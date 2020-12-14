Украина-2021: что заставит экономику страны расти в ближайшие годы?

Делать прогнозы – дело неблагодарное, тем более в ситуации, когда мало кто понимает, куда катится мировая экономика и насколько серьезно это затронет Украину.

Но для того, чтобы понимать, что ждет твой бизнес в ближайшей перспективе, без прогнозов не обойтись. Начнем с цифр.

Ситуация в украинской экономике состоянием на конец осени, судя по цифрам, немного улучшилась, хотя ухудшения ожидали многие.

Все потому, что был отменен жесткий локдаун. Но риски еще достаточно большие, и в любой момент можно ожидать чего угодно.

По предварительным данным Государственной службы статистики, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как во втором квартале спад был равен 11,4%, а в первом – 1,3%.

В свою очередь Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев – в 5,5% и подтвердило прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%.

В принципе, если сравнить глубину падения украинской экономики в кризисном втором квартале (11,4%), то, в отличие от предыдущих кризисов, ее падение оказалось меньшим (в 2009 опускались до 34,9% за год, в 2015 – до 31,3%).

В силу неэкономического характера кризиса восстановление экономики может быть таким же быстрым, как и ее падение. Хочется, по крайней мере, в это верить.

Если смотреть непосредственно на бизнес, то, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, украинские предприниматели из-за пандемии потеряли от 50% до 75% дохода, что есть критическими показателями.

Что же, кроме веры в чудо, может заставить экономику расти в ближайшие годы?

Понятное дело, что скорость восстановления экономики будет зависеть от продолжительности и строгости карантинных мер, восстановления торговых отношений с другими странами, а также от уровня поддержки бизнеса государством. Это основные критерии.

Правительство уже заявило, что разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей экономики. Очень хотелось бы рассчитывать на то, что помощь будет ощутимой.

Но есть еще и критерии, которые помогут бизнесу подтянуть экономику вверх, хотя бы немного.

Они касаются в первую очередь самого бизнеса, точнее, как он себя поведет дальше. Как говорил Чарльз Дарвин: "Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям".

Поэтому и в сложившихся обстоятельствах выживут не те, кто сидит и горюет о потерянных возможностях, а те, кто принял наконец-то факт, что жить по-старому больше нельзя, взял себя в руки и "гребет" дальше и еще быстрее.

Как быть бизнесу?

Хорошенько посмотрите на ваш бизнес: действительно ли он приспособлен к новым правилам игры? Вы выживаете или живете? Задаете тон на рынке или еле успеваете за конкурентами?

Адаптируйте вашу бизнес-модель под новые реалии работы на рынке. Обратитесь к истории и посмотрите, как вели себя рынки в предыдущие кризисы.

Понятное дело, нынешняя ситуация осложнена карантином, но в любом случае анализ прошлых времен даст понимание того, к чему еще можно быть готовым, подсмотреть примеры, как меняли стратегии бизнесы из вашей сферы деятельности и к чему это привело.

Часто осознание того, что ситуация в бизнесе перестала быть контролируемой, приходит достаточно поздно. Ведь хочется до последнего верить, что все в порядке, все наладится.

Лучше не доводить ситуацию до крайности и вовремя запускать диагностику бизнес-процессов с их постепенной отладкой. Для эффективности выполнения этих задач я рекомендую привлекать внешних специалистов.

По своему опыту скажу, что они больше заинтересованы в объективном и качественном результате, а не в том, чтобы скрыть от руководителя или собственника бизнеса какие-то погрешности в своей работе, как это часто бывает в случае с наемным персоналом.

К тому же, они обладают большей экспертизой, так как ведут проекты в разных сферах и компаниях.

Сокращайте затраты на абсолютно все, что не связано с разработкой вашего уникального продукта и узнаваемостью вашей компании и продукта на рынке.

Оцените свое реальное финансовое состояние и составьте прогноз финансовых потребностей на ближайшие несколько месяцев, лет.

Когда вы не генерируете постоянный доход, важно подумать о вариантах покрытия расходов: банковское кредитование, инвестиционное финансирование, возможно, кредитование партнеров.

Направляйте прибыль исключительно на развитие бизнеса. Помните: ваш бизнес растет, пока вы инвестируете в развитие, позиционирование и маркетинг.

Важный момент – это люди. Одни делаю бизнес успешным, вторые могут его убить. Команда единомышленников сейчас важна как никогда. И вы, как основатель или руководитель бизнеса, должны быть для нее примером и вдохновителем, как бы сложно вам не было.

Следуя рекомендациям, которые я вычленила из своего опыта, вы можете сохранить и усилить ваш бизнес. И если хоть часть из них будет применена предпринимателями, это поможет Украине преодолеть кризис, а экономике – расти.