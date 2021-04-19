Что дает государству централизация закупок?

Для більшості державних та комунальних організацій та підприємств проведення тендерів є в кращому разі другорядним, якщо не третьорядним, завданням. Те саме можна й сказати про членів тендерного комітету, які ці закупівлі проводять.

Натомість централізовані закупівельні організації (ЦЗО) формують команди з найкращих закупівельників, категорійних менеджерів, аналітиків та юристів.

І вони не лише добре знають, як правильно провести тендер відповідно до Закону, а й чудово розбираються у самій специфіці предмету закупівлі. Бо для лікарні основна мета — лікувати. Для школи — забезпечувати навчання дітей. Мета ЦЗО — робити закупівлі.

Так нещодавно запрацювала ЦЗО від Мінцифри — ДП "Українські спеціальні системи". Тепер вони купуватимуть для центральних органів влади комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, сервери та інші товари, для яких потрібно справді дуже добре розбиратися у "матчастині".

Тож я сподіваюся, що історії, коли державні структури витрачають сотні мільйонів гривень на непрацюючі IT-системи, відійдуть у минуле. І це не тільки вклад у цифровізацію послуг держави, це систематизація того, що ми як держава закуповуємо.

Це уніфікація та зведення до єдиного знаменника. І мають залишитись у минулому різні системи, які неможливо між собою "одружити", оскільки кожен з органів влади купував щось своє.

ЦЗО заощаджують кошти

Так, наше медичне ЦЗО — ДП "Медичні закупівлі України" — минулого року заощадило 1,08 млрд грн на централізованих закупівлях ліків за державними програмами МОЗ.

При цьому, очікувана вартість, від якої рахується економія, формувалася на основі минулорічних цін на ліки. І якщо порівняти ціни на одній й ті ж препарати, які купували МЗУ та інші медзаклади, то ціни відрізняються в кілька разів.

Наприклад, якщо Медичні закупівлі України придбали препарат "Ритуксимаб" за 5 тис. грн за одиницю, то інші замовники купували той самий препарат тієї ж торгової марки за 13-15 тис. грн.

Саме тому ми працюємо над тим, аби всі медичні заклади могли добровільно делегувати свої закупівлі на МЗУ та економити гроші.

ЦЗО заощаджують час

А час, як відомо, це також кошти. У кожної державної структури тендерні процедури забирають багато сил та ресурсів — особливо тоді, коли це складні закупівлі, що потребують ретельної роботи над документацією.

Найгірше — це час, який міг би бути витрачений на безпосередню роботу цього закладу. За попередніми підрахунками, в середньому організація кожного тендеру в міністерствах потребує залучення 14 працівників і близько 146 годин їх робочого часу.

І закупівлі найбільш типових товарів для міністерств — електроенергії, пального, канцелярії — уже зараз проводить ЦЗО ДУ "Професійні закупівлі".

Нещодавно вони провели низку конкурентних торгів на закупівлю електроенергії. Усі державні замовники знають, наскільки це складна закупівля, адже ціни на ринку постійно змінюються.

Більшість спроб провести відкриті торги на електроенергію в Prozorro завершуються невдачею — на них не подається достатня кількість учасників. Натомість ДУ "Професійні закупівлі" лише для МЗС заощадили на електроенергії 250 тис. грн — це майже 10% від запланованого бюджету.

І наостанок — ЦЗО дають можливість державним замовникам купувати невеликі партії товарів в буквально кілька кліків. Мова йде про перший державний онлайн Prozorro Market. Саме ЦЗО кваліфікують туди постачальників та наповнюють електронний каталог найбільш потрібною для замовників продукцією.

Нещодавно в Prozorro Market запрацював запит ціни пропозицій, що дозволяє не лише купувати швидко, а й заощаджувати кошти. Як він працює? Уявіть, що ви в онлайн магазині обираєте необхідний вам товар, але після цього постачальники ще й починають "торгуватися" між собою та знижувати ціну, аби ви придбали його саме в них.

Ось і в запиті цінових пропозицій у Prozorro Market всі постачальники потрібної вам продукції надають свої актуальні ціни, а потім система автоматично визначає найбільш вигідну.

Так виконком Южноукраїнської міської ради придбав захисні маски за 62 копійки/штука, в той час, як середня ціна на маски в рамках коронавірусних закупівель — 2,20 грн. І все це завдяки конкуренції між постачальниками в Prozorro Market — у цій закупівлі свої пропозиції на запит подали аж 16 учасників.

А загалом за 2 місяці функціонування запиту цінової пропозиції замовники змогли заощадити понад 2 млн грн. І це на невеликих обсягах, адже Prozorro Market працює лише для допорогових закупівель.

Тож, якщо в контексті місцевих бюджетів слово "централізація" нарешті відходить у минуле, то в публічних закупівлях це якраз "the new black". І Мінекономіки робитиме все можливе, щоб централізація тут лише набирала обертів.