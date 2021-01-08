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Как работает прослушка? Слежка через AirPods, Apple Watch и корпорации-шпионы

Как работает прослушка? Слежка через AirPods, Apple Watch и корпорации-шпионы

Могут ли вас прослушивать и как узнать, что это происходит. Как использовать телефон для прослушки, и как за нами следят корпорации.
Пятница, 8 января 2021, 12:00
Никита Кныш
эксперт по информационной безопасности

Ранее я уже писал, как "взламывают" Telegram с двухфакторной авторизацией. Сегодня разберемся в базовых принципах работы прослушки.

Прослушать ваш телефон или перехватить разговоры и SMS можно несколькими способами.

Прослушка. Перехват голоса и SMS правоохранителями вследствии уголовного преследования или банального превышения служебных полномочий или нецелевого использования материалов негласных следственных действий.

Дублирование (клонирование) SIM-карты через оператора сотовой связи с использованием персональных данных клиента и дальнейшее использование клонированной SIM-карты в противоправной деятельности.

Ложная базовая станция для перехвата и расшифровки всех входящих звонков и сообщений абонента и дальнейшее использование перехваченных данных в противоправной деятельности.

Взлом "Персонального кабинета" абонента на сайте или в приложении сотового оператора и переадресация всех сообщений и звонков на адрес злоумышленника, а также дальнейшее использование полученных данных в противоправной деятельности.

Для тех, кто больше любит видеоформат, доступна видеоверсия этой статьи, но традиционно в статье чуть-чуть больше деталей и подробностей.

Прослушка

Негласные следственные действия, предусмотренные главой 21 Криминально-процессуального кодекса (КПК) Украины, помимо прочего включают в себя "Снятие информации с транспортных телекоммуникационных систем", что в простонародье и называется прослушкой.

Во всем мире действуют схожие нормы проведения прослушки. Разрешение на проведение прослушки дается в следующих случаях:

по уголовным делам;

по контрразведывательным делам;

в рамках внешней разведки.

Субъектами, которым разрешено использовать прослушку, являются правоохранительные органы, правоохранительные органы специального назначения (спецслужбы) и службы внешней разведки.

Прослушка в Украине и в большинстве стран проводится только по тяжким преступлениям.

"Тяжкое преступление" в Украине соответствует статье, которая предполагает срок лишения свободы подозреваемого от 5 лет. Например, 212 ККУ "Уклонение от уплаты налогов" – это не тяжкая статья, и прослушку по такому делу получить невозможно.

Отмечу, что подробности о формах и методах проведения негласных следственных действий относятся к информации с ограниченным доступом, за разглашение которой предусмотрена уголовная ответственность, так что я буду опираться только на публично доступную информацию и на зарубежные аналоги.

Прослушка через AirPods или Apple Watch

Вот такой детский шпионский трюк, который я только что продемонстрировал, является потенциальным примером применения специальных технических средств негласного получения информации.

В Украине СТЗ считаются даже детские часы с диктофоном и трекером, приложения для мониторинга местоположения вашей собаки. И даже Google Glass с точки зрения украинского законодательства являются потенциальным СТЗ, так что на самом деле каждый из вас уже немного шпион из-за постсовкового законодательного наследия.

Программы для родительского контроля, или так называемые DLP-системы, которые тоже иногда могут стать поводом для обысков, могут использоваться для прослушки абсолютно легально, я расскажу об этом отдельно.

Могут ли украинские спецслужбы прослушивать мессенджеры

К счастью для украинских бизнесменов без международной помощи иностранных коллег украинские спецслужбы не могут прослушивать мессенджеры.

Исключением могут быть сотрудники НАБУ, которые пользуются уважением у американских коллег, а как следствие, им скорее всего доступны технологии иностранных спецслужб, и ваш WatsApp или Facebook уже не такой уж анонимный.

Так что я советую внимательно выбирать мессенджеры для общения, какой мессенджер самый безопасный, я рассказываю в видео.

Какие данные о вас доступны американским спецслужбам и корпорациям

В вашем телефоне установлены десятки приложений от разных мировых брендов, каждая из них отправляет данные в свою родную страну: кто-то отправляет в Штаты, кто-то в Евросоюз, а кто-то и вовсе в Китай.

Вся эта информация собирается на сервера компаний и структурируется в огромной базе данных, которые знают о вас всё.

Более того, эти компании обмениваются данными между собой, чтобы дополнить ваш портрет.

В фрагменте ниже можно посмотреть, какие данные собираются о вас в вашем гугл-аккануте, и что собирает о вас ваш же Iphone

Как от этого всего защититься

Мы бесплатно без регистрации и SMS уже подготовили для вас инструкции по безопасной настройке ваших мессенджеров, телефонов, компьютеров и социальных сетей, собрали все рекомендации на своем сайте в виде гида по безопасной настройке устройств по рекомендациям специалистов в области информационной безопасности и выложили все это.

В следующих видео и статьях я расскажу вам про киберполицию, цифровую криминалистику и уголовное преследование наркоторговцев при помощи хакеров, которые работают на благо государства.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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