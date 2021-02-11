Реформа ОПК увеличит экспорт украинского оружия

У 2020 році пандемія змусила країни світу закрити свої кордони, перекроїти під потреби медицини оборонні бюджети, скасувати величезну кількість оголошених тендерів на закупівлю нових зразків озброєння та військової техніки.

Україні довелось навчитися продавати свою зброю онлайн.

Утім, попри це у 2020 році підприємствам-учасникам "Укроборонпрому" вдалося зберегти експорт озброєння та військової техніки майже на рівні докарантинного 2019 року. 908,11 млн дол проти 925 млн дол. Різниця становить менше 2%.

Надходження коштів від підприємств-спецекспортерів торік становили 496,2 млн дол, що лише на 14% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (572,4 млн дол). З огляду на те, у який ситуації опинився весь світ і скільки втратили провідні гравці ринку, показники експорту "Укроборонпрому" можна вважати задовільними.

Пандемія коронавірусу завдала потужного удару по глобальній економіці.

Багато компаній вимушено скоротили обсяги виробництва та постачання на зовнішні ринки. Експорт зброї не став винятком, оскільки контакти між країнами було обмежено, виставки, де зазвичай презентують перспективну продукцію та домовляються з потенційними партнерами, не відбулися.

Проте ми не тільки встояли, а й продовжили працювати над покращенням технологій та якості продукції, вдосконаленням клієнтського сервісу. Непоганий результат показали наші спецекспортери "Укрінмаш" та "Прогрес", які у 2020 році уклали контрактів майже на третину більше, ніж у 2019 році.

Варто окремо виділити ДП "Антонов", флот важких транспортних літаків якого зробив у 2020 році значний внесок у загальний результат зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі допомагаючи нашій державі та іншим країнам у перевезенні апаратури та медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

Хороші результати показали також ДержККБ "Луч", державна холдингова компанія "Артем" і харківський механічний завод "ФЕД". Загалом у 2020 році підприємства концерну експортували зброю, військову техніку та сервіси до майже 50 країн.

Провідними експортними продуктами у 2020 році були корабельні газотурбінні двигуни, агрегати та інше обладнання для ВМС, ремонт авіаційних двигунів і науково-дослідні роботи щодо них, протитанкові ракетні комплекси та боєприпаси до них, комплекси для підготовки до застосування та техобслуговування авіаційних керованих засобів ураження, ремонт і модернізація авіаційної техніки.

У 2021 році маємо намір суттєво збільшити обсяги постачання на зовнішні ринки. Лише спецекспортери планують укласти зовнішньоекономічні контракти на понад 1 млрд дол. Чекаємо на збільшення експорту і від інших підприємств концерну.

Наша продукція має чималий попит у світі. Традиційно ми постачаємо озброєння та військову техніку в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Північну Африку, на Близький Схід. "Укроборонпром" має намір закріпитися і на інших перспективних ринках: у Латинській Америці, центральній Африці, країнах Азії та Європи.

Збільшення обсягів експорту – це збільшення податків, кошти на розвиток виробництва, збереження і створення робочих місць. Завдяки реформі вітчизняного ОПК і створенню галузевих холдингів з підприємств "Укроборонпрому" експортна діяльність має отримати нові перспективи.

Ухвалений у першому читанні законопроєкт №3822 передбачає корпоратизацію та запровадження сучасних ефективних стандартів управління на підприємствах концерну. Що це означає для нашого експорту?

Ми зможемо залучати прямі іноземні інвестиції, реалізовувати спільні проєкти та програми із закордонними компаніями, розпочати трансфер інновацій. Зростуть якість і технологічність продукції, з'являться нові зразки товарів. Підвищаться конкурентоспроможність і попит на зовнішніх ринках.

Наслідком стануть нові робочі місця та збільшення надходжень до держбюджету. Саме реформа державного оборонного сектору, яка має відбутися після ухвалення в другому читанні законопроєкту №3822, дасть ці можливості.