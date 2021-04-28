Реформы в Украине: возможен ли универсальный рецепт внедрения изменений

Незважаючи на очевидну необхідність реформ, немає в історії прикладів, коли важливі трансформації відбувалися безболісно.

В Україні питання реформ – це особливо чутлива тема. Часто поразки в одних сферах сприймаються як поразки реформ узагалі.

Тому оцінка ззовні є вкрай важливою, щоб не втрачати курсу і усвідомлювати сильні та слабкі сторони внутрішніх змін у країні.

Нещодавно відбулася церемонія нагородження 2020 Digital Development Awards. Відомий як #DigiAwards, цей конкурс відзначає по всьому світу проєкти, що фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і використовують цифрові технології для вирішення проблем розвитку соціальних та інших сфер.

З-поміж 140 проєктів у п’ять найкращих потрапила Україна, а саме – визнання здобула антикорупційна мережа та портал моніторингу державних закупівель DOZORRO спільно із системою для публічних закупівель Prozorro, розбудова яких відбувається за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", що реалізовується Фондом Євразія.

З одного боку, це визнання успіхів України американським урядом, який інвестує значні кошти в підтримку нашої країни.

З іншого, цей конкурс – це пошук найкращих моделей реалізації реформ, що ґрунтується на аналізі майже півтори сотні кейсів з усього світу.

Та чи можливий універсальний рецепт впровадження змін і чи можна успіхи окремих країн в окремих галузях масштабувати на інші сфери та регіони?

Аналіз українських реформ та інших країн, що дістали визнання #DigiAwards, доводять, що можна.

Щоб мінімізувати сценарій "крок уперед, два назад" під час провадження реформ, важливо робити акцент на створенні сталих екосистем. Для цього необхідно враховувати п’ять складових.

1. Цифровізація державних процесів і послуг

Цифрові послуги – це не лише зручно та безпечно, що особливо стало актуальним в умовах пандемії.

Автоматизація перевірки інформації, виключення взаємодії з чиновниками, фіксація дій на кожному етапі надання послуги – все це підвищує прозорість та підзвітність, мінімізує корупційні ризики.

Раніше ви просто не могли придбати вживаний автомобіль без посередника. Потрібно було мати "друга" в ДАІ або ж скористатися одним із сервісів з інтернету, які за плату допомагали діставати дані про уживане авто.

Електронний кабінет водія кардинально змінив ситуацію. Замість того, щоб платити посереднику $100-200, від кінця 2018 року українці можуть перевірити "біографію" автівки за її VIN-кодом лише за 45,68 грн (менше ніж $2).

Лише завдяки одній послузі вдалося перекрити значний потік тіньових коштів. Враховуючи обсяги ринку вживаних авто в Україні (лише за перший квартал 2021 року в Україні зареєстрували майже 90 тис. уживаних авто), це мільйонні заощадження для українців і додаткові кошти в бюджет країни.

У Кабінеті можна також призначити належного користувача, замовити посвідчення водія, отримати індивідуальний номерний знак, сплатити штраф.

2. Відкриття даних

Як свідчить приклад Prozorro, відкритість інформації є потужним запобіжником від зловживань.

Так, Prozorro не карає порушників, це – не завдання системи. Але те, що електронна система зберігає всю інформацію і кожен може побачити усі дії, – це вже потужний стоп-кран для тих порушень, що мали місце під час паперових торгів.

І навпаки, закритість інформації породжує неймовірну корупцію. Яскравий приклад – сфера будівництва.

Тривалий час будівельний реєстр (реєстр ДАБІ) навіть не був у володінні держави. Інформація була закритою і доступною для "обраних", які могли змінювати дані заднім числом і на свій розсуд.

Згодом реєстр став доступним на сайті ДАБІ, але інформація була неповною і не завжди відображалася вчасно.

У межах діяльності проєкту TAPAS наприкінці 2019 року вдалося відкрити будівельні дані у більш зручному для оброблення форматі та значно більшому обсязі.

Це вплинуло на всіх учасників ринку, але найбільший вплив відчула сама Держбудінспекція. У реєстрі знайшли приховану колонку "технічних" коментарів для працівників, на кшталт "не надсилати", що вказувало на корупційні схеми в організації.

Заявник не отримував підтвердження за своїми документами, натомість із ним зв’язувались індивідуально і пропонували "вирішення проблеми".

Це стало поштовхом для початку реформування всієї галузі, в основі якого – розбудова Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

За підтримки нашого проєкту до літа 2021 року майже 80% усіх будівельних послуг повинні оцифрувати. Щоб більше ніяких прихованих полів у реєстрі, дзвінків заявникам, незрозумілих відмов та підроблених документів.

Можна почути, що цифровізація не усунула корупції, і як приклад наводять будинок Білозір та інші незаконні об’єкти. Але це не так.

Раніше про ці випадки громадськість навіть не здогадувалася, а учасники схем нічим не ризикували. Завдяки відкритості інформації тепер це важче приховати, громадськість може це відслідковувати, подавати скарги, створювати тиск на чиновників.

3. Активна участь громадянського суспільства

Майже 1,5 млн користувачів Електронного кабінету водія – це більше мільйона амбасадорів реформи.

Відчувши переваги відкритості та зручності сервісів без хабарів, вони так просто не приймуть відкату реформи назад. Тож, що більше прихильників того, що ви робите, то більше шансів на успіхи реформи.

Яскравий приклад – мережа DOZORRO. Це спільнота активістів і громадських організацій по всій Україні, яка здійснює моніторинг державних закупівель.

26 громадських організацій та понад 1 000 волонтерів, які аналізують масиви даних, визначають тендери з високим ризиком та подають скарги до контрольних органів.

Завдяки DOZORRO понад 9 100 державних торгів із високим ризиком скасували або до них внесли зміни. Загальна вартість цих торгів становила понад 906 млн доларів.

Але участь громадянського суспільства – це не лише про відслідковування зрад. Це і діалог із владою щодо нових законодавчих ініціатив, і допомога під час запуску нових послуг або реєстрів, як у ситуації з новим Реєстром будівельної діяльності, і створення корисних інструментів на кшталт порталу "Прозора інфраструктура" ініціативи CoST, який перейшов на баланс Мінінфраструктури для кращого моніторингу витрат на будівництво та ремонт доріг.

Щоб участь громадянського суспільства була ще потужнішою, потрібно інвестувати в підвищення грамотності.

4. Навчання та вирощування спільноти

Окрім корупції, часто причиною несприйняття реформ є звичайна природна схильність супротиву змінам.

Навчання дає не тільки навички для роботи в цифрових умовах, а й краще розуміння важливості цих змін представникам суспільства й урядовцям.

Це – можливість створити професійну спільноту лідерів думки, тих, хто драйвитиме зміни. Це те, що гарантує сталість розвитку.

Тому одним з основних напрямів роботи нашого проєкту є навчальні програми – для представників центральних і місцевих органів влади, журналістів, стартапів, бізнесу, громадських діячів, державних закупівельників.

Це програми обміну досвідом, відеокурси на Дія.Освіта, створення Центру вдосконалення закупівель на базі Київської Школи Економіки та багато іншого.

Також ми стимулюємо інновації через конкурси грантів. Одним із найбільших є Open Data Challenge, що покликаний популяризувати розроблення сервісів і продуктів на основі відкритих даних.

Від 2017 по 2020 роки на конкурс подали 700 заявок, 19 переможців отримали понад 380 тис. доларів призового фонду на розвиток своїх інноваційних сервісів. Проєкти-переможці активно зростають і розвивають спільноту відкритих даних в Україні.

5. Міжнародна підтримка

Наявність фінансування дозволяє швидше реалізовувати реформи. Приклади – розроблення і запуск порталу та мобільного додатку Дія, розбудова Prozorro, зокрема запуск електронних каталогів Prozorro Market, та багато іншого.

Певна залежність України від зовнішньої підтримки, як не дивно, є позитивною. Часто це є основним стимулом для змін, навіть коли наявний доволі сильний спротив реформам окремих груп.

Але, звісно, найкраще впроваджувати реформи, коли, окрім зовнішньої підтримки, є ще вагома внутрішня політична воля.

Тоді процеси трансформації відбуваються значно швидше. Інвестування в цифровізацію сервісів, розбудову сильного громадянського суспільства, навчання представників влади – усе це допомагає посилювати цю волю та просувати реформи у будь-якій сфері у різних куточках світу. Переможці конкурсу #DigiAwards це доводять.