни постачальника газу попередній постачальник не має права відключити свого колишнього споживача в примусовому порядку.

Яка ситуація на ринку електроенергії?

Електроенергію українці досі купують за державною регульованою ціною у постачальників універсальних послуг (ПУП).

Стимули для зміни постачальника поки що відсутні. Однак відразу після відкриття ринку для конкуренції заборгованість може стати на перешкоді вільній зміні постачальника, тому варто вже зараз дослідити, чи може заборгованість бути приводом для блокування зміни постачальника.

Правила роздрібного ринку електроенергії і типовий договір ПУП фіксують право на зміну постачальника без додаткових фінансових зобов'язань для споживача: штрафів чи фінансової компенсації старому постачальнику.

Для переходу споживач повинен мати договір розподілу, укладений з обленерго, та повинно бути "відсутнє припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання електричної енергії перед діючим постачальником" (п. 5.14 типового договору ПУП).

При цьому інше положення цього договору дозволяє споживачу розірвати договір "за умови відсутності заборгованості та виконання своїх зобов'язань перед постачальником" (п. 13.4). Які саме обов'язки можуть перешкодити розірванню договору, не вказано.

До того ж тут згадується сумнозвісна "заборгованість", проблема якої на газовому ринку описана вище. Для прикладу – рішення з газового ринку: у типовому договорі постачання газу побутовим споживачам аналогічне положення прямо не застосовується до випадків зміни постачальника.

Новий постачальник після отримання заяви-приєднання від побутового споживача звертається до обленерго за підтвердженням можливості зміни постачальника (така процедура повністю відсутня на газовому ринку).

Однією з причин відмови в підтвердженні є припинення електроживлення або його ініціювання чинним постачальником. Чи можна убезпечитися від відключення з боку постачальника, якого споживач вирішив змінити?

За правилами, мінімум за п'ять днів до дати зміни діючий постачальник зобов'язаний надати споживачу прогнозний остаточний рахунок, який споживач повинен сплатити. Строк для сплати має бути зазначений у договорі з постачальником універсальних послуг, але знайти його вкрай складно.

Річ у тім, що типовий договір ПУП таку дату не встановлює, а відсилає до комерційної пропозиції постачальника, яка має бути розміщена на його сайті.

Добре, що правила на ринку електроенергії встановлюють: "Відсутність оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника".

Ці ж правила визначають, що остаточні розрахунки між споживачем і попереднім постачальником необхідно провести протягом десяти робочих днів після зміни електропостачальника.

На відміну від газового ринку, електропостачальник, якого змінив споживач, може ініціювати його відключення, якщо той остаточно з ним не розрахувався. Як показує практика, попередній постачальник може зловживати цим правом.

Несплата за остаточним прогнозним рахунком не повинна перешкодити зміні постачальника, але сама процедура передбачає отримання дозволу на зміну постачальника і до створення дата-хабу контролюється обленерго.

Постачальники універсальних послуг виділилися з обленерго, а отже, входять до однієї корпоративної групи, що створює потенційний конфлікт інтересів. Через це запуск дата-хабу є нагальною потребою.

Крім створення дата-хабу, перед відкриттям ринку важливо врахувати таке.



1. Наявність заборгованості не повинна впливати на право зміни постачальника побутовим споживачем.



2. Споживач повинен мати змогу визначити кінцеву дату оплати прогнозного остаточного рахунка постачальника.



3. Необхідно розглянути доцільність застосування аналогічної до газового ринку норми про заборону ініціювання відключення попереднім постачальником.

Співавтор – Андрій Чубик, аналітик інтегрованої інформації з енергетичних ринків НАК "Нафтогаз України"