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Киберспорт - новая ниша ИТ-сектора Украины

Киберспорт - новая ниша ИТ-сектора Украины

Что нужно для развития киберспорта в Украине и каковы перспективы этой отрасли.
Понедельник, 28 декабря 2020, 17:37
Тарас Литовченко
советник GOLAW, адвокат

Масштабами развития киберспортивной индустрии сегодня уже мало кого можно удивить. 

Сотни тысяч прямых просмотров турниров, миллионы долларов призовых фондов и доходов от рекламы постоянно популяризируют киберспорт в мире и Украине в частности. 

Знаковая приватизация гостиницы "Днипро", в которой будет построена киберспортивная арена, тренинг-зоны и специальные номера для профессиональных игроков, еще раз подчеркивает, что электронный спорт — это уже не будущее, а настоящее.

Безусловно, признание правового статуса электронного спорта в Украине это значимое событие, которое невозможно недооценивать, но возникает вопрос что дальше? Достаточно ли этого для развития индустрии?

Мы имеем официальное признание киберспорта как спортивной дисциплины наравне с футболом или боксом, но в то же время в этой сфере отсутствует любое другое специальное регулирование, а потому большинство вопросов регулируются общими нормами национального законодательства, которое в определенной степени является устаревшим и нерелевантным по отношению к киберспорту.

Законодательные преграды

Именно положения Кодекса законов о труде 1971 года являются одной из основных причин непривлекательности украинской юрисдикции для иностранных команд и игроков.

Как правило, контракты игроков топ-уровня, предусматривают Non-compete clause (оговорка о недопустимости конкуренции, - ред), в соответствии с которым игрок не может покинуть команду в пользу конкурента во время действия контракта, или определенный период после его окончания. 

В Украине такие положения обычно не работают, поскольку законодательство и судебная практика стоят на стороне работника, ведь "условия договоров о труде, ухудшающие положение работника, являются недействительными".

Также, игрок обычно заключает так называемый Endorsement Contract, по которому он должен не только выполнять свои первоочередные профессиональные обязанности в игре, но и стать брендом команды, которую представляет. 

Это, в свою очередь, включает обязательные автограф-сессии, использование только определённой рекламной продукции во время прямых эфиров (одежды, напитков, компьютерного оборудования и т.д.), ограничение высказываний в социальных сетях и тому подобное. 

Некоторые контракты могут даже предусматривать требования к внешнему виду игрока, например, похудение в течение определенного периода. 

В Украине такой вид договоров законодательством прямо не урегулирован, однако и их заключение не запрещено. 

В то же время, стороны должны осознавать, что отдельные положения такого договора могут быть признаны судом недействительными, в том числе в части права на труд, права на свободу слова и защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме этого, при увольнении по инициативе работодателя, в силу специфики работы, критерии несоответствия игрока занимаемой должности очень размыты.

Учитывая, что киберспорт отнесён к признанным видам спорта, проблемные трудовые вопросы можно было бы решить урегулировав проблемные вопросы спортивного права в целом, такие как, например, трансфер игроков, штрафные санкции за нарушение трудовых контрактов, условия о конфиденциальности и неконкуренции, возможность заключения смарт контрактов и тому подобное.

Визовые вопросы

В некоторых странах киберспортсменам предоставлен статус профессиональных спортсменов, в первую очередь для того, чтобы иностранные игроки имели возможность беспрепятственно въезжать в страну по специальной визе. 

Уравнивание киберспортсменов с традиционными спортсмена в Украине также должно облегчить работу как организаторам турниров, так и их участникам. 

В то же время, остается открытым вопрос о других членах команд, то есть тренерах или сопровождающих специалистах. 

Было бы целесообразно также включить их в категорию деятелей в области спорта.

Посодействует ли Diia City развитию индустрии?

Не стоит забывать, что киберспорт — это не только игроки и соревнования между ними. 

На самом деле эта индустрия значительно больше и охватывает совместную работу IТ компаний, которые разрабатывают компьютерные игры, программное обеспечение для проведения и трансляции турниров, софта для проверки и защиты персональных данных команд, беттинговых компаний, организаторов турниров и медиа ресурсов, которые их транслируют, спонсоров и т.д.

Как известно, Diia City должна стать виртуальной свободной экономической зоной со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом, которая призвана поддержать инновационные и высокотехнологичные компании в Украине. 

Среди задекларированных сфер, которые она охватит есть и киберспорт, анимация, графика, аудио, маркетинг и тому подобное.

Сейчас предложения правительства и проекты законов, которые призваны урегулировать украинский "IТ рай", во многом не соответствуют интересам и ожиданиям сектора. 

В то же время, в целом представители бизнеса согласны, что правильный подход государства в стимулировании сектора действительно будет способствовать его развитию. 

В частности, для киберспортивной индустрии преимущества Diia City могут быть связаны с уменьшением налоговой нагрузки по налогу на прибыль и налогообложению заработных плат работников, освобождение от налогообложения продажи долей в стартапах и введение новой гибкой формы занятости – GIG-контрактов.

Какие еще льготы нужны индустрии?

Очевидно, что на этапе развития индустрия киберспорта в Украине требует дополнительных стимулов со стороны государства. Ими могут быть налоговые льготы на ввоз оборудования (камер, освещения, мониторов, компьютерной техники и т.д.), упрощённый процесс получения в аренду локаций, находящихся в государственной или коммунальной собственности.

В 2016 году Франция приняла Digital Republic Bill, который определил статус киберспортсменов и установил для них некоторые налоговые льготы, отделил киберспорт от лотерейного бизнеса, и установил налоговые субсидии участникам рынка киберспорта на уровне с субсидиями для субъектов киноиндустрии.

Украинское законодательство также предусматривает налоговые стимулы для субъектов киноиндустрии, в частности до 1 января 2023 года освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке национальных фильмов, а также по поставке работ и услуг по их производству, а Законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине" предусмотрены отдельные специальные субсидии. 

Таким образом, Украина могла бы перенять положительный опыт Франции и приравнять поставку услуг по трансляции соревнований, проводимых на территории Украины, и разработки видеоигр к продукции киноиндустрии с установлением льгот и субсидий.

Напоследок

Развитие электронного спорта в Украине интересно не только бизнесу и игрокам, но и государству. 

Для государства он может принести дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, создать новые рабочие места, повысить туристическую привлекательность страны и глобально дать стимул международному бизнесу рассмотреть Украину как перспективную страну для своих инвестиций. 

Некоторые специалисты оценивают, что экономический эффект от проведения крупных международных турниров для государства и отдельных городов будет схожим с эффектом от проведения, например, Евровидение, и с этим трудно не согласиться.

Нет сомнений, что наша страна имеет огромный потенциал стать топ юрисдикцией на рынке электронного спорта, но для повышения ее привлекательности как для игроков, так и для бизнеса и иностранных инвесторов, усилиями участников рынка и законодателя необходимо усовершенствовать законодательство и предусмотреть определенные льготы для киберспортивной индустрии.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
киберспорт ІТ

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