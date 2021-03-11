Как "домашние" офисы ускоряют развитие разумных технологий

Коронавірус змінив спосіб життя планети. Люди опинились замкнутими у власних будинках, тож були змушені швидко обладнати свої робочі місця вдома.

Через рік "домашній офіс" змінив уявлення про можливості багатьох компаній. За даними Strategy Analytics, кількість людей, які працюють дистанційно, до 2022 року збільшиться до 1,87 мільярда людей, що становить близько 42,5% загальної робочої сили.

Проте пандемія навпевне дозволить значно перевищити очікувані показники. Дім та інтернет у 2021 році залишаться серед найважливіших факторів у робочому житті кожного з нас.

Технології стали запорукою успіху для багатьох компаній. Ті, хто давно їх впроваджував у своїй роботі, був на коні ще до початку карантинних заходів.

Завдяки автоматизації процесів та інноваційним рішенням такі компанії змогли швидше адаптуватися до нової реальності, яка максимально зблизила IT та інші сектори економіки.

Серед українських гравців це "Київстар", MonoBank, "Кернел", ДТЕК, "Дарниця" та інші, вони є у всіх галузях економіки. Цифровізація та глобалізація — ось нові тренди сьогодення.

Телемедицина, діджиталізація медіа, cashless economy, освіта в онлайні — це лише кілька прикладів розвитку цих трендів.

IT-рішення ще більше прискорили глобалізацію, інтегрували різні сфери економіки і фактично зробили неможливе можливим, у тому числі і роботу з дому. Сьогодні навряд чи всі одноголосно скажуть про свою готовність повертатися до офісу.

У таких умовах для працівників основною вимогою стала здатність швидко адаптуватися до нових реалій та освоювати нові навички.

І якщо до 2020 року для багатьох професій дистанційна робота здавалася нереальною мрією, то в 2020 році дистанційно змогли працювати люди більшості професій, і навіть лікарі.

Разом з тим, робота залишається роботою навіть в умовах домашнього офісу. Тому завжди серед ключових завдань працівника в таких умовах буде економія часу, ресурсів і безпека робочого місця.

Наші квартири та будинки стають унікальними екосистемами. Як змусити порозумнішати домашні офіси, зекономити ваш час та ресурси? Існує кілька рішень для цих завдань.

Автоматизація будинків або цілих житлових комплексів

У вашому будинку можна автоматизувати роботу всіх інженерних систем, наприклад постачання води, освітлення, системи охорони, і керувати ними за допомогою мобільного телефону.

Ми вже маємо такий досвід в Україні, де близько сотні столичних будинків вже мають змогу скористатись інноваціями. Сьогодні можна не носити з собою ключі від квартири, достатньо мати смартфон або взагалі обійтися без нього, адже технологія Face ID самостійно розпізнає ваше обличчя на вході в будинок.

Відчиняти ворота та шлагбауми теж можна з мобільного. Для забезпечення безпеки існують технології "розумного відеоспостереження", які позначають відео, коли спрацьовує датчик системи безпеки або будь-який інший сенсор розумного дому.

Більше не потрібно витрачати час на перегляд відео, в якому нічого не відбувається, або зберігати об’ємні багатогодинні файли. Спостерігати за зображенням можна за допомогою будь-якого пристрою (смартфона, планшета, ноутбука).

Це дуже зручно, адже можна проконтролювати місцезнаходження вашої дитини на території житлового комплексу або гостей, які прямують до будинку. Крім того, це найкраща можливість покращити безпеку місця проживання.

Просто стає керувати і системами освітлення. Існує технологія розумного освітлення дому. Підсвітка фасаду, доріжок, окремої території реагує на рух і працює в парі з датчиками руху.

Світло вмикається на визначений вами проміжок часу, що створює комфорт для пересування територією будинку й одночасно економить ресурси, адже світло не ввімкнене постійно.

Автоматизація квартир

Сьогодні за допомогою мобільного застосунку реально змінювати температуру в квартирі у випадку різкого потепління.

Це дозволить економити на комунальних платежах. Так само можна керувати побутовими приладами, наприклад кондиціонером, якщо вам хочеться прохолоди влітку.

За допомогою мобільного застосунку можна контролювати систему безпеки в домі. У випадку потопу чи пожежі на мобільний телефон надійде повідомлення про ситуацію і власник квартири зможе дистанційно перекрити водопостачання та викликати відповідні служби.

Якщо ви іноді можете забути вимкнути праску, то технології розумного дому допоможуть вам контролювати і це. Наразі існують "розумні" розетки з таймером, які можна синхронізувати з мобільним застосунком і вимикати їх дистанційно.

У такий спосіб можна не лише контролювати, коли і що з приборів вмикається та вимикається, а також скільки енергії при цьому споживається. Поставити чи зняти з охорони будинок можна теж в один клік з мобільного.

Так домашні офіси перетворюються на зручні та безпечні екосистеми, які спрощують життя, економлять час, дозволяють ефективніше вирішувати задачі та змінюють стиль життя на більш комфортний і сучасний.

Це технологічна відповідь на виклики, які ставить пандемія не лише перед роботодавцями, IT-сферою, а й перед кожним з нас. Разом з тим, робота з дому пришвидшує розвиток розумних технологій, адже "домашні офіси" вимагають створення нових сервісів, що покращують наш рівень життя.

IT-стартапи, мобільні оператори, комунальні служби, компанії, які працюють у сфері Інтернету речей — активні учасники процесу створення таких інновацій. В Україні вже давно існує ринок послуг зі створення розумних будинків. Досвід компаній у цій сфері можна масштабувати і для розвитку системи розумного міста.

За даними компанії Mordor Intelligence, світовий ринок розумних будинків оцінювався у 79,13 млрд доларів США у 2020 році.

До 2026 року він може зрости до 313,95 мільярда доларів США. Такий ріст неможливий без розвитку відповідних технологій для рішень у сфері моніторингу, управління та автоматизації функцій у домі. Зростатиме також і попит на фахівців у цій сфері.