Энергетика, которая убивает

Украинская энергетика – один из лидеров загрязнения нашей окружающей среды. Из всех выбросов вредных веществ в атмосферу 65% приходится на стационарные источники. Это заводы, фабрики и электростанции.

Наиболее неблагополучный в экологическом смысле город страны – это Бурштын на Прикарпатье.

Там работает печально известная Бурштынская ТЭС, которая использует уголь в качестве основного топлива.

Ежегодно она выбрасывает в воздух до 183 тыс. тонн загрязняющих веществ: летучую золу, сожженный пыльный уголь, сернистый ангидрид, оксиды азота, соединения тяжелых металлов.

А почвы и воды получают свою порцию яда через золошлаковые отходы и сбросы сточных вод.

Ее "сестра" — Киевская Дарницкая ТЭЦ – делает то же в столице: воздух становится непригодным для дыхания, а с золоотвала ветер постоянно сносит тонны пыли, которые рассеиваются по окрестностям.

И все это происходит в густонаселенном районе города, где люди чаще жалуются на проблемы с дыханием и где чаще диагностируют онкозаболевания.

Среди ТОП-100 крупнейших загрязнителей окружающей среды Украины ведущее место занимают 14 энергетических предприятий – тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали. Это Кураховская и Углегорская ТЭС в Донецкой области, Запорожская ТЭС, Ладыжинская ТЭС в Винницкой, Трипольская ТЭС в Киевской области, Добротворская ТЭС на Львовщине и другие.

Недавно, своим решением Правительство определило приоритетное использование угля в качестве основного топлива на ТЭС. То есть ресурса, который наиболее вреден для экологии и от которого постепенно отказываются в развитых странах Евросоюза.

Так, в 2019 году Германия сократила использование каменного угля в энергетике на 33%, а бурого – на 22%.

Бундестаг принял закон, по которому последняя угольная станция в стране закроется в 2038 году. Аналогичное решение на законодательном уровне согласовала и Франция – последние четыре угольные электростанции там прекратят работу в 2022 году.

Ряд других стран ЕС тоже определили предельные сроки отказа от угля как наиболее "грязного" энергоресурса.

Так начинается глобальный переход на новые источники генерации энергии. И хотя нефть, газ и уголь сохраняют лидерство в качестве основных энергоресурсов (почти 85% первичной энергии), передовые государства мира уже наметили стратегический курс на рост доли возобновляемой энергетики.

В Украине за счет мощного атомного энергетического сектора (25% в поставках первичной энергии и почти 50% в производстве электроэнергии) можно компенсировать уменьшение использования угля. Однако, сегодня оно имеет долю в 30% от общей поставки первичной энергии.

К сожалению, судя по тем решениям, которые принимает власть, в ближайшее время эта доля не только не уменьшится, а даже увеличится.

Что мы будем иметь на выходе? Во-первых, рост объемов выбросов в атмосферу диоксида серы и азота, твердых веществ, оксида углерода и других соединений.

Во-вторых, отравление этими веществами тысяч людей, отложенные последствия которого они вскоре почувствуют на себе.

В-третьих, негативное влияние на климат, что не позволит Украине выполнить свои обязательства Парижского соглашения и будет приводить к аномальным природным явлениям и стихийным бедствиям.

В условиях, когда две трети населения страны проживает на территориях, где состояние воздуха не соответствует нормам безопасности, ориентированная на уголь энергетика – это удар по самому ценному, что есть в Украине – по людям.

Поэтому сегодня эксперты, общественный сектор и все неравнодушные граждане должны донести до власти информацию о пагубности такого курса.

Только вместе мы сможем сделать нашу энергетическую отрасль более безопасной и восстановить баланс между защитой окружающей среды и экономическими потребностями государства.