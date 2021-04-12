Утром страхования рисков - вечером инвестиции

Бізнес, що інвестує в Донецькій та Луганській областях ризикує фізично втратити активи в результаті обстрілів чи бойових дій.

Тому мало хто зважується вкладати кошти або кредитувати місцеві компанії. Та знизити цей ризик і повернути інвестиції в регіон цілком реально — уряд може запустити програму спеціального страхування в рамках комплексу дій економічної трансформації регіону.

У сукупності із відновленням транспортної та сільськогосподарської інфраструктури, розширенням програм підтримки підприємництва та сільського господарства це може повернути бізнес на Донбас.

Ведення бізнесу поблизу лінії розмежування — це ризик втратити вкладені гроші, товари і майно через військові дії. Іноземні інвестори цей ризик часто автоматично поширюють на територію всієї країни і як наслідок обирають іншу країну для розміщення виробництва.

Для українських компаній це означає відмову від розвитку на небезпечній території. Відсутність гарантій фізичної безпеки є серйозною перепоною для отримання банківських кредитів, якщо в заставу пропонуються активи на території Донецької чи Луганської областей. Військово-політичні ризики стали такою "чорною міткою", якої хочуть позбутися в однаковій мірі як локальні політики, так і національні.

Мапа глобального індексу миру Vision of Humanity

В результаті в регіоні не створюються нові робочі місця, вже 7 років майже відсутнє комерційне житлове будівництво, навіть ті підприємства, що продовжують вести діяльність, стикаються із ускладненням доступу до кредитних ресурсів.

Страхування безпекових ризиків вирівняє позиції регіону у конкуренції за інвестиції

Система дозволить наблизити позиції регіону до рівня решти країни, поставити бізнес та мешканців у більш рівні умови розвитку.

Ціль такої системи – зняти фінансовий тягар потенційного пошкодження активів з інвесторів.

У випадку пошкодження майна через обстріли або бойові дії власник швидко та без тривалих бюрократичних процедур отримає відшкодування втрат від надійного страховика. Це збільшить ймовірність припливу приватних інвестицій у регіон.

В Ізраїлі платять мешканцям до 20 тисяч євро за втрачене майно через обстріли, а бізнеси отримують відшкодування оціночної вартості об’єктів.

Так влаштована спеціальна державна програма страхування в країні, де бойові дії — звичний ризик для мешканців.

Там спеціальний державний страховий фонд фінансується коштом податку на майно та виплачує компенсації за шкоду, завдану бойовими діями активам громадян та бізнесів.

Масштаби прямих збитків оцінюють спеціальні інженери, після чого власник втраченого майна може обрати між фінансовою компенсацією (ринкова оцінка майна) та реставрацією (якщо йдеться про нерухомість).

Відшкодування втраченого домогосподарствами майна обмежено 20 тис. євро.

Страхування безпекових ризиків може запрацювати і в Україні

Урядова концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей вже затверджена, і передбачає застосування механізму страхування.

Його формат поки що не визначений остаточно. Він залежатиме від формату залучення страховика – буде це підрозділ Світового банку MIGA, який спеціалізується на страхуванні активів у зонах підвищеного ризику, або великі приватні міжнародні компанії.

За програмою можна було б страхувати: експортні та логістичні контракти; сільськогосподарські посіви; застави, що надаються підприємствами банкам при отриманні кредитів на рівні портфелів банків; приватні нові інвестиційні проєкти.

Держава сплачуватиме страхові платежі, інвестор отримуватиме відшкодування збитків від страхової компанії.

Вдала імплементація моделі страхування може дати до піввідсотка додаткового приросту регіонального продукту в регіоні.

Урядова концепція економічного розвитку найближчими місяцями перетвориться на офіційний стратегічний документ, а фінальна модель страхування військово-політичних ризиків має кристалізуватися в процесі імплементації прийнятої стратегії.

За попередніми оцінками, вона дасть змогу збільшити капітальні інвестиції на 3-4 в.п. відносно валового регіонального продукту (ВРП). Це в середньому додаткові 0,2 в.п. щорічного приросту ВРП в Донецькій та Луганській областях за перші три роки, при чому щороку ця сума збільшуватиметься через мультиплікативний ефект.

Скільки це коштуватиме платникам податків – питання складне, і поки що фінальної оцінки немає.

Наприклад, страхування експортних контрактів за шкалою ОЕСР (6-й, передостанній), в Україні коштувало би 1,8%-2,2% страхового покриття. Якщо орієнтуватись на верхню межу цього діапазону, річний страховий платіж у 100 млн грн може дозволити залучити до 5 млрд грн кредитних або інвестиційних ресурсів.

Але насправді, якщо враховувати близькість до лінії розмежування та специфічний характер ризиків, вартість страховки може бути набагато більшою.

Для оплати страховки можна використати не лише бюджетні кошти, а й допомогу іноземних партнерів через створення Консорціумного фонду.

Фонд об’єднав би для допомоги Донбасу фінансові ресурси країн-донорів та міжнародних організацій, зацікавлених у безпеці та розвитку регіону.

Фонд можна створити за прикладом фонду E5P, що утворений та управляється EIB. Цей трастовий фонд фінансують Австрія, Франція, Латвія, Польща, Швеція, Німеччина, Литва та Великобританія.

Ще один вдалий приклад – Чорнобильський фонд "Укриття", який був під управлінням ЄБРР. Така модель фінансування допоможе залучити іноземних донорів та забезпечити централізованість та прозорість розподілу коштів на ці проєкти.

Створення Консорціумного фонду важливо не тільки для фінансування страховки, але і для відновлення інфраструктури та інших проектів, критично важливих для життя людей.

Концепція економічного розвитку регіону та напрямки, які може профінансувати такий Консорціумний фонд, передбачають не лише страхування – серед ініціатив відновлення транспортної та соціальної інфраструктури, підтримка проектів із значними інвестиціями, розвиток індустріальних парків, допомога сільськогосподарським виробникам та ін.

Чим швидше концепція та стратегія будуть імплементовані — тим раніше мешканці Донецької та Луганської областей матимуть шанси побачити приплив коштів інвесторів, доступ до кредитів та нові робочі місця у регіоні.