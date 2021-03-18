Два вопроса r Фондe гарантирования от банкира

На початку березня "Економічна правда" опублікувала колонку заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольги Білай. У ній йшлося про те, як Фонд працює із вкладниками ліквідованих банків, а також про те, як деякі з них блокують процес розрахунку із колишніми клієнтами.

В тому числі згадувався і ПАТ "Укрінбанк". Публікуємо відповідь на колонку від голови наглядової ради ПАТ "Укрінком" (в минулому — ПАТ "Укрінбанк") Володимира Клименка.

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Вважаю доцільним пояснити ситуацію, яка виникла між ПАТ "Укрінбанк" та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Я найбільший акціонер зазначеного банку та голова наглядової ради. Відтак коментую публічну заяву Ольги Білай, представника Фонду, яка віднесла ПАТ "Укрінбанк" до категорії "банків-зомбі".

Близько трьох місяців 2020 року акціонери ПАТ "Укрінбанк" вели переговори з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Інтереси Фонду представляла Ольга Білай, заступник директора-розпорядника.

Ми пропонували відшкодувати сплачені фондом кошти для вкладників "Укрінбанку" за рахунок спільного стягнення грошей з дебіторів банку у розмірі (1,622 млрд гривень).

Домовились про проведення оцінки наших активів міжнародною компанією і узгодили текст відповідного меморандуму. Але згодом пані Білай пішла у відпустку, а після повернення перестала виходити на зв'язок.

Фонд в результаті не зацікавився цією пропозицією, а публічна позиція Ольги Білай, з якою і велись переговори на цю тему, викликає у мене, як у найбільшого акціонера ПАТ "Укрінбанк", відверте здивування.

Згодом, була здiйснена рейдерська атака на реєстр юридичних осіб з метою зміни керівника ПАТ "Укрінком" (як правонаступника ПАТ "Укрінбанк"). В результаті було відкрито 4 кримінальні справи і дії реєстраторів були відмінені наказом міністра юстиції України Дениса Малюськи.

Зазначу, що власними силами ми повернули вкладникам ПАТ "Укрінбанк" близько 1,5 млрд гривень. Про що прекрасно знають у Фонді. Та і в цілому керівники Фонду обізнані в історії втрати нашим банком ліцензії.

Нагадаю, що проблеми "Укрінбанку" почались з анексією Криму та окупацією частини Донецької та Луганської областей. Там у нас було близько 30% кредитного портфелю, який звичайно перестав обслуговуватись.

Після цього відбулось виведення з комерційних фінустанов рахунків держпідприємств, які взяли кредити в банку, перестали їх обслуговувати і повертати кошти. В тому числі кошти виводили і з ПАТ "Укрінбанк", що разом з втратою активів на непідконтрольних територіях призвело до розриву ліквідності.

У жовтні 2015 року банк розробив план фінансового оздоровлення і не порушував жоден з його пунктів. У план були внесені, в тому числі, пункти з пошуку інвесторів.

В кінці жовтня 2015 року компанія Schneider Brothers виявила бажання інвестувати 1 млрд грн в "Укрінбанк". Вони провели аудит, погодилися з проблемними активами банку. Але бажали зустрітися і обговорити цю інвестицію з керівником НБУ.

НБУ в особі пана Писарука (Олександр Писарук, колишній перший заступник голови Національного банку України, — ред) чомусь активно відговорював інвесторів від співробітництва з нами.

Другий інвестор (компанія з Ізраїлю) підписала з нами попередній договір про інвестування 21 млн доларів в листопаді 2015 року, а в грудні цей документ було зареєстровано в НБУ.

За умовами договору, гроші повинні були зайти до 1 січня 2016 року. Всього до 8 січня в банк мав зайти 71 млн доларів.

24 грудня я зустрічався з Катериною Рожковою, була узгоджена дата платежу. Після католицького різдва кошти мали надійти на рахунок банку. Але в Національному банку України цієї дати чекати не стали і ввели в ПАТ "Укрінбанк" тимчасову адміністрацію.

Через деякий час ми звернулися до судів та в результаті виграли справи у всіх інстанціях щодо незаконності ліквідації ПАТ "Укрінбанк". Фінальне рішення було прийнято 24 лютого 2021 року. Верховний суд України визнав ліквідацію ПАТ "УКРІНБАНК" незаконною.

Своєю постановою по справі № 826/5325/16 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні заяви Національного банку України про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 23.11.2016 року у справі № 826/5325/16.

Таким чином Верховним судом остаточне було вирішено, що ліквідацію ПАТ "УКРІНБАНК" було розпочато НБУ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незаконно. Зазначена постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Також важливо зазначити, що 25 жовтня 2017 року Кабінет міністрів України затвердив план заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ця постанова є своєрідною дорожною картою до виконання зобов’язання привести українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.

План заходів з виконання умов складається більше, ніж з 1000 сторінок. У кожної умови є свій термін виконання. Я звертаю вашу увагу на пункт 613, який вказує на необхідність імплементації в України директиви ЄС 2014/59 для удосконалення процедур оздоровлення та виведення банків з ринку.

Законопроект №6273 щодо імплементації вказаної директиви подали на розгляд Верховної Ради ще у 2017 році, а зняли з розгляду в 2019.

Причому, у висновку Комітету ВР з питань європейської інтеграції сказано, що він не суперечить праву Європейського Союзу, а правовідносини, що належать до сфери правового регулювання проекту Закону, регулюються в тому числі зазначеною директивою.

Чому ця директива важлива?

Вона дозволяє банкам після погашення своїх заборгованостей і повернення ліквідності продовжувати займатися фінансовою діяльністю.

Зокрема, в презентації своєї діяльності Фонд гарантування вкладів фізичних осіб робить акцент на тому, що результатом використання директиви 2014/59/ЄС в тому числі стане можливість відновлення діяльності банку.

Постає два питання до Ольги Білай. Ви дійсно вважаєте свою публічну позицію щодо ПАТ "Укрінбанк" коректною? Чому ви не розповідаєте про те, що ми вели з вами переговори та намагалися знайти варіанти вирішення проблем?