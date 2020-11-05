Полтора миллиарда гривен без тендера: новый Киевсовет должен прекратить такие закупки

Київ вирішив купити нові автобуси. Міське комунальне підприємство витратить 1,67 мільярда гривень на придбання нових білоруських автобусів для громадського транспорту.

Це величезна сума. На жаль, вона буде витрачена без конкурсу та тендеру – "Кивпастранс" самостійно ухвалив рішення про те, де і які автобуси купувати. І отримав на це згоду Київради.

Чому білоруські, чому саме 200, чому за такою ціною? Ми не знаємо. Думаю, не знають і новобрані депутати Київської міської ради. Їм варто цим поцікавитися.

Закон дозволяє Київраді та комунальним підприємствам ухвалювати рішення про такі закупівлі без тендеру, бо автобуси надходять за договором фінансового лізингу.

У цьому випадку – з Акціонерним банком "Укргазбанк". Формально, це не проблема. Але витрата 1,67 мільярда без тендеру не може не викликати запитань.

Тим більше, коли АМКУ дізнається про цю новину з медіа, хоч повідомлення про такі закупівлі варто надсилати заздалегідь нам.

Тому фахівці Північного міжобласного тервідділення АМКУ вирішили провести дослідження щодо дотримання Київською міською радою законодавства про захист економічної конкуренції.

Що ми з’ясували? Так, справді, дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на послуги фінансових установ щодо надання кредитів, гарантій та лізингу.

Але, є чітке розуміння, що таке рішення зробило неможливим будь-який конкурсний відбір (конкурс, тендер тощо) постачальника, зокрема, за ціною та якістю. Може український завод запропонував би кращі умови? Може місто змогло би витратити менші кошти?

Ми вважаємо, що дії Київради, можуть містити ознаки порушення, передбаченого частиною першою ст. 15 Закону "Про захист економічної конкуренції": антиконкурентні дії органу місцевого самоврядування, що могли призвести до усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на ринку реалізації транспортних засобів (автобусів) у Києві.

Припущення про шкоду таких рішень не є, на жаль, теоретичним. Закупівлі комунальних підприємств через лізинг вже не раз приносили проблеми нам з вами – фактичним покупцям.

Наприклад, в 2009 році купівля 100 вагонів метро за допомогою лізингового договору з ТОВ "Австро-угорська лізингова компанія" (попередня назва – ТОВ "Укррослізинг") призвела до фактичного подорожчання цін на проїзд мешканців Києва в метро.

Саме тому адмінколегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надала Київраді обов’язкові для розгляду рекомендації: "Утриматись від вчинення дій щодо надання дозволу бюджетним організаціями комунальної форми власності у м. Києві, зокрема КП "Київпастранс", на здійснення закупівлі без проведення відповідного прозорого (відкритого) конкурсного відбору".

Іншими словами, ми настирливо рекомендуємо купувати товари та послуги на конкурсах, як цього вимагає закон про конкуренцію.

І я маю щиру надію, що новообрані депутати Київради працюватимуть більш відкрито. Як і обіцяли під час передвиборчої кампанії.