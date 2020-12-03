Рука, зависшая в воздухе

Согласно официальной статистике, только за второй квартал текущего года количество безработных в Украине выросло на 1,3% и составляет 1,7 млн человек. Огромный рост, такое бывает только во времена крупных экономических потрясений.

Однако социологические исследования показывают, что реальная безработица еще масштабней. По их данным, во втором квартале работу потеряло 2,8 млн украинцев.

Кроме того, из-за локдаунов в Европе на родине осталась часть трехмиллионной, по оценкам МВФ, армии украинских заробитчан. Спасибо теневой или неофициальной экономике – она, как всегда, смягчила удар кризиса, трудоустроив часть потерявших рабочее место.

И все же ситуация остается очень напряженной как для государства, так и для общества. Безработный человек – малообеспеченный человек. А значит, государство должно предоставить ему компенсацию по коммуналке, помощь по малообеспеченности, пособия на детей и много чего еще.

Когда получателей социальной помощи становится много, увеличивается нагрузка на бюджет. С другой стороны, миллионы неуверенных в завтрашнем дне людей создают огромный потенциал социального протеста и роста преступности.

Сложившаяся ситуация заставляет еще раз вспомнить о чуть ли не единственной успешной социальной инициативе государства – проекте "Рука допомоги". Ориентированный на долговременных безработных и вынужденных переселенцев, проект предоставлял желающим открыть собственное дело беспроцентную возвратную помощь при условии защиты бизнес-плана.

В результате пилота в трех областях Украины – Харьковской, Полтавской и Львовской – были отобраны более 230 безработных и переселенцев, решивших заняться бизнесом. Они прошли экспресс-обучение, получили помощь в составлении бизнес-планов в выбранных видах предпринимательской деятельности.

Все участники получали консультации и практическую помощь на протяжении пилота, который проходил в 2017-2019 годах. Характерно, что за все время по разным причинам закрылись лишь 8% новосозданных бизнесов, в то время как в среднем по стране до 50% малых предприятий прекращают деятельность в течение первого года работы.

Сейчас мы обзваниваем участников проекта, чтобы понять, как они живут в это непростое время и получить обратную связь о проекте. Почти все опрошенные отметили ухудшение условий работы в связи с эпидемией, однако прекращать деятельность никто из них не собирается.

Участники проекта проявили чудеса изобретательности для удержания бизнеса на плаву. Люди, еще несколько лет назад заходившие в интернет только за новостями или прогнозом погоды, сегодня уверенно рассуждают о таргетированной рекламе или преимуществах Телеграмма перед Фейсбуком при продвижении своих услуг.

Некоторые масштабировали свой бизнес так, что пришлось дополнительно открывать новые предприятия, дабы остаться на упрощенной системе налогообложения. Наиболее активные предприниматели заработали на покупку нового дома, квартиры, машины…

Участники проекта уже вернули государству более 9 млн грн в виде налогов, сборов и единого социального взноса и продолжают их платить. А это более 60% полученных для старта бизнеса денег.

При этом около 20% участников полностью выплатили полученный микрокредит. Половина из них — досрочно.

Все стороны проекта получили свои бонусы. Государство, вместо того, чтобы выплачивать людям пособия по безработице и помощь по малообеспеченности, теперь собирает с них налоги. Более того, вчерашние безработные трудоустроили около 90 человек, за которых также платят налоги.

Сами участники проекта, создавшие собственный бизнес, получили возможность управлять собственной судьбой, относительный материальный достаток и другой жизни уже не хотят.

Успешным оказался эксперимент и для второй категории участников проекта "Рука допомоги" — местного бизнеса.

92 предприятия получили от государства беспроцентные микрокредиты в размере около 70 тыс. грн на закупку нового оборудования при условии трудоустройства двух долговременных безработных из числа малоимущих, временно перемещенных или участников АТО сроком не менее два года.

Эти предприятия уже создали 244 новых рабочих мест, платят зарплату, налоги, единые социальные взносы.

В ходе пилотного проекта был успешно апробирован новый механизм борьбы с безработицей, легализации занятости, социально-экономического развития регионов и, наконец, страны. Негатива нет, одни плюсы.

Почему же столь успешный опыт не был немедленно масштабирован на всю Украину? Может, в бюджете нет денег? Но проект доказал, что государственные инвестиции возвращаются в течение двух-трех лет, а дальше государство получает только прибыль.

Да и размеры этих инвестиций мизерные и сопоставимы с выплачиваемыми в виде помощи и пособий суммами. 60-70 тыс. грн оказались достаточной суммой как для старта малого бизнеса, так и для расширения производства и создания новых рабочих мест.

Это значит, что суммы, выделенной в этом году на строительство дорог, хватило бы на создание 500 тысяч малых бизнесов, каждый из которых еще и создал бы дополнительные рабочие места – здравствуй новый средний класс! Проблема безработицы была бы решена мгновенно, даже дефицит рабочих рук образовался бы.

Конечно, найти среди безработных и вынужденных переселенцев полмиллиона желающих и готовых заниматься бизнесом – нетривиальная задача.

Но, во-первых, столько сразу и не надо, это должна быть постоянно действующая программа, а не разовая акция. А во-вторых, после боевых действий на Востоке домой возвращаются десятки тысяч молодых людей, умеющих воевать и ищущих приложения своим силам.

"Рука допомоги" способна реинтегрировать этих людей в общество и дать их жизни новые смыслы. Но вот кто поможет самой "Руке", простите за каламбур, стать на ноги?