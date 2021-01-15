ОГХК: в шаге от приватизации

Поки світ лихоманило від поширення нового вірусу, на міжнародному ринку титану теж відбулося чимало нового.

Українська компанія, яка є лідером галузі в нашій державі – Акціонерне товариство "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – закрила кризовий рік з прибутком у 600 млн грн.

Прибуток виріс у 6 разів, у порівнянні з 2019 роком.

Для досягнення такого результату потрібно було звільнити закоренілі корумповані кадри, перевести операційний контроль у головний офіс, докорінно змінити підхід до роботи з контрагентами та підрядниками, а між тим пережити близько 15 інформаційних атак та прямі диверсії проти державного підприємства.

Звичайно, ріст прибутку у 6 разів не лягає в уявлення деяких людей про світову кризу та її наслідки.

Хіба може українське підприємство змінюватися в кращий бік!? З таких міркувань ОГХК закидають ведення діяльності з окупованим Кримом, постачання нашої сировини на "Кримський титан".

Такі новини – не збіг. Ще кілька років тому ОГХК, справді, постачала сировину на "Кримський титан".

Цього року, після перших повідомлень у пресі про можливе постачання нашої продукції в Крим, ми вписали в нові та чинні контракти нову обов’язкову умову – заборону постачання продукції на території, які перебувають під міжнародними санкціями.

Взагалі співпраця з трейдерами – це завжди балансування на межі. Наші фахівці перевіряють усі торгово-економічні зв’язки, щоб випадково не натрапити на прокладку.

ОГХК є виробничо-сировинною компанією, структура збуту таких компаній передбачає роботу як з кінцевими споживачами, так і з трейдерами. Трейдери працюють у будь-якій галузі та у будь-якому регіоні світу.

Часто вони мають тісні зв’язки з певними покупцями, мають склади з готовою продукції в своїх країнах і можуть миттєво доставити продукцію при спотових закупівлях, мають ряд інших переваг.

Окрім цього, характерною рисою титанової галузі є велика відстрочка платежу за отриману продукцію, терміном до 6 місяців.

Тож, для уникнення касових розривів, щоб обіг коштів на підприємстві не порушувався, щоб мати можливість вчасно платити зарплатню майже 6 тисячам людей, ОГХК потрібні контракти і з трейдерами також.

З переважною більшістю з них ми працюємо на умовах 100% передплати, а у решти відстрочка платежів у таких угодах зведена до мінімуму.

Відсоток таких контрагентів мінімальний, але зовсім відмовитися від них поки неможливо.

Оптимальна світова практика, яка доцільна і для нашого підприємства, демонструє, що на кінцевих покупців припадає орієнтовно 60–70% продукції, а на трейдерів – близько 30%.

Специфіка така, що багато кінцевих споживачів титану, наприклад, японські компанії, в принципі не купують сировину на міжнародному ринку, вони працюють лише з трейдерами.

Розслідування про постачання титанової сировини до Криму – це не вигадка. Вони реальні. Навіть більше, ОГХК всіляко співпрацює з НАБУ, СБУ та САП задля розкриття реальних прокладок, які продають сировину на окуповані території.

Тому заголовки на кшталт "ОГХК продає титан Криму" - однозначний фейк. Зі своїми контрагентами ми працюємо на умовах FCA та FOB, згідно з міжнародними комерційними правилами Incoterms 2010.

Відповідно до умов FCA кінцевою точкою, в якій ОГХК постачає продукцію, є певна залізнична станція на території України. Подальший логістичний ланцюжок переміщення продукції відбувається під безпосереднім контролем та під відповідальністю іноземної компанії-покупця.

З боку ОГХК є незворушні гарантії, яких ми дотримуємося. Служба економічної безпеки перевіряє ділову історію та можливі ризики при постачанні щодо всіх потенційних контрагентів.

Усі контракти ОГХК обов’язково містять незаперечну умову, яка однозначно забороняє наступний перепродаж придбаної у нас продукції компаніям, що знаходяться під санкціями.

Більше того, ми ставимо умову для контрагентів додавати аналогічний пункт до подальших договорів зі своїми клієнтами. Якщо виявляємо невідповідності заявленим умовам до підписання контракту, чи ж дізнаємося про порушення такої умови під час виконання контракту, зобов’язання сторін підлягають достроковому припиненню.

Серед основних клієнтів ОГХК у 2020 чимало поважних партнерів. Це й американський гігант Chemours, що входить до холдингу Dupont, один з лідерів титанових технологій.

Концерн ESAB і транснаціональна корпорація Lincoln Electric, провідні світові виробники обладнання для зварювання. Великий турецький трейдер та виробник різноманітної сировини Esan.

Основні українські споживачі нашої продукції – "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Метінвест", "Запорізький титаново-магнієвий комбінат", "Сумихімпром", "Плазматек". Це далеко не повний перелік контрагентів ОГХК, і він весь час розширюється.

До приходу нової управлінської команди у 2020 році, компанія грузла в роботі з кількома клієнтами. І ширші можливості співпраці шукати не збиралась.

Нині ж пошук нових надійних партнерів – залишається питанням першої пріоритетності. Наші юридичні та безпекові департаменти щодня перевіряють нові запити. Інтерес до української руди, маю визнати, хороший.

Щомісяця ми підписуємо нові контракти та ведемо переговори на постачання нашої продукції в різні регіони світу, зокрема із підприємствами із Західної Європи, США, Канади, Індії, Китаю, Японії та інших країн.

Виведення з кризи такого державного підприємства, як ОГХК, дорогого варте у масштабах не лише нашої держави, а і цілого світу.

Замість постачання коштів у кишені олігархів, ОГХК вийшла на нормальну стабільну роботу, забезпечує два регіони України податками та формує репутацію надійного партнера на міжнародному ринку.