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Почему растут темпы ухода от налогов

Почему растут темпы ухода от налогов

Сколько теряет бюджет от теневой экономики и как с этим бороться.
Пятница, 6 ноября 2020, 08:12
Вячеслав Черкашин
старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации, эксперт РПР по налоговой политике

Подобно большинству стран с доходом на душу населения меньше среднего, слабым государственным управлением и относительно высоким уровнем налоговой нагрузки Украина в значительной степени поражена недугом экономической деятельности, с которой не платятся налоги.

Минэкономики оценивает размер теневой экономики 28% ВВП, оценки некоторых зарубежных экспертов говорят о 40-42% ВВП. При этом структура национальной неформальной экономики является нетипичной.

В отличие от большинства других развивающихся стран, кроме стран СНГ, в Украине большая часть налогов теряется через инструменты избегания налогов, которые массово применяют легальные финансово-промышленные группы и крупные компании, доминирующие в отечественной экономике.

Благодаря штату высококлассных юристов и консультантов, широким неформальным связям в контролирующих и правоохранительных органах, найму "серого" законодательного и информационного лобби и прямой политической коррупции они имеют уникальные условия для ухода от налогов.

С учетом изложенного систематическая комплексная оценка инструментов агрессивного налогового планирования, которую проводит Институт социально-экономической трансформации с 2017 года, дает возможность найти ответы на ряд важнейших вопросов в сфере государственной налоговой политики.

Третий отчет, опубликованный в октябре 2020 года, позволяет оценить потенциальные потери бюджета в 2019 году от схем избегания налогов в Украине в сумме 179,8-345,6 млрд грн или 4,5-8,7% ВВП.

Примечательно, что с момента окончания кризиса в 2016 году, своеобразного минимума экономической активности, минимальные потери бюджета за 2017-2019 годы выросли на 73,9 млрд грн или 0,9% от ВВП. Из ключевых тенденций последних лет следует отметить следующее.

* Серый импорт и контрабанда на границе третий год остаются схемой №1 (максимальные потери доходов бюджета-2019 – 96 млрд грн). В условиях провала реформы таможенной службы ситуация будет ухудшаться.

* По мере восстановления экономики инструменты "зарплаты в конвертах" и "злоупотребления на рынке земли" демонстрируют рост (потери бюджета по верхнему прогнозу приросли на 24 млрд грн и 7 млрд грн соответственно).

* Бегство прибыли в офшоры, частично вызванное кризисами и международными тенденциями по борьбе с перемещением прибыли в низконалоговые юрисдикции, заморозило прирост, но остается третьей по значимости нанесения вреда для налоговых доходов государства тенденцией.

* 2019 год отмечен не только сменой политических предпочтений украинцев, но и нетривиальным ростом объемов "скруток по НДС" (плюс 13-21 млрд грн) и контрафакта (плюс 1,5-4 млрд грн). Текущие попытки фискальных властей на фронтах избегания уплаты НДС и контроля подакцизной продукции выглядят перспективно, но оценить их в цифрах можно будет лишь в 2021 году.

* Злоупотребления упрощенной системой налогообложения не являлись и не являются главной проблемой казны, а тотальная фискализация расчетов для малого бизнеса с апреля 2021 года является ошибочной политикой (закон №129) как с точки зрения неприоритетности задачи для доходов бюджета, так и в контексте недопустимого в период кризиса роста расходов МСБ.

Оптимальной, по мнению авторов исследования, является фискализация рисковых категорий плательщиков, критерии для которой должны быть разработаны на основе размера торговой площади и товарного ассортимента.

 

Рост уровня избегания налогов в Украине также обусловлен такими факторами.

* Пробуксовкой реформ контролирующих органов, что дезориентированы в условиях частых смен вывесок и персоналий управленцев.

* Нежеланием властей ликвидировать неэффективную налоговую милицию, забрать функцию контроля экономики у полиции и СБУ и создать единый аналитический орган по борьбе с экономическими преступлениями.

* Нереформированной судебной системой, которая позволяет избегать наказания организаторам схем и коррумпированным чиновникам.

* Слабой и недружественной бизнесу фискальной политикой.

Указанное не позволило в 2018-2019 годах переломить ситуацию со сбором налогов. Украина остается территорией, где налоги собираются в агрессивной манере, а избегание налогов остается "национальным видом спорта" для крупного бизнеса и состоятельных граждан и вопросом выживания – для МСБ.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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