Рынок новых автомобилей: как пережили локдаун автодилеры

Пандемія внесла корективи у більшість сфер, в тому числі і в продажі нових легкових автомобілів. Але, порівняно з європейськими країнами, український ринок нових автомобілів переніс локдауни без втрат.

За даними сайту з продажу автомобілів RST.ua, впродовж 12 місяців 2020 року в Україні зареєстрували майже 85 тис. нових авто (проти 87,5 тис. авто у 2019 році). Тобто, падіння скало всього 3%.

Для порівняння, згідно з даними Focus2move, в Італії, Іспанії та Великобританії продажі нових авто знизились на 30%, а середній показник падіння ринку нових авто серед європейських країн склав 24%. Обсяги світового ринку скоротились 15%.

Початок коливань

У квітні 2020 року в Україні різко впали продажі нових автомобілів. Тоді не було відомо, чи здійсняться прогнози по кількості продажів нових автомобілів, які складають усі дистриб’ютори нових автомобілів.

Але вже у травні ринок повільно почав рости у порівнянні з квітневими продажами, а потім взагалі повернувся до показників 2019 року.

Це було зумовлено тим, що сервісні центри МВС не припинили реєстрацію нових автомобілів під час карантинних заходів. Натомість вторинний ринок у цей час переживав не найкращі часи.

У підсумку, найменшу кількість машин автодилери реалізували в квітні – 3 700 нових автомобілів. А пік продажів був у грудні, коли в Україні зареєстрували 9 700 авто. І якби не проводили реєстрацію автомобілів за онлайн-записом, невідомо чи ринок нових авто знизився лише на 3%.

Ймовірно, що нові автомобілі, які не вдалось би зареєструвати у період жорсткого локдауну, отримали б державні номерні знати, наприклад, у серпні. Але тоді були б нові рекорди по кількості "проданих" авто за місяць.

Які авто купували українці під час пандемії

Ситуація з COVID-19 майже не вплинула на вибір марок та моделей. Минулого року в Україні більшість склали автомобілів марки Renault. Їх частка склала 17%.

Найпопулярнішим автомобілем серед моделей став кросовер Toyota RAV4, який отримав частку майже 7% від кількості усіх проданих минулого року автомобілів. До слова, понад 70% авто, які реєстрували минулого року – кросовери. Саме SUV посіли перші три місця серед найпопулярніших авто України.

Toyota RAV4 традиційно входить список найпродаваніших моделей у світі. Тому не дивно, що в Україні ця модель постійно в трійці лідерів ринку і лише періодично міняється місцями у ТОП-3 з Renault Duster і Kia Sportage.

Крім привабливої ціни на Renault Duster, ці машини мають хороший рівень продаж завдяки держзакупівлі: поліцейські, прикордонники та медики отримали у 2020 році в своє розпорядження ряд таких авто.

Крім того, аграрні компанії часто закуповують ці кросовери для пересування в полях. Інші дві моделі Renault із ТОП-5 – також часто дістаються корпоративним клієнтам: хетчбек Sandero і седан Logan чи не найпопулярніші автомобілі в українських таксопарках.

Автомобільний ринок в доларах США

Серед марок п’ятірка бестселерів виглядала так:

- Renault (14 300 авто на суму 220 млн доларів);

- Toyota (13 200 авто на суму 465 млн доларів);

- Kia (6 100 авто на суму 123 млн доларів);

- Skoda (4 900 авто на суму 118 млн доларів);

- Hyundai (4 000 авто на суму 92 млн доларів).

ТОП-5 моделей минулого року:

- Toyota RAV (5 700 авто на суму 165 млн доларів);

- Renault Duster (5 500 авто на суму 93 млн доларів);

- Kia Sportage (5 000 авто на суму 100 млн доларів);

- Renault Sandero (3 200 авто на суму 48 млн доларів);

- Renault Logan (3 000 авто на суму 38 млн доларів);

За даними RST.ua, загальна сума витрат на нові автомобілі у 2020 році перевищила 2,6 млрд доларів США. Без врахування додаткового обладнання. Тобто ця сума може бути більшою.

Найбільше нових автомобілів реєстрували у Києві (33 700 авто), Дніпрі (6 750 авто) та Харкові (6 400 авто). Найменшу кількість авто у 2020 році придбали жителі Рівного (900 авто), Волині (750 авто) та Чернівців (700 авто).

Ситуація у рейтингу по кількості проданих серед регіонів теж суттєво не змінилась через карантин. Місця в рейтингу за кількістю проданих авто співставні з бюджетами цих регіонів і майже дублюють позиції в обидвох рейтингах.

Щоправда, в рейтингу RST.ua в загальну категорію не внесені позиції Донецької та Луганської областей та Криму, оскільки дані щодо кількості продажів не завжди коректні.

Чого чекати у 2021 році?

Точного прогнозу навряд чи вдасться досягти, адже за 2 місяці поточного року в Україні зареєстрували 12 000 нових автомобілів. У 2020 році в аналогічний період українці придбали 13 900 нових авто. Це менше на 13%, але порівняно з двома першими місяцями 2019 року, ринок нових показав ріст на 9%.

Більшість дистриб’юторів прогнозують ріст продажів нових легковиків. Крім цього, попередні карантинні заходи показали, що навіть під час локдауну можна реєструвати автомобілі. Крім цього, держзакупівлі не повинні зменшуватись впродовж цього року.

Але тенденція до стагнації або росту ринку – більш ймовірна. Адже у травні минулого року здавалося, що ринок впаде на 30-40%, але негативні прогнози не справдились. І порівнюючи європейський та український ринок, наш можна назвати більш стабільним, хоч і значно меншим.

Так само не слід чекати змін у списку лідерів продаж. Українські покупці досить консервативні, і змінити свій вибір може лише величезна знижка. Підтвердженням цьому є лідируючи позиції дизельних Volkswagen Golf та Audi A3, які у 2017 році ввозили в Україну після "дизельного скандалу" і продавали по низьких цінах.

Проте, згодом попередні лідери продажів повернулись на свої місця. Тож, найімовірніше, всі лідери залишаться на своїх позиціях, а решта буде залежати від виводу на наш ринок нових моделей та економічних процесів.