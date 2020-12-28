Киберспорт - новая ниша ИТ-сектора Украины

Масштабами развития киберспортивной индустрии сегодня уже мало кого можно удивить.

Сотни тысяч прямых просмотров турниров, миллионы долларов призовых фондов и доходов от рекламы постоянно популяризируют киберспорт в мире и Украине в частности.

Знаковая приватизация гостиницы "Днипро", в которой будет построена киберспортивная арена, тренинг-зоны и специальные номера для профессиональных игроков, еще раз подчеркивает, что электронный спорт — это уже не будущее, а настоящее.

Безусловно, признание правового статуса электронного спорта в Украине это значимое событие, которое невозможно недооценивать, но возникает вопрос что дальше? Достаточно ли этого для развития индустрии?

Мы имеем официальное признание киберспорта как спортивной дисциплины наравне с футболом или боксом, но в то же время в этой сфере отсутствует любое другое специальное регулирование, а потому большинство вопросов регулируются общими нормами национального законодательства, которое в определенной степени является устаревшим и нерелевантным по отношению к киберспорту.

Законодательные преграды

Именно положения Кодекса законов о труде 1971 года являются одной из основных причин непривлекательности украинской юрисдикции для иностранных команд и игроков.

Как правило, контракты игроков топ-уровня, предусматривают Non-compete clause (оговорка о недопустимости конкуренции, - ред), в соответствии с которым игрок не может покинуть команду в пользу конкурента во время действия контракта, или определенный период после его окончания.

В Украине такие положения обычно не работают, поскольку законодательство и судебная практика стоят на стороне работника, ведь "условия договоров о труде, ухудшающие положение работника, являются недействительными".

Также, игрок обычно заключает так называемый Endorsement Contract, по которому он должен не только выполнять свои первоочередные профессиональные обязанности в игре, но и стать брендом команды, которую представляет.

Это, в свою очередь, включает обязательные автограф-сессии, использование только определённой рекламной продукции во время прямых эфиров (одежды, напитков, компьютерного оборудования и т.д.), ограничение высказываний в социальных сетях и тому подобное.

Некоторые контракты могут даже предусматривать требования к внешнему виду игрока, например, похудение в течение определенного периода.

В Украине такой вид договоров законодательством прямо не урегулирован, однако и их заключение не запрещено.

В то же время, стороны должны осознавать, что отдельные положения такого договора могут быть признаны судом недействительными, в том числе в части права на труд, права на свободу слова и защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме этого, при увольнении по инициативе работодателя, в силу специфики работы, критерии несоответствия игрока занимаемой должности очень размыты.

Учитывая, что киберспорт отнесён к признанным видам спорта, проблемные трудовые вопросы можно было бы решить урегулировав проблемные вопросы спортивного права в целом, такие как, например, трансфер игроков, штрафные санкции за нарушение трудовых контрактов, условия о конфиденциальности и неконкуренции, возможность заключения смарт контрактов и тому подобное.

Визовые вопросы

В некоторых странах киберспортсменам предоставлен статус профессиональных спортсменов, в первую очередь для того, чтобы иностранные игроки имели возможность беспрепятственно въезжать в страну по специальной визе.

Уравнивание киберспортсменов с традиционными спортсмена в Украине также должно облегчить работу как организаторам турниров, так и их участникам.

В то же время, остается открытым вопрос о других членах команд, то есть тренерах или сопровождающих специалистах.

Было бы целесообразно также включить их в категорию деятелей в области спорта.

Посодействует ли Diia City развитию индустрии?

Не стоит забывать, что киберспорт — это не только игроки и соревнования между ними.

На самом деле эта индустрия значительно больше и охватывает совместную работу IТ компаний, которые разрабатывают компьютерные игры, программное обеспечение для проведения и трансляции турниров, софта для проверки и защиты персональных данных команд, беттинговых компаний, организаторов турниров и медиа ресурсов, которые их транслируют, спонсоров и т.д.

Как известно, Diia City должна стать виртуальной свободной экономической зоной со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом, которая призвана поддержать инновационные и высокотехнологичные компании в Украине.

Среди задекларированных сфер, которые она охватит есть и киберспорт, анимация, графика, аудио, маркетинг и тому подобное.

Сейчас предложения правительства и проекты законов, которые призваны урегулировать украинский "IТ рай", во многом не соответствуют интересам и ожиданиям сектора.

В то же время, в целом представители бизнеса согласны, что правильный подход государства в стимулировании сектора действительно будет способствовать его развитию.

В частности, для киберспортивной индустрии преимущества Diia City могут быть связаны с уменьшением налоговой нагрузки по налогу на прибыль и налогообложению заработных плат работников, освобождение от налогообложения продажи долей в стартапах и введение новой гибкой формы занятости – GIG-контрактов.

Какие еще льготы нужны индустрии?

Очевидно, что на этапе развития индустрия киберспорта в Украине требует дополнительных стимулов со стороны государства. Ими могут быть налоговые льготы на ввоз оборудования (камер, освещения, мониторов, компьютерной техники и т.д.), упрощённый процесс получения в аренду локаций, находящихся в государственной или коммунальной собственности.

В 2016 году Франция приняла Digital Republic Bill, который определил статус киберспортсменов и установил для них некоторые налоговые льготы, отделил киберспорт от лотерейного бизнеса, и установил налоговые субсидии участникам рынка киберспорта на уровне с субсидиями для субъектов киноиндустрии.

Украинское законодательство также предусматривает налоговые стимулы для субъектов киноиндустрии, в частности до 1 января 2023 года освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке национальных фильмов, а также по поставке работ и услуг по их производству, а Законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине" предусмотрены отдельные специальные субсидии.

Таким образом, Украина могла бы перенять положительный опыт Франции и приравнять поставку услуг по трансляции соревнований, проводимых на территории Украины, и разработки видеоигр к продукции киноиндустрии с установлением льгот и субсидий.

Напоследок

Развитие электронного спорта в Украине интересно не только бизнесу и игрокам, но и государству.

Для государства он может принести дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, создать новые рабочие места, повысить туристическую привлекательность страны и глобально дать стимул международному бизнесу рассмотреть Украину как перспективную страну для своих инвестиций.

Некоторые специалисты оценивают, что экономический эффект от проведения крупных международных турниров для государства и отдельных городов будет схожим с эффектом от проведения, например, Евровидение, и с этим трудно не согласиться.

Нет сомнений, что наша страна имеет огромный потенциал стать топ юрисдикцией на рынке электронного спорта, но для повышения ее привлекательности как для игроков, так и для бизнеса и иностранных инвесторов, усилиями участников рынка и законодателя необходимо усовершенствовать законодательство и предусмотреть определенные льготы для киберспортивной индустрии.