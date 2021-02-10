Криптовалютная индустрия: воспользуется ли Украина ее возможностями?

Успеет ли Украина подготовить законодательную базу и воспользуется ли возможностями криптовалютной индустрии? Не станет ли криптовалюта неким диджитал-оффшором? Как обеспечить защиту криптоинвесторам?

С ответами на эти вопросы не стоит медлить, ведь мир меняется очень быстро.

Не так давно информагентства сообщили, что на 8 января 2021 стоимость биткоина достигла рекордной отметки - 41,96 тыс. $, а стоимость всех криптовалютных активов в тот день составила 1 трлн долларов.

Предполагаю, что для абсолютного большинства украинцев подобные новости не представляют существенного интереса. А зря. Не за горами то время, когда виртуальные деньги смогут серьезно конкурировать с традиционными.

Возможности и риски цифровой валюты

Доступность и простота

Чтобы пользоваться цифровыми деньгами, достаточно иметь доступ к интернету и овладеть нужным инструментарием.

Никаких доступов к банковским счетам. Зарегистрироваться в системе криптовалютных транзакций так же просто, как и в случае любой электронной покупки товаров. К тому же здесь не надо платить комиссионные банкам-посредникам.

Система обращения криптовалюты гарантирует ее владельцам конфиденциальность. Благодаря сверхсложной системе шифровок (технология блокчейн) криптовалютные сбережения и операции с ними защищены от вмешательства других лиц.

Децентрализованность и глобализация криптовалюты

Ни один вид виртуальных денег не привязан к какой-то отдельной стране и ее традиционным финансовым институтам. Это избавляет участников криптовалютного рынка от необходимости пользоваться услугами посредников для конвертации своих активов.

Стабильность криптовалюты

Традиционные финансовые системы зависят от состояния экономики, уровня инфляции, политических процессов. То есть, они чувствительны к внешним факторам. Пока рынок криптовалюты остается дефицитным, ее стоимость зависит только от наличия добытых криптоденег и спроса на них.

Незрелость системы

Во многих странах мира отсутствует или неразвита законодательная база для операций с криптовалютой. В некоторых странах они даже запрещены. Поэтому оборот виртуальных денег в значительной степени находится в тени. Это отталкивает потенциальных кредиторов и инвесторов, готовых развивать криптовалютный рынок, а также не способствует росту доверия к цифровой валюте со стороны широкого круга граждан.

Высокая волатильность криптовалюты

Цены на рынке криптовалюты очень изменчивы, а колебания стоимости виртуальных денег достаточно значительны, и это тоже не способствует доверию к ней со стороны пользователей. Скажем, стоимость уже упомянутого выше биткоина во второй половине 2019 года в долларах снизилась почти на 34% (в расчете на год это 127%). К примеру, инфляция в США за 2019 год составила 2,3%.

Производительность

Как это ни странно на первый взгляд, но технологические возможности криптовалютных транзакций сегодня уступают по скорости традиционным электронным платежам, выдаче кредитов и подобным операциям.

Среди причин - сложность добычи новых биткоинов. Стоит также учитывать и фактор имеющихся технических мощностей для обработки данных. Ведь добыча биткоина - это еще и энергетические затраты для работы баз компьютеров.

Передача стоимости через посредников

Оборот криптовалюты не предусматривает посредников. Но бывают случаи, когда покупатель и продавец, не доверяя друг другу, обращаются к услугам эскроу-компании. Она занимается тем, что временно хранит цифровые активы до подтверждения их доставки.

Отмывание денег и уклонение от санкций

Криптовалютная система - это система анонимных транзакций. Этим пользуются злоумышленники для отмывания денег и финансирования незаконных операций. Это также лазейка для физических и юридических лиц, которые хотят избежать финансовых санкций при переводе активов. Например, правительство Венесуэлы запустило цифровую валюту с намерением использовать ее для обхода санкций США.

Влияние на кредитную политику государств

Законодательно урегулированный оборот альтернативных денег способен поколебать традиционную финансовую систему государства. Более того, поскольку криптовалюта циркулирует в глобальной сети, действия одной страны, которая покупает и продает криптовалюту, могут дестабилизировать экономику других стран, где также используют цифровые деньги.

Как различные государства регулируют рынок криптовалюты?

Активное продвижение

Ряд государств рассматривает криптовалюту как полезную финансовую инновацию, способную при правильных подходах к ее регулированию развивать экономику и создавать новые рабочие места.

Поэтому правительства этих стран создают криптовалютные хабы, брокерские конторы, привлекают специалистов, поддерживают развитие криптовалютных бирж.

Именно такой подход используют на Мальте, где действует "Национальная стратегия блокчейн", введены льготные налоги для международных компаний (Binance и OKEx), которые активно используют криптовалюту.

В Азии центром распространения криптовалюты является Сингапур. Правительство страны использует гибкие подходы к развитию цифровых технологий в этой области. В частности, "токен-день", когда некоторые розничные торговцы принимают различные криптовалюты в качестве оплаты.

Швейцария стремится создать индустрию криптовалюты - "Крипто-долину" вроде "Силиконовой Долины". Здесь тоже действуют привлекательные для этого сектора налоговые ставки.

Интересный пример демонстрирует Беларусь, которая имеет комплексное "криптовалютное" законодательство и где действует режим активной поддержки развития цифровых технологий. Здесь есть специальная экономическая зона - "Парк высоких технологий" (ПВД), в стране можно регистрировать криптовалютные биржы и обменники, добывать цифровые деньги.

Государство не облагает налогами криптовалютные операции или облагает их с минимальной ставкой. В то же время, операторы криптовалютных бирж обязаны идентифицировать клиентов, соблюдая требования финансового мониторинга и предоставлять отчеты о средствах.

Ограничения и полный запрет (Китай, Индия и Южная Корея)

Правительства таких стран считают, что легализация и широкий оборот цифровых денег несет больше рисков, чем преимуществ и способен серьезно пошатнуть финансовую стабильность этих государств. Например, Китай запретил своим банкам использовать криптовалюту в качестве платежного инструмента. Под запретом здесь и криптовалютные биржи.

Баланс между финансовыми инновациями и управлением рисками

Такой подход предполагает привлечение новых технологий в финансовую систему государства и одновременно создание системы защиты от соответствующих рисков.

То есть, государства выводят криптовалютный сектор в правовую плоскость, создают определенные правила и имеют выгоду для национального бюджета в виде налогов с оборота цифровых активов. Кроме того, здесь совершенствуют методы борьбы с отмыванием денег через криптовалюту, развивают систему кибербезопасности.

Например, в Австралии правительство требует, чтобы криповалютные биржы регистрировались в национальной службе по борьбе с отмыванием денег. А в Эстонии - чтобы такие биржи, проводя торги на сумму свыше 1000 евро, встречались со своими клиентами и вели учетные записи. В Люксембурге деятельность соответствующих бирж лицензирована.

Англия пошла другим путем: в этой стране нет отдельных криптовалютных лицензий, но каждому бизнесу, связанному с криптовалютой (обменники, биржи, ICO, IEO провайдеры, поставщики приложений криптокошельков), необходимо зарегистрироваться в Управлении финансового надзора (FCA).

Если говорить об уплате налогов на доходы от использования криптовалюты, то в каждой стране этой группы действуют разные правила. Во Франции взымают налоги на прирост капитала от оборота виртуальных активов. В Германии налог в отношении криптовалюты не применяют, если она является средством платежа.

В Швейцарии и ОАЭ операции с криптовалютой приравнивают к размещению ценных бумаг. Законодательство США предусматривает ряд требований для предприятий, предоставляющих денежные услуги и используют криптовалюту. Например, участники биржевых операций с виртуальными активами должны регистрироваться и сообщать о подозрительных транзакциях в FinCEN (специальная служба по финансовому надзору).

Защита для криптоинвесторов

Большинство криптовалютных бирж и обменников внедрили процедуру верификации клиентов, некоторые планирует проверять источники происхождения средств. Некоторые криптобиржи уже сотрудничают с аналитическими сервисами.

Не дремлет и киберполиция, постоянно совершенствуя инструменты в борьбе с финансовыми преступниками. Речь идет, к примеру, об идентификации анонимных пользователей платформы криптовалюты по их транзакциями.

На мировом уровне борьбой с цифровыми махинациями и теневыми схемами при биржевых криптовалютных операциях занимается международная группа по противодействию отмыванию денег (ФАТФ).

С ней сотрудничает МВФ. Впрочем, насколько широко распространены криптовалютные махинации в мировом масштабе, не известно. Сложность вопроса обусловлена неурегулированностью национальных законодательств по использованию цифровой валюты.

Украина & криптоиндустрия: и хочется, и колется

В Украине, по словам председателя парламентского подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексея Жмеренецкого, объем транзакций с виртуальными активами составляет около 150-200 млн $ в день, а капитализация виртуальных активов достигает свыше 2 млрд долл.

Может ли наша страна идти по пути запретов и санкций относительно развития криптовалютной индустрии? Думаю, что нет.

Пока мы отстаем в разработке собственной "криптовалютной" стратегии. Хотя некоторые изменения все же есть. В декабре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах".

Его цель законодательно урегулировать принципы функционирования рынка таких активов, которые сегодня, по сути, находятся в тени. Криптообменники и биржи работают нелегально, а права участников рынка никак не защищены законом.

Согласно проекту закона, государственной регистрации подлежат те поставщики услуг в сфере обращения виртуальных активов, которые работают и с традиционными деньгами. Лицензию будет выдавать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку или Национальный банк Украины.

Также в Украине действует закон 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В апреле 2020 года парламентарии внесли в него изменения в части регулирования обращения криптовалюты. Они дают правовое определение основных понятий из сферы цифровых активов и вводят ответственность за использование их в преступных целях.

Документ предусматривает, что поставщиками услуг могут выступать не только криптовалютные биржи и обменники, но и компании, которые проводят ICO (привлекают криптовалютные инвестиции в новые технологические проекты и стартапы).

Законодательные новации устанавливают обязательную верификацию криптопользователей, вводят контроль за прозрачностью и подотчетностью работы поставщиков услуг по виртуальным активам, усиливают безопасность в виртуальном пространстве. Следить за соблюдением законодательства в этой сфере будет Министерство цифровой трансформации Украины.

Считаю, что легализация рынка виртуальных активов в Украине будет способствовать активной регистрации компаний, которые ведут криптовалютный бизнес, их сотрудничеству с банковской системой и привлечению инвестиций. Местные блокчейн-специалисты смогут развивать в правовом поле Украины собственные проекты.

Кстати, Национальный банк Украины мог бы воспользоваться новыми технологиями и стать мощным игроком на рынке криптовалюты. У него была бы возможность создавать собственные цифровые деньги и через них привлекать инвестиции в отечественную экономику, поддерживать стабильность банковской системы, влиять на криптовалютный рынок.

Сбалансированный подход в управлении рисками и возможностями при адаптации украинского законодательства к реалиям современного криптовалютного рынка может стать одним из существенных рычагов развития экономики.

С одной стороны, благоприятная среда и создание криптовалютной долины способны привлечь дополнительные инвестиции, с другой - правильное и прозрачное налогообложение будет служить наполнению госбюджета.

Это поможет Украине успешно осуществить диджитал трансформацию и выйти из роли перманентного заемщика денег у международных организаций.