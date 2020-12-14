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Украина-2021: что заставит экономику страны расти в ближайшие годы?

Украина-2021: что заставит экономику страны расти в ближайшие годы?

Состояние украинской экономики будет зависеть как от строгости карантина, так и от действий руководителей и собственников бизнеса.
Понедельник, 14 декабря 2020, 08:13
Любовь Цымбал
основательница компании "Группа финансовых решений"

Делать прогнозы – дело неблагодарное, тем более в ситуации, когда мало кто понимает, куда катится мировая экономика и насколько серьезно это затронет Украину.

Но для того, чтобы понимать, что ждет твой бизнес в ближайшей перспективе, без прогнозов не обойтись. Начнем с цифр.

Ситуация в украинской экономике состоянием на конец осени, судя по цифрам, немного улучшилась, хотя ухудшения ожидали многие. 

Все потому, что был отменен жесткий локдаун. Но риски еще достаточно большие, и в любой момент можно ожидать чего угодно.

По предварительным данным Государственной службы статистики, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как во втором квартале спад был равен 11,4%, а в первом – 1,3%. 

В свою очередь Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев – в 5,5% и подтвердило прогноз спада экономики в 2020 году на 4,8%.

В принципе, если сравнить глубину падения украинской экономики в кризисном втором квартале (11,4%), то, в отличие от предыдущих кризисов, ее падение оказалось меньшим (в 2009 опускались до 34,9% за год, в 2015 – до 31,3%). 

В силу неэкономического характера кризиса восстановление экономики может быть таким же быстрым, как и ее падение. Хочется, по крайней мере, в это верить.

Если смотреть непосредственно на бизнес, то, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, украинские предприниматели из-за пандемии потеряли от 50% до 75% дохода, что есть критическими показателями.

Что же, кроме веры в чудо, может заставить экономику расти в ближайшие годы?

Понятное дело, что скорость восстановления экономики будет зависеть от продолжительности и строгости карантинных мер, восстановления торговых отношений с другими странами, а также от уровня поддержки бизнеса государством. Это основные критерии. 

Правительство уже заявило, что разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей экономики. Очень хотелось бы рассчитывать на то, что помощь будет ощутимой.

Но есть еще и критерии, которые помогут бизнесу подтянуть экономику вверх, хотя бы немного.

Они касаются в первую очередь самого бизнеса, точнее, как он себя поведет дальше. Как говорил Чарльз Дарвин: "Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям". 

Поэтому и в сложившихся обстоятельствах выживут не те, кто сидит и горюет о потерянных возможностях, а те, кто принял наконец-то факт, что жить по-старому больше нельзя, взял себя в руки и "гребет" дальше и еще быстрее.

Как быть бизнесу?

Хорошенько посмотрите на ваш бизнес: действительно ли он приспособлен к новым правилам игры? Вы выживаете или живете? Задаете тон на рынке или еле успеваете за конкурентами? 

Адаптируйте вашу бизнес-модель под новые реалии работы на рынке. Обратитесь к истории и посмотрите, как вели себя рынки в предыдущие кризисы. 

Понятное дело, нынешняя ситуация осложнена карантином, но в любом случае анализ прошлых времен даст понимание того, к чему еще можно быть готовым, подсмотреть примеры, как меняли стратегии бизнесы из вашей сферы деятельности и к чему это привело.

Часто осознание того, что ситуация в бизнесе перестала быть контролируемой, приходит достаточно поздно. Ведь хочется до последнего верить, что все в порядке, все наладится. 

Лучше не доводить ситуацию до крайности и вовремя запускать диагностику бизнес-процессов с их постепенной отладкой. Для эффективности выполнения этих задач я рекомендую привлекать внешних специалистов. 

По своему опыту скажу, что они больше заинтересованы в объективном и качественном результате, а не в том, чтобы скрыть от руководителя или собственника бизнеса какие-то погрешности в своей работе, как это часто бывает в случае с наемным персоналом. 

К тому же, они обладают большей экспертизой, так как ведут проекты в разных сферах и компаниях.

Сокращайте затраты на абсолютно все, что не связано с разработкой вашего уникального продукта и узнаваемостью вашей компании и продукта на рынке. 

Оцените свое реальное финансовое состояние и составьте прогноз финансовых потребностей на ближайшие несколько месяцев, лет. 

Когда вы не генерируете постоянный доход, важно подумать о вариантах покрытия расходов: банковское кредитование, инвестиционное финансирование, возможно, кредитование партнеров. 

Направляйте прибыль исключительно на развитие бизнеса. Помните: ваш бизнес растет, пока вы инвестируете в развитие, позиционирование и маркетинг. 

Важный момент – это люди. Одни делаю бизнес успешным, вторые могут его убить. Команда единомышленников сейчас важна как никогда. И вы, как основатель или руководитель бизнеса, должны быть для нее примером и вдохновителем, как бы сложно вам не было.

Следуя рекомендациям, которые я вычленила из своего опыта, вы можете сохранить и усилить ваш бизнес. И если хоть часть из них будет применена предпринимателями, это поможет Украине преодолеть кризис, а экономике – расти.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
кризис бизнес менеджмент

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