В Украине растут цены на хлеб, сахар, масло. Что это значит?

У Торгово-промисловій палаті звернули увагу на ситуацію на сировинних ринках України, яка може спричинити подорожчання борошна, хліба, олії, цукру.

Внутрішні ціни на зернові та цукор стрімко і різко зростали протягом 2020 року, а закупити цю сировину для промислової переробки в Україні сьогодні майже неможливо.

Протягом півроку внутрішні ціни на пшеницю, жито, кукурудзу зросли за всіма позиціями з 3,7-4,7 тис. грн до майже 9 тис. грн.

Ще кілька місяців тому борошно коштувало дешевше, ніж зараз коштує зерно, з якого воно виробляється. Лише за попередній тиждень ціна борошна стрибнула на 1000-1400 грн/т і перевищила позначку 12 тис. грн/т.

В Україні ціна на зернові утримується подекуди вище світових цін, причому навіть за такими цінами українським млинам купити в Україні зерно для виробництва борошна дуже важко.

Аналогічна ситуація на ринку цукру. Внутрішні ціни на цукор на 30-40% перевищують світові ціни на цукор, і навіть при цьому законтрактувати цукор українські виробники кондитерських і хлібопекарських виробів, морозива та інші на внутрішньому ринку не можуть, бо внутрішній ринок закритий заборонним митом 50%. Є невелика квота для цукру із країн ЄС, але ніяк не вплине на внутрішні баланси.

На внутрішньому ринку ціни на насіння соняшнику 2020 року почали різко зростати і наприкінці року сягнули 770-800 дол за тонну. При цьому внутрішні ціни вдвічі, а той втричі перевищують ціни, за якими здійснюється експорт насіння соняшнику.

Така ситуація в аграрному секторі України завдає удару нашим харчовикам. І веде до подорожчання продуктів переробки. Зокрема, хлібники вимушені підвищити ціни вже найближчим часом на 7-10%, щоб не зазнавати збитків.

Кондитери повідомляють, що рентабельність виробництва деяких груп солодощів наближається до нуля.

Переглядаються експортні контракти, оскільки українські експортери продовольчих товарів втрачають конкурентоздатність за ціною. Україна стрімко втрачає свої позиції, як переробник.

Ситуації в галузях виробництва харчових продуктів, яка склалась через значне зростання вартості агросировини, викликає стурбованість. Постає питання про необхідність долучення держави до обговорення й вирішення проблемних питань переробних галузей.

Саме залучення державних органів та структур, зокрема й Мінагрополітики, до професійної дискусії допоможе виробити рішення в інтересах усіх сторін.

Тому в ТПП України закликають уряд до діалогу з представниками переробної галузі й захисту як українського бізнесу, так і споживачів.