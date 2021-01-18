Цена на газ и "вакцина" от безответственности

Урядовці, депутати, президент — всі шукають винного в сьогоднішній ситуації з тарифами.

Але її можна було передбачити ще влітку. Бо всі знають — до зими та опалювального сезону треба готуватися заздалегідь.

Саме влітку, в серпні 2020 року уряд пішов на правильний та ринковий крок — "відпустив" ціну на газ, вона перестала бути регульованою.

Розрахунок простий — ринкова ціна дозволить з’явитися новим постачальникам, які будуть конкурувати за споживача.

Бо за ринкових умов люди можуть переходити від одного постачальника до іншого і таким чином обирати найкращого.

Так і сталося — на ринку негайно з’явилися нові трейдери, які почали пропонувати власні умови. На сьогодні українці мають вибір з понад 50-и постачальників, з різними цінами і умовами.

"Невидима рука" ринку мала би заставити усіх продавців знижувати ціни і таким чином боротися за клієнта. Проте, не в усіх була така потреба — адже після запуску ринку споживачі залишилися клієнтами газзбутів.

Більшість таких постачальників пропонують ціни на 30-40% вищі, ніж мінімальні. Коли в новинах з'явилося чергове повідомлення, що "Нафтогаз підняв ціни на газ", замовчувалося те, що ціна Газопостачальної компанії НАК "Нафтогаз" завжди була однією з найвигідніших на ринку.

Зокрема, найнижча ціна на січень у компанії "Газ АП" — 6,99 грн за кубометр. Лише на 6 коп. вища пропозиція компанії "Megawatt" — 7,05 грн.

Далі йдуть "Агросинтез Трейдінг" — 7,08 грн за кубометр, "Енергетичні ресурси України" пропонують газ по 7,11 грн за кубометр, "Асканія Енерджи" — 7,20 грн за кубометр.

У Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" паливо в січні коштує 7,22 грн за кубометр. Ціни решти постачальників коливаються в діапазоні 7,39 – 10,8 грн за кубометр.

Ще вищі ціни — в низки регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах. Їхні пропозиції коливаються від 9,88 до 9,93 грн за кубометр.

Окрім того, облгази, які відповідають за доставку газу, почали тиснути на споживачів і залякувати тих, хто хотів змінити постачальника.

Люди, які намагалися перейти на дешевшу ціну, отримували перевірки, відключення від газу, завищені обсяги споживання. Консультаційний центр "ГазПравда" працював на розрив — тільки з початку опалювального сезону споживачі надіслали близько 3000 звернень.

Це означало, що окремі бізнес-групи намагаються зупинити ринок газу. І це було очевидно ще восени.

Саме тоді НКРЕКП та Антимонопольному комітету потрібно було активно здійснювати перевірки та застосовувати штрафні санкції до порушників правил ринку, а людям, які відповідають за реформи в країні: депутатам, урядовцям, президенту — збиратися і приймати рішення.

Восени вони шукали би шляхи вирішення проблеми. Бо це, на жаль, політична традиція — оголошувати про здобутки ринку йдуть всі, працюють над ними одиниці, а коли щось не виходить — шукають винного.

Хоча шляхи вирішення зрозумілі, про них пишуть експерти в своїй спільній заяві. Це:

1. Незавершений фактичний анбандлінг операторів розподільчих мереж (далі — ГРМ) та постачальників природного газу. У більшості випадків облгаззбути (постачальники) є дочірніми компаніями облгазів (операторів розподільчих мереж).

Це дозволяє їм чинити тиск і протидію споживачам, які змінили чи мають намір змінити постачальника газу.

2. Непрозорість формування тарифів на розподіл природного газу.

3. Непрозорі додаткові нарахування в платіжках споживачів внаслідок застосування "температурних коефіцієнтів". Не зважаючи на рішення НКРЕКП та Антимонопольного комітету України, група облгазів продовжує застосовувати температурні коефіцієнти, а постачальники — виставляти їх до оплати споживачам.

4. Відсутність повного обліку природного газу та механізму забезпечення цього обліку.

5. Накопичення боргів облгазів перед оператором газотранспортної системи за небаланси.

6. Невмотивована вартість реконструкцій та підключень, затримки з підключеннями.

7. Відсутність реформи сфери теплопостачання, у результаті чого неможливо запровадити ринок газу для теплопостачальних організацій.

8. Відсутність доступу до газу власного видобутку для потреб населення на біржових майданчиках, які є ефективним засобом формування нижчої ринкової ціни.

Натомість уряд "під ялинку" відмінив пільги на електрику, а національний регулятор затвердив нові тарифи на розподіл. Разом зі сезонним стрибком цін це спричинило бурю.

Чи втримається уряд у цій бурі — невідомо. Але є надія, що він отримає "вакцину" від безвідповідальності та відкладання проблем. Бо до опалювального сезону готуються взимку. А до опалювального сезону в час ринкових змін — ранньою весною. Весна на носі. Час готуватися.