Банкротство "Укрэнерго": шах и мат украинской энергетике

Внешний долг НЭК "Укрэнерго" в I квартале 2021 года достигнет 37 млрд грн, что превысит стоимость ее активов. И глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий будет вынужден объявлять банкротство, иначе его метания будут квалифицироваться как преступное бездействие, что повлечет за собой личные уголовные последствия.

Шах уже есть! Будет ли мат украинской энергетике?

Внешне все даже сейчас выглядит достаточно прилично, но все идет к тому, что произойдет все быстро и неожиданно, как с "Титаником" — ряд неудачных обстоятельств, которые не фатальны по отдельности, в своей последовательной комбинации шансов "Укрэнерго" не оставляют.

Нет, разница, пожалуй, есть – в случае с "Укрэнерго" фактор самонадеянности и неумения прогнозировать последствия превалирует над роковыми случайностями и самое удивительное, что для предотвращения надвигающейся катастрофы решительных действий так и не наблюдается.

Что же к этому привело?

В течение 2020 года ситуация на энергорынке характеризовалась постоянными колебаниями стоимости электроэнергии (от 650 до 1700 грн за МВт*ч) и превышением предложения над спросом.

Это было связано прежде всего с систематическими манипуляциями отдельных участников рынка, которые имели монопольное положение на его сегментах, бессистемными действиями Регулятора (НКРЕКУ), а также менеджмента ГП "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Центрэнерго".

Годовой бюджет "Укрэнерго" довольно затратный – это текущая эксплуатация, ремонты, капитальное строительство магистральной сети, но самая значительная его составляющая – компенсация выплат по "зеленому" тарифу.

Я напомню, что НЭК оплачивает производителям ВИЭ разницу между установленным "зеленым" тарифом и суммой, вырученной от продажи электроэнергии ГарПоком, соответственно, чем дороже последний продаст электроэнергию на рынке на сутки вперед, тем меньшей в тарифе остается доля "Укрэнерго".

В течение 2020 года цена продажи "ГарПока" составляла около 1000-1020 грн за МВт*ч, при средней цене на рынке на сутки вперед 1320 грн за МВт*ч. Таким образом, это стало причиной недополучения поступлений в размере до 3,2 млрд грн.

Общими усилиями ГарПок и Регулятор создали условия, при которых кредиторская задолженность НЭК "Укрэнерго" на протяжении 2020 года уже составила 29,7 млрд грн.

Важными факторами, которые привели к ее формированию, также стали несоответствие прогнозированной (1400 грн за МВт*ч) и реальной (1320 грн за МВт*ч) цены на рынке на сутки вперед, а также объемы электроэнергии – прогнозировали на уровне 1,39 млрд МВт*ч, по факту на 25.11.2020 составила 1,19 млрд МВт*ч.

Эти обстоятельства приближали банкротство.

К концу полугодия компания сообщила, что имеет долг 18,03 млрд грн в связи с ее специальными обязательствами на рынке электроэнергии.

До этого уже обратившись в НКРЭКУ с предложением пересмотреть ее тариф на передачу с целью выполнения обязательств по компенсации затрат на "зеленый" тариф перед ГП "Гарантированный покупатель", поскольку средства в тарифе НЭК на передачу на 2020 год, предназначенные для оплаты "зеленого" тарифа, позволяли компенсировать только 30% месячной потребности "ГарПока".

Чтобы предотвратить катастрофу, еще в тот период тариф на передачу должен был составлять 330 грн за МВт*ч – и это без учета дальнейших манипуляций, которые, естественно, никто прекращать не собирался.

По факту же цена на передачу в этом году составляла в январе – 155,4 грн. за МВт*ч, в августе — 240,23 грн за МВт*ч, на начало декабря — 312,76 грн за МВт*ч.

Таким образом, по факту в течение года НЭК "Укрэнерго" не покрывал в полном объеме обоснованных трат на собственное функционирование, тем более на увеличение части производства "зеленой" энергии.

А тем временем компания ДТЭК выигрывает у "Укрэнерго" дело по межгосударственным сечениям, иными словами отсуживает право не платить тариф на передачу при транспортировке электроэнергии за рубеж.

И хотя формальная логика на стороне "Укрэнерго" (по факту, использовали их инфраструктуру), но несовершенство законодательства и сильная юридическая позиция ДТЭКа не оставили шансов "Укрэнерго" и добавили 5 млрд грн в долговую копилку.

Также проиграны судебные тяжбы Никопольскому и Запорожскому заводу ферросплавов, которым апелляционный суд позволил работать по "старым" тарифам (57,4 грн за МВт*ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ №1905 от 12 декабря 2018 года.

"Укрэнерго" снова ничего не остается, только как констатировать, что тариф не покрывает затрат компании на выполнение своих функций на рынке электроэнергии. И получает еще минус 9 млрд грн.

Многие из контрагентов очень старались "добить" НЭК — общая сумма их дебиторской задолженности перед НЭК "Укрэнерго" составляет 3,3 млрд грн, из которых 20% практически безнадежны.

А Регулятор спасать все так же не спешил, он попросту запретил отправлять в дефолт компании-должники, которые сами приближают дефолт "Укрэнерго". Вот такой энергетический парадокс.

Итоговый долг в 37 млрд грн. и последующее за ним банкротство подразумевает отказ от долговых и кредитных обязательств перед ЕБРР, МВФ и т. д – и все прекрасно понимают, чем может это обернуться уже не для самой компании, но и для Украины в целом.

Есть ли выход?

Он сложен и прост одновременно – учитывая отсутствие своевременного реагирования для урегулирования ситуации состоянием на 01.01.2020 тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу должен составлять 748 грн за МВт*ч.

Но у нас не любят антипопулистских решений – можно даже не сомневаться, что против поднятия тарифа ополчатся все – государственный аппарат, политики, бизнес и СМИ, соответственно, а все попытки хоть как-то его обосновать будут просто растоптаны – у нас еженедельно проходят политические телешоу.

А все, кто прямо или косвенно виновен в сложившейся ситуации, таковыми себя точно не считают и в лучших украинских традициях перекладывают вину друг на друга.

А "без вины виноватому" впору бы усилить юридическо-финансовый штат, но пока хорошо работает только служба по внешним коммуникациям, очевидно предполагая, что лучший ремонт прогнившей крыши – покрасить ее яркой краской, чтобы хоть умереть красиво.