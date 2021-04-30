Какой будет биоэнергетика Украины в 2050 году

ЄС прийняв і затвердив на усіх рівнях Зелену угоду, яка має на меті досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 р.

В Україні поки що подібних документів не розроблено, хоча, сподіваємось, це станеться найближчим часом. Спробуємо спрогнозувати місце біоенергетики в очікуваному "зеленому" енергетичному переході України.

Існує декілька важливих факторів, які обумовлюють необхідність розробки Дорожньої карти розвитку біоенергетики України до 2050 р.

По-перше, енергетична стратегія України ставить амбітну мету досягти 11 млн т.н.е. (тонн нафтового еквіваленту) з біомаси, біопалива та відходів у загальному постачанні первинної енергії (ЗППЕ) у 2035 році, але вона не показує, за рахунок яких видів біомаси/біопалив, з використанням яких технологій і в яких секторах буде це досягнуто.

По-друге, Україна має міжнародні зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів відповідно до Паризької кліматичної угоди. Наразі обговорюються зобов’язання щодо зниженню на 65% викидів парникових газів до 2030 р. відносно рівня 1990 р. Також обговорюються плани України стати кліматично нейтральною країною до 2060 р. Біоенергетика відіграватиме значну роль у декарбонізації економіки.

Третій фактор обумовлений тим, що вже зараз обладнання більшості потужностей вугільних ТЕС в Україні знаходиться на межі фізичного зносу. Крім того, до 2050 р. закінчаться всі можливі терміни продовження експлуатації більшості АЕС країни.

Дорожня карта розвитку біоенергетики на період до 2050 р. покаже, яким чином біопалива, біоенергетичні установки і технології зроблять свій внесок у заміщення тих потужностей теплової генерації і АЕС, які будуть виведені з експлуатації до 2050 р.

Що передбачає Дорожня карта

"Дорожня карта розвитку біоенергетики України до 2050 р." була розроблена Біоенергетичною асоціацією України за підтримки проєкту ЄБРР "Україна: сталі інновації у ланцюжку створення вартості у біоенергетиці" і відповідає сценарію досягнення 60% ВДЕ в загальному енергобалансі в 2050 р., в тому числі по окремих секторах:

При виробництві електроенергії – 70% ВДЕ;

При виробництві теплової енергії – 65% ВДЕ;

На транспорті – 35% ВДЕ.

Прогноз частки ВДЕ у ЗППЕ до 2050 р.

Енергетичний потенціал біомаси в Україні за даними 2018 року становив 23,1 млн т н.е./рік. Основними його складовими є первинні сільськогосподарські залишки (солома зернових культур та ріпаку, побічні продукти виробництва кукурудзи та соняшника) – майже 40% загального потенціалу і енергетичні рослини (верба, тополя, міскантус і силос кукурудзи для виробництва біогазу) – 32%.

Експертні оцінки показують, що до 2050 року цей потенціал може збільшитися до близько 45 млн т н.е./рік.

Дорожня карта передбачає суттєве збільшення обсягів енергетичного використання агробіомаси, у першу чергу стебел та іншої побічної продукції виробництва кукурудзи та соняшника.

Структура використання біопалив в Україні до 2050 р. за їх видами, млн т н.е.

В Україні більше половини кінцевого споживання енергії припадає на теплову енергію. З урахуванням цього, відповідно до Дорожньої карти, у 2050 році близько половини загального обсягу споживання біопалив припадатиме на тверді біопалива, що використовуються для виробництва теплової енергії (11,7 млн т н.е.).

Решта розділятиметься між твердими біопаливами для виробництва електроенергії (3,0 млн т н.е.), біогазом (2,36 млн т н.е.), біометаном (2,36 млн т н.е.), рідкими біопаливами І покоління (0,43 млн т н.е.) та ІI покоління (0,43 млн т н.е.).

Структура використання біопалив в Україні до 2050 р. за видами отриманого енергоносія, млн т н.е.

Передбачається, що загальна встановлена потужність біоенергетичного обладнання зросте до 49,6 ГВтт і 5,2 ГВтел до 2050 р. Загальне споживання біопалив становитиме понад 20 млн т н.е./рік.

Реалізація Дорожньої карти потребуватиме інвестицій обсягом 21…33 млрд євро та призведе до заміщення близько 20 млрд м3/рік природного газу і створення більше 160 тис. робочих місць до 2050 р.

Прогноз розвитку біоенергетики до 2050 р.

Рік Встановлена потужність Споживання біопалив, млн т н.е. Заміщення природного газу, млрд м3 Зміщення бензину та дизельного пального, млн т Скорочення викидів СО2, млн т/рік Інвестиції, млрд євро Створення нових робочих місць, од. МВтт МВтел мін. макс. 2020 8206 202 3,77 4,34 0,17 8,90 1,52 2,52 16900 2025 12276 844 5,83 6,35 0,25 14,31 3,73 6,06 31400 2030 19087 1846 8,57 9,11 0,39 21,35 7,07 11,44 54300 2035 30237 2804 12,01 12,62 0,50 30,37 10,78 17,43 86200 2040 39338 3609 15,13 15,77 0,67 38,66 14,15 22,85 115400 2045 45351 4299 17,64 17,98 0,96 45,79 16,94 27,38 139000 2050 49655 5230 20,28 19,92 1,23 54,40 19,70 31,81 162700

Отже, загальне споживання біопалив зросте до понад 20 млн т н.е./рік у 2050 р. Близько 50% цих біопалив будуть використовуватися для виробництва теплової енергії і напряму заміщуватиме природний газ. Інші частини будуть заміщувати вугілля і атомну генерацію при виробництві електроенергії і нафтопродукти на транспорті.

Розвиток біоенергетики призведе до заміщення близько 20 млрд м3/рік природного газу, скорочення викидів парникових газів до 54 млн т СО2 екв/рік та створення більше 160 тис. робочих місць до 2050 р. Біоенергетика становитиме значну і невід’ємну частину "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 р.