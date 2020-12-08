Как оплатить частные долги за счет налогоплательщиков: рецепт "Укрнафты"

У середині листопада парламент вніс зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, якими, зокрема, передбачив компенсацію "Нафтогазу" у розмірі 32,2 млрд грн.

Така сума мала б компенсувати акціонерному товариству збитки, отримані під час виконання ним "спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Цифру рахували відповідно до вимог закону "Про ринок природного газу": сума економічно обґрунтованих витрат мінус доходи, отримані в процесі виконання спеціальних обов'язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.

У цьому ланцюжку подій була упущена важлива деталь. Згаданий закон чітко регламентує: уряд, покладаючи спеціальні обов'язки на суб'єкти ринку природного газу, має визначити для них джерела фінансування та порядок визначення компенсації. Однак такий порядок уряд донині не розробив і не затвердив.

Одночасно в медіа з'явилася інформація про те, яким чином "Нафтогаз" повинен був розпорядитися одержаною компенсацією. Після сплати податків з отриманої суми компанія мала б сплатити решту коштів на користь ПАТ "Укрнафта".

Частково – як врегулювання суперечки щодо використання 2 млрд куб м газу, що належав цій компанії (близько 15 млрд грн), частково – як авансовий платіж за газ, що буде видобутий у наступних періодах (ще 24 млрд грн).

Своєю чергою, з отриманих грошей "Укрнафта" мала б сплатити податок на прибуток і погасити податкову заборгованість минулих періодів – 30,35 млрд грн.

Що не так з цією схемою? Суперечливими є щонайменше три моменти.

Визначення суми компенсації

Оскільки порядок і формула визначення компенсації урядом не затверджені, будь-які розрахунки компенсацій можна де-юре вважати необґрунтованими.

Базуючись на даних з відкритих джерел, експерти BRDO зробили власні розрахунки можливого обсягу компенсації акціонерному товариству "НАК "Нафтогаз України" за покладення на нього спеціальних обов'язків.

Попри приблизність цих розрахунків, можна стверджувати, що отримана нами величина на третину нижча за визначену парламентом суму. Це може вказувати на відчутно завищений розмір запропонованої проєктом закону компенсації.

Обґрунтованість авансового платежу

Протягом кількох останніх років "Укрнафта" видобуває близько 1,1 млрд куб м газу. За середньої вартості (3 700 грн за тис куб м) блакитного палива, яке "Нафтогаз" закуповує для виконання спеціальних обов'язків протягом останніх 12 місяців, авансу 24 млрд грн вистачить майже на шість років.

Тобто протягом шести років "Укрнафта" буде віддавати весь видобутий газ, не отримуючи за це "живих" коштів. Неважко здогадатися, що з великою імовірністю протягом щонайменше цього періоду не буде і жодних капіталовкладень у газовидобувну інфраструктуру компанії. Значить, видобуток буде стрімко падати.

Це ставить під загрозу виконання компанією зобов'язань, що виникнуть за результатами отриманого від НАК "Нафтогаз України" авансу.

Додаткові зобов'язання

У розрахунках можна помітити, що отриманої "Нафтогазом" з держбюджету компенсації, 32,2 млрд грн, не вистачить на сплату податків і виконання всіх запланованих на користь "Укрнафти" платежів. Розрив сягне майже 13 млрд грн. Тобто ці кошти "Нафтогаз України" повинен сплатити "зі своєї кишені".

З цього випливає, що сума компенсації "Нафтогазу України" за покладені на компанію спеціальні обов'язки була визначена не на підставі реальних збитків від діяльності, а виходячи з розмірів податкового боргу "Укрнафти".

Тобто парламент ухвалив рішення про те, щоб податкові борги "Укрнафти" були сплачені частково коштами з державного бюджету, а частково – "власними" коштами "Нафтогазу". Президент уже скріпив таке рішення своїм підписом.

Експерти BRDO підтримують необхідність врегулювання проблеми боргів між державним бюджетом, "Нафтогазом" та "Укрнафтою". Однак ми не можемо підтримати непрозоре визначенням розміру компенсації для "Нафтогазу".

Українські платники податків не повинні толерувати сплату з державного бюджету – наших спільних коштів – авансу контрольованій приватним бізнесом компанії "Укрнафта" за газ майбутніх періодів, який може бути не видобутий.