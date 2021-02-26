Поворот не туда: долг по кредиту, который не дает дышать

Оформлення кредиту в будь-якому банку накладає на позичальника певний перелік зобов’язань перед фінансовою установою.

Цю елементарну відповідальність мають усвідомлювати всі без виключення позичальники, адже порушення умов договору може призвести до значних фінансових складнощів.

Практично кожна особа, яка бере кредит в банку, ризикує натрапити на санкції фінансової установи. Ніхто не застрахований від ситуації, коли виплачувати кредит просто нічим.

Очевидно, що терпіння будь-якого банку не гумове і після закінчення певного періоду на позичальника будуть накладені санкції у вигляді відсотків. Відповідно, борг буде тільки збільшуватися, тим самим заганяючи позичальника ще глибше у фінансову яму.

Однак безвихідних ситуацій не буває і подібні випадки також мають рішення. На допомогу позичальнику, який прострочив виплату по кредиту, може прийти процедура реструктуризації боргу.

Реструктуризація боргу – рятувальна соломинка для позичальника

Спершу варто відмітити, що у разі неможливості погасити заборгованість за кредитом, позичальнику не варто залишати ситуацію без контролю та очікувати, що все якось вирішиться. Діяти потрібно негайно та на випередження.

Реструктуризація боргу – це досить простий механізм, який за своєю правовою природою є зручним фінансовим інструментом, що допоможе врегулювати ситуацію з боргом позичальника.

Шляхом такого вирішення проблеми є полегшення певних умов кредитного договору для особи.

Варто відзначити деякі з основних аспектів реструктуризації кредиту:

зміна строків погашення заборгованості;

відміна штрафних санкцій;

зниження кредитної ставки;

відстрочка оплати заборгованості;

списання боргу або його частини;

переведення зобов’язань за кредитним договором на іншу особу;

продовження дії кредитного договору;

зменшення розміру щомісячного платежу.

Звісно, це лише загальний опис процедури реструктуризації. Шляхи надання допомоги можуть відрізнятися в залежності від конкретного випадку заборгованості.

Однак саме позичальник повинен проявити ініціативу щодо запуску процедури реструктуризації.

По-перше, це в його інтересах, а по-друге, так банк побачить, що це не банальне ухилення від сплати боргу, а випадок тимчасових фінансових складнощів позичальника. До того ж, в такому випадку схвалення реструктуризації боргу більш ймовірне.

Будь-який банк, який надає своїм клієнтам кредит, зацікавлений у поверненні боргу та отриманні прибутку в його процесі. Крім того, все це зав’язане на конкретних термінах і жодному банку не вигідно самому затягувати цей процес.

Саме тому фінансові установи не поспішають звертатись до суду чи колекторів, оскільки це може затягнути процес повернення боргу.

Алгоритм дій для досягнення реструктуризації кредиту

Як вже зазначалось вище, боржник повинен діяти на випередження та виступити з ініціативою запуску реструктуризації кредиту. Саме тому, першим етапом є подача ним заяви до банку, в якій буде детально описано скрутну фінансову ситуацію, її причини та обґрунтування неспроможності сплатити борг.

Все це має бути підкріплено відповідними документами. Банк може попросити надати додаткові документи, які свідчать про відновлення платоспроможності боржника в майбутньому.

У разі відповідності всіх документів банк обирає найбільш відповідний конкретному випадку механізм чи комплекс механізмів реструктуризації боргу. Сюди можуть входити графіки внесення оплати, шляхи полегшення умов позичальнику та інше.

Фінальним штрихом є безпосередньо підписання договору про реструктуризацію боргу.

Визнання позичальника банкрутом: умови та наслідки

Якщо фізична особа-боржник вирішила позбутися боргів шляхом ініціювання провадження про банкрутство, їй варто відразу задуматися над кваліфікованою юридичною допомогою. Це дасть змогу уникнути низки помилок та неправильних рішень в майбутньому.

Визнання фізичної особи неплатоспроможною можливе у випадку, якщо його борг перед банком чи кількома фінансовими установами перевищує 30 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2021 р. це 180 000 грн).

Крім того, якщо боржник припинив вносити регулярні платежі з погашення кредиту впродовж більш ніж двох місяців і у нього немає майна, на яке може бути звернене стягнення, це також вагома причина для відкриття провадження про неплатоспроможність фізичної особи.

У разі відкриття справи про неплатоспроможність фізичної особи-боржника, господарський суд може вжити ряд обмежувальних заходів відносно неї.

До переліку таких обмежень може входити заборона на укладення боржником будь-яких договорів, а також передача майна та цінностей на зберігання третім особам.

Не є рідкістю і накладення арешту на майно особи-боржника, заборона виїзду закордон та розпоряджатися нерухомим майном чи цінними паперами.

Внаслідок відкриття провадження про неплатоспроможність фізичної особи-боржника, відносно нього припиняються нарахування будь-яких санкцій за простроченими виплатами.

Відчуження майна боржника у будь-який спосіб відбувається за погодженням з арбітражним керуючим, який стає основною фігурою у справі про банкрутство, а також вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів.

На боржника покладається обов’язок авансувати оплату послуг арбітражного керуючого за три місяці (станом на 01.01.2021 - 34 050 грн).

Визнання фізичної особи банкрутом навіть звучить не дуже. Відкриття провадження тягне за собою необхідність перед укладанням кредитних договорів, договорів позики, застави повідомляти іншу сторону договору про факт своєї неплатоспроможності.

Протягом трьох років після визнання банкрутом особа не може вважатися з бездоганною діловою репутацією та протягом 5 ти років не має права повторно ініціювати відкриття провадження у справі про неплатоспроможність щодо себе.

Однак у цієї процедури є і позитивні сторони, одна з яких полягає в реструктуризації боргів фізичної особи. Це відбувається виключно в законній площині за допомогою суду та арбітражного керуючого.

На задоволення всіх вимог кредиторів накладається мораторій і борги більше не будуть зростати. Більше того, незважаючи на суму боргу, вона буде списана. Боржник не передає борги у спадок, а через 5 років з нього знімаються всі обмеження.

Під час банкрутства фізичної особи не може бути продано житло, яке є єдиним місцем проживання її родини (квартира не більше ніж 60 м2 або житловою площею не більше ніж 13,65 м2 на кожного члена родини боржника чи приватний будинок площею не більше 120 м2).

Гроші полюбляють спокій та чисту кредитну історію

Кредитна історія – інформація про оформлення кредитів особою в минулому. Сюди входить як сума позики, так і її умови та дотримання всіх зобов’язань позичальником.

Практично будь-яка фінансова установа, перед оформленням кредиту вивчає кредитну історію позичальника. Її заплямованість чи повна відсутність значно знизить шанси отримання грошей в борг.

Щоб кредитна історія була бездоганною потрібно всі зобов’язання за кредитними договорами виконувати вчасно та регулярно вносити вказану супу для погашення позики.

Мабуть, не варто нагадувати, що прострочення платежів негативно відображається на кредитній історії. Тобто, позичальник повинен брати невеликі позики, вчасно їх погашати та уникати можливості одночасного існування багатьох кредитних договорів.

У разі присутності у кредитній історії позичальника неправдивих даних, варто звернутися із заявою до фінансової установи, яка сформувала такі відомості та просити виправити ситуацію.

Звісно ж, в заяві повинні міститися документи, які підтверджують неправдивість конкретної інформації в кредитній історії.

Все це створить хорошу кредитну історію особи та підвищить її шанси на отримання наступної позики у фінансовій установі.

Однак самої кредитної історії може бути замало, адже фінансові установи можуть встановлювати додаткові вимоги для отримання позики саме у них.