2020 год в строительстве: кризис, инновации и строительные скандалы

Минулий рік став часом великих змін та потрясінь. Коронакриза позначилась і на будівництві, адже ця сфера дуже чутлива до економічних негараздів.

Березень-квітень позначив спад в реалізації будівельних проектів. Через локдауни і закриття кордонів ланцюжки постачання перервались, роботи практично зупинились, що відобразилось на глобальних тенденціях ринку.

Зокрема, в Євросоюзі станом на осінь падіння склало більше 4%. І хоча влітку галузь почала відновлюватись, але так і не досягла свого докризового рівня.

А нова хвиля COVID-19 восени знову підкосила будівельників. Житлова нерухомість стала першою жертвою коронакризи. У США в 2020 році, наприклад, звели багатоквартирних будинків на 12% менше, ніж позаминулого.

Попри це, архітекторам та забудовникам не відмовиш в сміливості, прагненні до інновацій та експериментаторстві.

Трендом залишалося зведення енергоефективних будинків. Через пандемію коронавірусу до житлової і особливо комерційної нерухомості висувають нові вимоги щодо соціальної дистанції та вентиляції, а це безпосередньо вплине на енергетичну ємність споруд.

Тому в новому році будівельники будуть вирішувати цю проблему, а також змушені будуть рахуватися з тим фактом, що житло сьогодні - це місце роботи для людей, які перейшли в режим дистанційної праці.

Споживання енергії в житлових спорудах збільшилось на 20-30%, що є потужним викликом для тих забудовників, які роблять ставку на енергоефективність.

Нові технології визначають майбутнє будівництва. Це контроль за будівельними майданчиками за допомогою дронів, 3D друк, технологія інформаційного моделювання (BIM).

Вони здешевлюють будівельні роботи, зменшують строки будівництва та підвищують екологічність споруд. Зокрема, в Німеччині в м. Беккум побудували перший в країні 3D житловий будинок.

Аналогічні друковані споруди вже існують в ОАЕ, Данії, США, Мексиці та інших країнах. Експерти прогнозують, що технологія буде вдосконалюватись і її сфера застосування розшириться.

Трендом поступово стає декарбонізація будівництва. На будівельні об’єкти (зведення та експлуатація) припадає 38% викидів СО2 в атмосферу, що суттєво впливає на зміну клімату.

Тому в 2020 році у світі багато говорили про низьковуглецеве будівництво, тобто створення таких споруд, які б не генерували парникові гази. І успішні кейси вже є.

Забудовники та проектувальники все частіше звертаються до так званої вуглецево-нейтральної архітектури. Її приклад – готель Bauhofstrasse в німецькому місті Людвігсбург, який у минулому році ввели в експлуатацію.

Будівельники стверджують, що ця споруда створена без парникових викидів, оскільки в ній використані переважно дерев’яні конструкції. Аналогічно вуглецево-нейтральні споруди вже спроектовані і скоро з’являться в Нідерландах, Великобританії та Норвегії.

У 2020 році розвивалася так звана "зелена" архітектура, в якій зелені зони знаходяться не лише поруч з будинком, а є частиною його конструкцій. Найбільшим таким реалізованим проектом стали апартаменти EDEN від компанії Heatherwick Studio в Сінгапурі.

Його творці виходили з концепції поєднання тропічного саду та сучасного комфортабельного житлового простору. Центральним елементом будівлі є стилізовані балкони, які заповнені тропічними рослинами.

Успішно крокує світом практика mixed use development — поєднання житлового, комерційного та виробничого секторів на одному просторі.

Яскравий приклад такого підходу — житловий район Bahnstadt в німецькому Гейдельберзі, де адміністративні споруди мирно сусідять з житлом. А також багатофункціональний комплекс Smile в Нью-Йорку, що поєднує 223 житлові приміщення з навчальними закладами.

Тренди в українському будівництві

Україна надто залежна від глобальних економічних змін і тому світова криза серйозно позначилась на будівельній галузі. Зокрема, темпи будівництва житла значно пригальмували.

Індекс будівельної продукції за січень-листопад минулого року в сегменті житлової нерухомості склав 82,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

При цьому обсяги зведення нежитлових об’єктів майже не змінились (99,3%), а будівництво інженерних споруд навіть випередило темпи 2019 року (111,6%). Це наслідки реалізації державної програми "Велике будівництво", в рамках якої відремонтували понад 3,9 тис. км автодоріг.

У столиці спад в будівництві відчувався особливо гостро, адже Київ традиційно є флагманом галузі.

У січні-вересні в експлуатацію ввели лише 59% від площі житлових будівель, які були зведені за цей же час в 2019 році. Лідерами появи нового житла стали Солом'янський та Голосіївський райони.

А загальний обсяг нових забудов у Києві за січень-листопад склав 97% в порівнянні з позаминулим роком. Як і в цілому по країні, найбільший провал відчувався в житловому сегменті (79%).

Будівельні скандали

На жаль, замість проривів та інновацій 2020 рік в Україні виявився врожайним на будівельні скандали. Чого вартують лише банкрутство банку "Аркада", викриття нових подробиць діяльності "Укрбуду", невдала реформа ДАБІ, а також сумнозвісний вибух житлового будинку на Позняках, що продемонстрував гостру потребу в оновленні житлового фонду країни.

Попри це, у вітчизняній будівельній галузі є й позитивні зрушення. Так, набули чинності зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, які дозволяють застосувати ВІМ-технології.

Це відкриває перед проектантами надзвичайно широкі можливості. З’являються проекти, де втілений в життя принцип mixed use development, все частіше застосовуються енергоефективні технології, а деякі новобудови отримують сертифікацію за стандартами BREEAM, LEED та ActiveHouse, що поєднують екологічність, заощадження енергії та комфорт.

Сподіваюсь, 2021 рік стане переломним в будівельній галузі, а українські забудовники і проектанти активніше перейматимуть передові світові практики та підходи.

Однак важливою передумовою такій тенденції є саме запит від потенційних покупців нерухомості, які мають вимагати високих стандартів житла.

І в результаті матимемо більш комфортне міське середовище, а наше місто не лише не втратить своєї естетики, а й стане привабливішим для туристів.

Натомість будівельні скандали відійдуть в минуле, інвестиції в будівництво матимуть більш прогнозований характер, а на виході країна отримає якісні, сучасні та безпечні споруди.