Как IT ведет Украину в число развитых стран

Украинскую IT-сферу называют самым перспективным сектором развития отечественной экономики. По данным Кабинета Министров, в 2019 году на долю информационных технологий приходилось 3,9% ВВП — 138 млрд грн.

Государственная казна пополнилась на 32 млрд грн налогов. Это сравнимо с налоговыми отчислениями из сферы инфраструктуры и транспорта, которые составили 29,4 млрд. Каждый из работающих ИТ-специалистов в среднем обеспечивает занятость 11 человек в других отраслях.

Наша страна традиционно считается одним из европейских лидеров агро и тяжелой промышленности. Еще 15-20 лет назад украинская экономика прочно опиралась на экспорт стали и зерна и всерьез рисковала остаться сырьевой надолго.

Ситуация кардинально изменилась, когда в игру ворвались технологии. Подъем IT-индустрии в последние годы приближает Украину к числу развитых стран.

Достойный уровень дохода и комфортные условия труда ежегодно привлекают в сферу все больше специалистов. В 2019 году в Украине насчитывалось 183 тыс IT-специалистов, указано в Едином госреестре ФЛП.

Люди строят успешную карьеру в небольших городах и в столице, удаленно сотрудничая с иностранными клиентами. Это позволило индустрии развиваться даже в условиях пандемии и экономического кризиса.

IT-отрасль может сделать Украину одной из экономически развитых стран при грамотной государственной поддержке. В противном случае есть риск того, что украинское IT застопорится из-за высоких налогов и нехватки специалистов.

Вызовы украинского IT: борьба за таланты и реформа образования

С начала 1990-х в Украине происходила огромная утечка инженерных талантов за рубеж — и только появление IT-отрасли смогло замедлить этот процесс.

Сегодня украинский IT-специалист гораздо чаще выбирает остаться на родине, потому что здесь он может обеспечить себе более высокий относительный уровень жизни, чем где-либо за рубежом. Если ситуация в IT изменится, нас ждет вторая, куда более массовая волна эмиграции талантов.

Уникальное свойство IT-отрасли заключается в глобальной прозрачности рынка труда и подвижности специалистов. Это значит, что инженер-программист или любой другой специалист, работающий в отрасли, сравнивает свой уровень дохода не только с предложениями на местном рынке труда, но и с предложениями практически в любой стране мира, поскольку довольно легко может эмигрировать.

В развитых странах понимают ценность человеческого капитала и на государственном уровне предлагают различные возможности для переезда талантливым студентам и специалистам в том числе из Украины.

Людей всегда привлекают выгодные условия работы, хорошая инфраструктура, медицина, стабильная экономика. За границей все это есть.

Украина же пока может привлечь IT-специалистов только приемлемым уровнем налогов. Часто это становится решающим фактором при выборе места работы — дома или за границей. И при малейшем росте налоговых отчислений мы рискуем потерять квалифицированных сотрудников, которым приглянется зарубежный рынок труда.

Информационные технологии развиваются быстрее остальных индустрий, и в современных IT-проектах даже опытные разработчики постоянно нуждаются в новых знаниях, что уж говорить о новичках. Это предъявляет высокие требования к сфере образования и повышения квалификации IT-инженеров.

По данным Ассоциации IT Ukraine, ежегодно наши вузы выпускают более 20 тыс технических специалистов. Однако государственные учебные заведения не успевают полноценно адаптировать учебные планы в условиях стремительно сменяющих друг друга технологий.

В результате выпускники с базовым образованием оказываются не готовы полноценно начинать свою карьеру — им не хватает знаний актуальных платформ, инструментов и практики их применения.

Этот недостаток хоть как-то компенсирует дополнительное обучение на сторонних курсах. Чтобы украинское высшее образование оставалось актуальным, многие IT-компании инвестируют в обучение: сотрудничают с вузами, открывают собственные учебные центры, поддерживают частные IT-курсы, берут на работу стажеров и доучивают их на проектах.

Бизнес более чем готов помочь украинским вузам взять высоту лучших технических университетов мира — и здесь ему необходимо содействие государства.

Украине понадобилось 15 лет, чтобы сформировалась сильная инженерная школа и профессиональное IT-сообщество. На сегодня у нас более 20 крупнейших компаний-провайдеров ИТ-услуг в мире. На внутреннем рынке основные потребители продуктов — 35% — финансовый сектор и банки, 16% — государственный сектор, 12% — телекоммуникации, 9% — промышленность, 8% — торговля и другие сферы.

Наши стартапы Augmented Pixels, Grammarly, Petcube известны на весь мир и привлекли миллиарды долларов инвестиций. Корпорации США, Великобритании и Западной Европы охотно сотрудничают с украинскими IT-специалистами.

Кроме высокого профессионализма разработчиков, заказчиков привлекает относительно невысокая стоимость работы, установившаяся благодаря доступной налоговой ставке и гибкой модели сотрудничества с инженерами.

ФЛП: отменить нельзя оставить

Для этой индустрии привычны ненормированный график и одновременная работа с множеством клиентов. Быстро нанять сотрудника, компенсировать переработку, оформить частичную занятость в разных проектах и так же просто расторгнуть договор, если специалист не соответствует установленным требованиям — все это возможно благодаря текущей модели сотрудничества — по договору с физическим лицом-предпринимателем.

В Украине основная масса IT-специалистов работает как ФЛП 3-й группы. Условия контракта выгодные с обеих сторон.

Компании берут на себя функции координации и контроля исполнителей в процессе оказания услуг. Поскольку наибольшие затраты в этой области идут на оплату труда, договорная система помогает компаниям оптимизировать затраты на уплату налогов и конкурировать по стоимости услуг с зарубежными IT-компаниями.

Приемлемая цена на IT-услуги привлекает иностранных инвесторов на отечественный рынок, мы же получаем клиентов из ведущих компаний мира.

Такое сотрудничество полностью соответствует Налоговому кодексу. Вознаграждения официально выплачивается на банковские счета и уплачиваются все налоги, что особенно важно на фоне "зарплат в конвертах" в других отраслях.

Устаревшие законы и новые технологии

В то же время трудовые отношения у нас до сих пор регулируются Кодексом, написанным почти 50 лет назад — для другой экономической и социальной среды. Действующий КзоТ — больное место украинского IT.

Документ морально устарел в принципе для любой отрасли, а в сервисной — вообще противоречит ее основным потребностям. IT-сфера построена на человеческом капитале и динамике.

Фактически это обеспечивают контрактные взаимоотношения. С их помощью Украина постепенно заняла лидирующие позиции в развитии технологий среди стран СНГ и Европы.

IT-сектор входит в тройку главных экспортных услуг (после трубопроводного транспорта и переработки товаров) и остается основным источником валютной выручки в стране. Сфера растет и требует новых решений для развития специалистов и привлечения инвестиций.

Европа и страны Азии для развития технологий обеспечили прозрачное юридическое и бизнес-поле, внедрив систему налоговых льгот. Такие проекты успешно реализовали в Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Финляндии, Эстонии, Швейцарии и Германии.

В некоторых странах ввели налоговое стимулирование — правительственную поддержку компаний, делающих значимый вклад в развитие индустрии. Так появились Парки высоких технологий в Индии, Беларуси, Ирландии и на Кипре.

В Румынии IT-специалистов освободили от подоходного налога. В Эстонии для сотрудников подобных компаний ввели особый режим налогообложения прибыли.

В Украине система работы с ФЛП стала альтернативой льготам и показала отличный результат. По информации Единого государственного реестра ФЛП, в прошлом году количество IT-предпринимателей увеличилось на 22% по сравнению с 2018 годом и составило 183 тыс человек. Ежегодно показатель растет на 20–30%.

Сейчас Министерство цифровой трансформации предлагает создать свободную экономическую зону для креативного бизнеса. Идея похвальная, однако к разработке проекта такого масштаба и значения надо подходить с особой осторожностью.

Продуктовых компаний не будет без аутсорса

В министерских кабинетах рассуждают: как лучше развивать нашу IT-отрасль — в сторону продукта или аутсорса? Первые создают собственные продукты, и должны работать на престиж страны, но в реальности рано или поздно переводят свой бизнес в Штаты или Европу по требованию инвесторов, не доверяющих действующей правовой системе Украины.

Вторые добились международного признания для украинских разработчиков, создали IT-экосистему в стране, развивают отрасль и приводят в Украину иностранный капитал.

Любой специалист из индустрии знает: эти сегменты не противоречат, а дополняют друг друга. Благодаря аутсорсингу украинский программист может честно конкурировать со специалистами такого же уровня из Великобритании, Франции и США.

Появляется возможность расти профессионально, перенимая опыт у иностранных клиентов с мировым именем. По количеству аутсорсинговых IT-компаний Украина занимает первое место в Европе и четвертое — в мире.

Еще в 2015-м украинских программистов насчитывалось чуть более 89 тыс. Сегодня у нас работают более 4 тыс компаний и почти 200 тыс инженеров.

Несмотря на закрепившийся за Украиной имидж аутсорсера, мы также создаем продукты и запускаем стартапы для пользователей со всего мира. Одни из самых популярных за рубежом украинских продуктов — MEGOGO, Petcube, Preply, Ajax Systems, GitLab и другие.

Но что интересно: один сотрудник сервисной компании приносит на 28% больше валютной выручки, чем специалист из продуктовой. Нет, никто не говорит, что какой-то вариант лучше или хуже. Сухие факты на "подумать". Однозначно развивать стоит оба сегмента IT-бизнеса.

Если один выращивает пшеницу, а другой печет торты, они не конкурируют, а выполняют разные задачи в цепочке. Нет смысла противопоставлять "продукт" "аутсорсу".

Не надо отказываться от пшеницы и разрывать цепь. Особенно, когда процесс успешно настроен и приносит стабильно высокую прибыль в госказну.

На аутсорс-компаниях сформировалась и продолжает расти украинская IT-сфера. По подсчетам Kharkiv IT Cluster, при благоприятных рыночных условиях до 2025 года только от харьковских IT-компаний налоговые поступления в государственный и местные бюджеты достигнут более 16 млрд гривен. Хотя еще в 2018-м местная IT-индустрия сгенерировала "всего" около 6,4 млрд.

На пути к светлому будущему важно не потерять наработки двух десятков лет, сопоставить все "за" и "против" и выбрать лучший вариант для специалистов креативных индустрий.

Без чего мы точно не справимся — так это без обновленных материальных баз и учебных программ технических вузов, без благоприятного бизнес-климата, причем, для всех секторов экономики.