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Нужно уметь "продавать" реформы и иметь настойчивость доводить их до конца

Нужно уметь "продавать" реформы и иметь настойчивость доводить их до конца

Почему Верховная Рада пошла на компромисс с теневой экономикой и остановила реформу фискализации.
Пятница, 15 января 2021, 08:15
Сергей Фурса
инвестиционный банкир

Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" обнародовал результаты мониторинга 20 интернет-магазинов.

Их проверяли, выдают ли они фискальные чеки своим покупателям во время грандиозной распродажи – так называемой черной пятницы.

Результаты таковы: только девять магазинов выдали именно фискальные чеки, остальные 11 выдавали какие-то "левые" документы. При этом пять из них выдали бумаги, по которым вообще нельзя идентифицировать продавца.

Фискальные чеки не выдавали такие "гранды" как allo.ua, avic.ua, c.ua, citrus.ua, elmir.ua, estore.ua, f.ua, mobileplanet.uz, mobilluck.com.ua и stylus.ua.

Требование выдавать фискальные чеки при продаже сложной бытовой техники существует уже четыре года, но за это время ситуация не улучшилась. Естественно, возникают извечные вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Проблема не только в том, что у нас не любят играть по правилам, а и в том, что само государство стимулирует бизнес не играть по правилам. Государство идет на компромисс с теневой экономикой и честно в этом признается.

За примерами далеко ходить не нужно. Верховная Рада пошла на компромисс с коррупционерами: вернула наказание за подачу недостоверных данных в декларациях, но смягчила его, и тюремный срок коррупционеру уже не грозит.

Потом Верховная Рада пошла на компромисс с теневой экономикой и на год отсрочила введение кассовых аппаратов для бизнеса. Чисто украинский метод проведения реформ: посидим, договоримся и не будем ломать через колено.

Этот метод может быть хорош в нормальной стране, но не у нас, не тогда, когда нужно менять что-то, что работает неправильно или не работает вообще. Простой пример. Самая успешная за много лет реформа в Украине – реформа банковской системы. Ее проводили волюнтаристски, жестко, без полумер.

Банковская система очистилась и прекрасно работает. А все потому, что был четкий план и он четко выполнялся. Поэтому пока не будут выстроены институты, которые должны проводить реформы, и пока они не заработают так, как надо, нас всегда будут уводить прочь различные компромиссы.

Есть еще одна причина провала реформы с введением кассовых аппаратов, названной фискализацией. У нас не умеют "продавать" реформы. Что это за слово – "фискализация"? Хорошее дело таким диким термином не назовут. Что представляют люди, когда слышат слово "фискал"? Уверен: ничего хорошего.

Поэтому когда демонстранты под флагами #SaveФОП кричат: "Стоп, фискализация!", их многие поддерживают, потому что любой нормальный человек хочет остановить реформу, названную фискализацией. В результате мы потеряли еще один год, и доверие к госорганам еще больше снизилось.

Хочу напомнить историю с "евробляхерами": один раз им отсрочили легализацию автотранспорта с иностранными номерами, и они пришли снова. Та же ситуация через год повторится и с кассовыми аппаратами, вот увидите. Тем более, что противники фискализации на удивление хорошо организованы.

Это дает основание подозревать, что под флагами #SaveФОП по улицам маршируют уж никак не физлица-предприниматели. Это большой бизнес, который занимается контрабандой. Он всегда организован и управляет большими денежными потоками, на которых хорошо зарабатывает.

Он готов пожертвовать частью своего заработка, чтобы сохранить эти потоки. Через год он также готов будет пожертвовать и выведет протестующих на улицы, чтобы для него ничего не изменилось.

Фискализацию можно было "продать" людям, нужно было просто завернуть ее в красивую обложку, например, "прозрачность", людям нравится прозрачность, или "борьба с контрабандой", или в обложку-гибрид из обоих вариантов.

Аргументов за введение кассовых аппаратов можно было найти множество, ведь потери бюджета в размере 3-4 млрд долл – это огромные деньги.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
реформы налоги ФЛП торговля парламент

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