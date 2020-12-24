Какие бизнес-тенденции уходящего года будут актуальными в 2021?

Уходящий 2020-й год запомнится предпринимателям надолго. Год стал стресс-тестом на устойчивость для бизнес-моделей, а также экзаменом на гибкость и инновационность для менеджмента и персонала.

Способы адаптации, которые вынужден был применить бизнес в условиях пандемии, несомненно будут влиять на бизнес и в 2021-м.

Самым ощутимым изменением в уходящем году был переход на удаленную работу.

Пришлось адаптировать бизнес-процессы к удаленному формату. Несмотря на опасения руководства, некоторым компаниям таким образом удалось повысить производительность труда.

Например, ученые Стэнфордского университета оценили результативность работы сотрудников китайского колл-центра Ctrip после перехода на удаленную работу. По их данным, производительность труда увеличилась на 13%.

К тому же компания сэкономила на аренде почти 2 000 долларов на одного сотрудника за счет уменьшения количества офисных площадей в штаб-квартире.

В то же время ученые из Калифорнийского университета утверждают, что работа на дому негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека.

Поэтому в 2021 году предприятиям предстоит переосмыслить собственное рабочее пространство, а также предоставить надлежащую поддержку людям, работающим из дома.

Например, снабдить их нужным офисным оборудованием, психологической поддержкой и помощью в социальной адаптации.

Надвигающаяся рецессия, возможно, вынудит некоторых предпринимателей к оптимизации кадров.

Сделать это рационально можно, если исходить из возможностей автоматизации. Следует задуматься, какие части работы административного, финансового и сервисного персонала можно передать компьютерам.

В то же время рост автоматизации вынуждает людей приобретать другие навыки. В новом отчете Всемирного экономического форума о будущем рабочих мест подчеркивается необходимость развития навыков самоуправления и критического мышления, того, в чем роботы не могут заменить человека.

С переходом на удаленную работу стоит не забывать об облачных решениях, позволяющих нам получать доступ к данным из любой точки земного шара.

Согласно новому прогнозу в области облачных вычислений, подготовленному специалистами аналитической компании IDC, общемировые расходы на облачные сервисы, аппаратные и программные компоненты, лежащие в их основе, в 2024 году превысят триллион долларов.

С перенесением все большего количества конфиденциальной информации в облака, компаниям необходимо помнить об инвестициях в системы защиты данных.

В 2020-м году бум пережила электронная коммерция. По данным компании Global-e, которая помогает интернет-торговцам продавать, онлайн-продажи в мире в первом полугодии выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В условиях пандемии бизнес сворачивал физические точки продаж и сконцентрировался на продаже через интернет. Поэтому в 2021-м конкурировать за клиента придется преимущественно в сети.

Для этого придется применять новые цифровые форматы, чтобы привлечь клиента. В бой пойдут такие технологии, как дополненная и виртуальная реальность, которые, например, предоставят возможность "примерять" макияж, одежду, не выходя из дома.

Пандемия заставила задуматься о возможных последствиях экологического кризиса. Поэтому каждой компании необходимо переосмыслить свою деятельность, ее воздействие на окружающую среду.

Сознательные потребители предпочли бы платить больше за товары и услуги, которые не наносят вреда окружающей среде своим производством.

Пожалуй, главным уроком для менеджмента в уходящем году была гибкость. Предприятия, которые в настоящее время процветают даже в условиях пандемии, сумели быстро отреагировать на изменения.

Так, шотландская Verdant Spirits переориентировалась из производства джина и рома на изготовление санитайзеров для рук. А тайваньская фирма Foxconn, специализирующаяся на электронике, начала производить медицинские маски.

Конечно, спрогнозировать пандемию не мог никто. Тяжело предвидеть и включить в бизнес-план неприятности, которые могут произойти в 2021-м. 2020 год в который раз показал предпринимателям, что нельзя полагаться на одного поставщика, один канал продаж, одну концепцию...

Диверсификация – главный залог гибкости и успешной адаптации бизнеса при любых форс-мажорах. И, конечно же, готовность ко всему.