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Энергетика, которая убивает

Энергетика, которая убивает

Почему ставка правительства на самый "грязный" энергоресурс – уголь – является ошибкой.
Понедельник, 21 декабря 2020, 13:12
Константин Яловой
глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики

Украинская энергетика – один из лидеров загрязнения нашей окружающей среды. Из всех выбросов вредных веществ в атмосферу 65% приходится на стационарные источники. Это заводы, фабрики и электростанции.

Наиболее неблагополучный в экологическом смысле город страны – это Бурштын на Прикарпатье. 

Там работает печально известная Бурштынская ТЭС, которая использует уголь в качестве основного топлива. 

Ежегодно она выбрасывает в воздух до 183 тыс. тонн загрязняющих веществ: летучую золу, сожженный пыльный уголь, сернистый ангидрид, оксиды азота, соединения тяжелых металлов. 

А почвы и воды получают свою порцию яда через золошлаковые отходы и сбросы сточных вод.

Ее "сестра" — Киевская Дарницкая ТЭЦ – делает то же в столице: воздух становится непригодным для дыхания, а с золоотвала ветер постоянно сносит тонны пыли, которые рассеиваются по окрестностям. 

И все это происходит в густонаселенном районе города, где люди чаще жалуются на проблемы с дыханием и где чаще диагностируют онкозаболевания.

Среди ТОП-100 крупнейших загрязнителей окружающей среды Украины ведущее место занимают 14 энергетических предприятий – тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали. Это Кураховская и Углегорская ТЭС в Донецкой области, Запорожская ТЭС, Ладыжинская ТЭС в Винницкой, Трипольская ТЭС в Киевской области, Добротворская ТЭС на Львовщине и другие.

Недавно, своим решением Правительство определило приоритетное использование угля в качестве основного топлива на ТЭС. То есть ресурса, который наиболее вреден для экологии и от которого постепенно отказываются в развитых странах Евросоюза. 

Так, в 2019 году Германия сократила использование каменного угля в энергетике на 33%, а бурого – на 22%. 

Бундестаг принял закон, по которому последняя угольная станция в стране закроется в 2038 году. Аналогичное решение на законодательном уровне согласовала и Франция – последние четыре угольные электростанции там прекратят работу в 2022 году. 

Ряд других стран ЕС тоже определили предельные сроки отказа от угля как наиболее "грязного" энергоресурса.

Так начинается глобальный переход на новые источники генерации энергии. И хотя нефть, газ и уголь сохраняют лидерство в качестве основных энергоресурсов (почти 85% первичной энергии), передовые государства мира уже наметили стратегический курс на рост доли возобновляемой энергетики.

В Украине за счет мощного атомного энергетического сектора (25% в поставках первичной энергии и почти 50% в производстве электроэнергии) можно компенсировать уменьшение использования угля. Однако, сегодня оно имеет долю в 30% от общей поставки первичной энергии. 

К сожалению, судя по тем решениям, которые принимает власть, в ближайшее время эта доля не только не уменьшится, а даже увеличится.

Что мы будем иметь на выходе? Во-первых, рост объемов выбросов в атмосферу диоксида серы и азота, твердых веществ, оксида углерода и других соединений. 

Во-вторых, отравление этими веществами тысяч людей, отложенные последствия которого они вскоре почувствуют на себе. 

В-третьих, негативное влияние на климат, что не позволит Украине выполнить свои обязательства Парижского соглашения и будет приводить к аномальным природным явлениям и стихийным бедствиям.

В условиях, когда две трети населения страны проживает на территориях, где состояние воздуха не соответствует нормам безопасности, ориентированная на уголь энергетика – это удар по самому ценному, что есть в Украине – по людям. 

Поэтому сегодня эксперты, общественный сектор и все неравнодушные граждане должны донести до власти информацию о пагубности такого курса. 

Только вместе мы сможем сделать нашу энергетическую отрасль более безопасной и восстановить баланс между защитой окружающей среды и экономическими потребностями государства.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
уголь ТЭС экология энергетика

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Экономическая правда
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