Как ТРЦ пережили карантин и что будет в условиях новых ограничений

Минулого року карантин практично повністю зупинив роботу торгової нерухомості України. З усіх традиційних орендарів торгово-розважальних центрів дозволено було працювати тільки продуктовим магазинам та тим, що торгують товарами першої необхідності, а також аптекам, поштовим і банківським відділенням.

Це змусило орендарів звернутися до своїх орендодавців для перегляду умов договорів – повного скасування оренди або хоча б надання знижок.

Кращі торгові центри йшли на зустріч орендарям і скасовували орендну плату на певний період.

Така стратегія дозволяла орендодавцям зберегти своїх орендарів і вийти з весняного локдауну без втрат. Звичайно були торгові центри, які в травні відкрилися з вакантністю 20%, оскільки небажання йти на поступки призвело до розірвання договорів.

Причому це стосується не тільки невеликих лотів, орендарями яких найчастіше є приватні підприємства, але і досить великих мереж, які орендували великі площі.

Прибутковість ТРЦ, як девелоперського проекту, безпосередньо залежить від середньої ставки по об'єкту. В об'єктах, з яких навесні бігли орендарі, ставки знизилися на більш ніж 30%.

Крім того, ті об'єкти, які планували відкритися в цьому році, були змушені коригувати свої плани по прибутковості, а значить почати помірно знижувати ціни, щоб залучити орендарів на ще не заповнені площі.

Карантин жорстко вдарив по дитячих розважальних центрах, "дорослих" розвагах і "їжі". У торгових центрах закрилося до 30% ресторанів, включаючи фудкорти.

Кінотеатри, як найбільш постраждалі, ще тримаються і навіть відкривають нові об'єкти, незважаючи на те, що вони найчастіше перші, кого закривають під будь-яким приводом.

Маленькі немережеві орендарі відчувають себе не дуже добре і потихеньку закриваються, а ось продуктовий сегмент і електроніка ростуть.

Безумовно, карантин стимулював зростання онлайн-торгівлі, навіть у тих, хто до цього не планував торгувати онлайн. Але ні ця, ні наступна можлива пандемія не здатні закрити торгові центри, тому що це досить стійкий бізнес.

Люди продовжують ходити в торгові центри – за емоцією, за розвагами, за тим, щоб поміряти і спробувати. Тому офлайн-торгівля найближчим часом точно нікуди не дінеться.

Навіть у разі відтоку орендарів і зниженні орендних ставок грамотний менеджмент може забезпечити підтримання робочого стану торгового центру і швидке відновлення.

При цьому, вже в наступному році ми побачимо масштабну реконцепцію ТРЦ, чиї концепції себе пережили і без карантину – для них це єдина можливість продовжити працювати.

А ось професійні та успішні торгові центри навпаки стануть ще кращими і комфортнішими, оскільки врахують всі помилки, які спливли під час карантину.

Окремо варто згадати про безпеку. Зараз керуючі компанії торгових центрів направляють величезні зусилля на забезпечення безпеки своїх резидентів і відвідувачів.

Якщо на початку карантину на входах стояли просто баночки з санітайзерами і охоронці з термометрами, то зараз вже з'являються автоматичні безконтактні розбризкувачі антисептиків і спеціальні системи температурного скринінгу.

На підлозі з'явилася спеціальна розмітка, що нагадує про необхідність дотримання дистанції, система голосового оповіщення також зараз здебільшого спрямована на безпеку.

При цьому самі відвідувачі не завжди розуміють важливість дотримання правил. З іншого боку, для підтримки трафіку, ТРЦ проводять масові заходи – так, декларуючи обмежену кількість відвідувачів і дотримання всіх норм і правил, але якщо подивитися на фотозвіти, то видно, що всі їх ігнорують.

Виникає якась дилема: маркетингові активності з метою підвищення товарообігу потрібні, і правила соціального дистанціювання, особливо з урахуванням зростання захворюваності, теж необхідні. І тут вже кожен окремий ТРЦ діє на свій розсуд.

Багато хто вважає, що якщо не зростання онлайн-торгівлі, то карантин точно погубить ринок торгових центрів. Але згадайте: як тільки навесні відкрили ТРЦ, люди побігли туди.

А враховуючи, що в Україні як було недонасичення якісними торговими площами, так і залишається, цей ринок буде розвиватися. Уже в недалекому майбутньому ми побачимо і нові мега-моли, де можна буде знайти все, і невеликі ТЦ біля будинку – карантин навчив, що їхати через все місто за продуктами не раціонально. Тому ТРЦ з нами надовго.