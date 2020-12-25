Как запуск 5G изменит бизнес в Украине?

З кожним роком світ не стоїть на місці, тому активно розвивається технологія 5G. А навіщо вона нам, якщо тільки недавно у нас з’явився 4G?

Головною метою впровадження цієї технології в Україні є надання нових можливостей для розвитку бізнесу та значне підвищення його ефективності. Мінцифри очікує, що перші тендери на закупівлі частот для запуску 5G відбудуться наприкінці 2021 року.

Разом з виробниками обладнання та мобільними операторами міністерство працює над створенням тестових зон 5G. Також експериментальні базові станції встановлюють оператори.

Згідно з даними тестів 7 американських операторів, середня швидкість 5G в загальному доступі становить 100-250 Мбіт/с на частотах 850 МГц та 2,5 ГГц. Але може досягати позначки в 1,5 Гбіт/сек, використовуючи частоти вище 30 ГГц.

У 4G швидкість у межах 15-50 Мбіт/с. Окрім високої швидкості, перевагою 5G є також можливість одночасного під'єднання до мільйона IoT (Internet of Things — Інтернет речей) девайсів на квадратний кілометр (замість кількох тисяч в 4G) та мінімальна затримка з’єднання у високих діапазонах (<1 мс).

Навіщо державі розвивати цю технологію, якщо швидкість 4G достатня для користувачів? Які додаткові можливості для бізнесу дає ця технологія?

Виробництво

Оскільки серед цілей більшості підприємств є оптимізація витрат та збільшення прибутків, значно пришвидшити досягнення цільових показників допоможе використання інтернету речей (IoT), штучного інтелекту та 5G, що дадуть можливість автоматизувати процеси, зробити обладнання більш швидким та ефективним.

Ось декілька життєвих ситуацій, коли впровадження нових технологій може значно покращити ефективність виробництва:

якщо ви стикаєтесь з проблемою браку на виробництві, то завдяки штучному інтелекту можна візуально чи за контролем ваги миттєво це виявити;

якщо є ланки у виробництві, що несуть загрозу здоров’ю людини, — на допомогу може прийти використання роботів з віддаленим керуванням;

простій, зумовлений зупинкою виробництва, можна знизити чи взагалі запобігти йому завдяки встановленню сенсорів в обладнанні;

використання IoT та датчиків для моніторингу виробництва дозволить операторам заводу оптимізувати енерговикористання, передбачаючи різні сценарії завантаження виробництва та адаптуючи рівень задіяності енергоджерел;

також завдяки датчикам та робототехніці можна оптимізувати роботу оптових складів — моніторити залишок на полицях, автоматично знаходити та пакувати товар, відвантажуючи його без втручання людини в процес.

Вищенаведені приклади показують, як можна збільшити ефективність робочого процесу та оптимізувати витрати за допомогою 5G, що може стати однією з ключових конкурентних переваг виробництва.

Освіта

А це вже приклади з іншої сфери — освітньої, тут 5G технологія надає можливості зробити систему навчання більш різноманітною, цікавою та результативною.

5G забезпечить широкосмуговий зв’язок для підтримки додатків віртуальної та розширеної реальності, забезпечуючи дистанційне навчання та багатший навчальний досвід.

Учні зможуть відвідати інші країни, планети або навіть здійснити екскурсію тілом людини завдяки віртуальній реальності (VR).

Вже розроблені перші карти туристичних міст для віртуальної подорожі, які щороку ставатимуть більш реалістичними.

Так буде можливим, наприклад, під час вивчення Давнього Риму, віртуально прогулятися Колізеєм, прикрашеним так, як це було майже 2000 років тому.

Якісне підключення означає кращий сигнал у ході презентацій, лекцій та віртуальних занять у режимі реального часу і без будь-яких затримок.

Репетитори, які використовують YouTube для навчання студентів, виграють від 5G-технологій, оскільки відео будуть завантажуватися дуже швидко.

У 2018 році телеком-оператор Verizon створив 5G Ed Tech Challenge і надав 1 млн доларів організаціям та університетам, які використовують AR, VR, для покращення початкової середньої школи.

Онлайн-навчання може бути корисним також і для роботи. Так, віртуальна присутність в місці події допоможе в тренуванні пожежників, військовим у покращенні тактики ведення бою, хірургам — у проведенні операційних втручань.

Необхідність створення таких симуляцій повинна значно розширити IT-індустрію та попит на VR розробників і дизайнерів.

Медична галузь

Висока якість і низька затримка з'єднання 5G можуть бути застосовані в медичній галузі, щоб зробити можливою складну віддалену діагностику та хірургію.

Якщо встановити обладнання в обласних центрах, то дистанційне хірургічне втручання дозволить підвищити кількість проведених операцій та допоможе отримати екстрену хірургічну допомогу за неможливості транспортування пацієнта. Також хірург зможе перебувати в будь-якій точці країни та оперувати пацієнта.

Вже є успішний приклад, як впровадження 5G-технології докорінно змінило та покращило медичний заклад. У січні 2020 року корейський оператор KT Corporation та Медичний центр Самсунг відкрили розумну лікарню 5G.

У ній прокладена корпоративна мережа для надшвидкої передачі даних. Однією з особливостей є цифрова діагностика патологій. Раніше її процес займав 20-40 хвилин.

Тепер декілька файлів по 4 Гб кожний передаються і аналізуються значно швидше та без додаткових дій співробітників, зменшуючи час операції. А обробка результатів МРТ відбувається не кілька годин, а лише десятки хвилин.

До того ж в їхніх операційних використовуються роботи, які подають хірургічне обладнання та забирають медичні відходи, зменшуючи вірогідність зараження пацієнтів.

Агропромисловість

Вже реалізована велика кількість проєктів по всьому світу з оптимізації обробки земель завдяки автономним комбайнам.

У режимі онлайн можна відстежувати стан полів і садів. Безпровідні сенсори можуть аналізувати дані стану ґрунту, його температуру тощо. Вони відстежують вологість повітря, зволоження ґрунту та можуть коригувати інтенсивність поливу в конкретний час.

Сенсори визначають мінеральний склад, насиченість ґрунту добривами та ідентифікують потребу в його підживленні. Такий підхід значно спрощує життя фермерів та підвищує кількість врожаю.

Портова індустрія

Українські порти мають високий потенціал для розвитку через вигідне розташування, що дає можливість ефективно доправляти товари з Південно-Східної Азії в Європу. У пригоді можуть бути нові технології, що поєднують крани, портові навантажувачі з центром дистанційного керування.

Віддалене керування ними дозволить зменшити залежність від фізичної присутності людини, оптимізувати роботу персоналу, запрограмувати автономне перевезення вантажу територією порту.

Ефективною є взаємодія між машинами за допомогою алгоритмів, щоб, наприклад, датчики на навантажувальному крані сигналізували про необхідність автономному навантажувачу вчасно під’їхати, що зменшить час на вивантаження.

Також датчики, вмонтовані в контейнери, дозволять відстежувати місце розташування онлайн та через взаємодію з кранами уникнути завантаження не в той корабель чи сигналізувати про втрату в порту. Вони дозволять зчитувати необхідну інформацію про його переміщення портом.

Загалом, нові технології дозволять скоординувати рух товарів, збільшать кількість опрацьованих контейнерів та зменшать чергу на обслуговування. Така автоматизація інфраструктури призведе до зниження витрат на логістику.

Вважаєте це далеким майбутнім? Вже є приклад — порт Роттердаму, що вдало експериментує з автономною навігацією кораблів (близько 75% аварій, за статистикою індустрії, стаються саме через людський фактор), готуючись до розміщення повністю самокерованих кораблів з 2030 року. А їх портовий оператор RWG вже використовує автономні крани для завантаження — розвантаження контейнерів з корабля.

Українські термінали "ТІС", які стрімко розвиваються протягом останніх років, використовуючи повне дистанційне керування та автономізацію техніки, могли б отримати додаткову эффективность для зменшення часу на вивантаження товарів. Це лише підвищило б їх конкурентоздатність на ринку портових послуг.

Згідно з аналізом, проведеним PwC на прикладі Африки, збільшення продуктивності портів на 25% призведе до росту ВВП на 2%, що потребує додаткової уваги та інвестування у впровадження.

Видобуток корисних копалин

Дистанційно керована техніка, відеоспостереження та віддалена діагностика несуть потенціал для зниження витрат на експлуатацію та покращення систем моніторингу.

Видобувна промисловість може використовувати бездротові мережі високої швидкості, щоб замінити працю людей на роботу машин. Навіть такі небезпечні дії з видобутку руди можуть здійснюватися шляхом віддаленої роботи машин.

Дрони та самокеровані автомобілі

За останні роки використання дронів набуває дедалі більш прикладного характеру. Про доставку ними товарів з Amazon ви вже, напевно, чули, а ще з підтримкою 5G дрони здатні передавати зображення місцевості онлайн з високою чіткістю та генерувати топографічні карти за лічені секунди.

Вони надають змогу відстежувати незаконну вирубку лісів. Для роботи дрони потребують високошвидкісного підключення до інтернету.

Щодо автономних автомобілів, то в світі це вже не міф, а реальність, що стає доступною завдяки 5G. Тільки, на жаль, вважаю, що Україні в найближчі 10 років вони не з'являться, бо наші дороги поки що не пристосовані ані навіть наявністю дорожньої розмітки для контролю переміщення по смугах, ані якістю покриття.

Internet of things (Інтернет речей)

Два типи рішень та застосувань IoT революціонізують технологію 5G. По-перше, безліч масових додатків IoT вимагають високої ємності мережі та ефективного підключення, щоб забезпечувати можливість під’єднання мільярдів пристроїв — бездротових сенсорних мереж, автономного будинку та розумного сільського господарства.

По-друге, критичні програми IoT матимуть високі вимоги до надійності, доступності та надзвичайно низької затримки з'єднання.

Оскільки чимало IoT пристроїв будуть працювати лише в режимі за потребою, на мобільних операторів чекає розробка нових бізнес-моделей, головною метою яких стане мінімізація операційних витрат на мережу для роботи з IoT за низькою вимогою до обсягу передачі даних і невеликими робочими циклами.

З наведених вище прикладів використання технології 5G можна стверджувати, що її розгортання в країні може значно змінити процеси ведення операційної діяльності підприємств. Та цей процес потребує часу, адже потрібні розробка та тестування рішень для кожної індустрії.

37 країн вже запустили 5G, тому питання лише в тому, як швидко українська економіка почне використовувати нові можливості для свого росту. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо використати усі переваги нової технології максимально ефективно.

