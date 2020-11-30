Поймать бюрократию: челлендж, который сэкономит деньги малого бизнеса

Бізнес працюватиме на повну і розвиватиметься лише тоді, коли держава максимально спростить умови його роботи та запровадить чіткі, зрозумілі та прозорі правила гри.

Особам, які ухвалюють рішення в державі, може бути далеко не очевидно, що саме заважає підприємцям конкретного виду діяльності на певному етапі.

Часто представники влади вважають, що знають про всі проблеми бізнесу. Насправді ж, це "загальновідомі" проблеми великих гравців та членів кількох знаних бізнес-асоціацій, котрі мають потужний голос та багаторічний досвід співпраці з владою.

Водночас, багато дрібних підприємців взагалі не є членами жодної бізнес-асоціації. Спроможність переважної більшості з них лобіювати інтереси недостатня, тому велика кількість регуляторних проблем залишається невирішеною. Однак, налагодити взаємодію із малим і середнім бізнесом можливо.

Швидко й ефективно дізнаватися про те, які вимоги держави підприємці вважають надмірними чи безглуздими, допоможе прямий контакт через онлайн-інструменти. Ідеться, у першу чергу, про короткі онлайн-опитування, які дозволяють отримати позицію бізнесу щодо певного питання.

Принцип такої взаємодії доволі простий. Аналітики збирають вичерпний перелік державних вимог до певного виду бізнесу (наприклад, індустрії краси), досліджують їх на доцільність та ефективність, і пропонують скасування/зміни тих чи інших норм, а також оптимізацію взаємодії з державою.

Низка процесів, пов’язаних з відкриттям/закриттям бізнесу, отриманням дозвільних документів можуть бути переведені в онлайн. Це мінімізує контакт підприємців з органами влади, що, у свою чергу, знижує корупціогенні ризики та бюрократичний тиск на підприємця.

Після експертної оцінки регулювання важливо погодити пропозиції щодо його вдосконалення власне з представниками бізнесу, котрі, найвірогідніше, додадуть кілька ініціатив від себе.

Наразі використання онлайн-опитувань є найбільш оптимальним інструментом одержання швидкого фідбеку від бізнесу щодо запропонованих змін.

Іноземним відповідником такого формату взаємодії влади та бізнесу може бути ініціатива Уряду Великої Британії "Red Tape Challenge", що реалізовувалась у країні в період 2011-2014 років.

В основі ініціативи — класичний краудсорсинг думок представників бізнесу стосовно необхідності/адекватності нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність.

Для початку представники урядового департаменту, який відповідає за політику дерегуляції, аналізували регуляторне середовище у сферах.

Далі на спеціально створеній сторінці сайту Уряду висвітлювали перелік норм, котрі регулюють діяльність тієї чи іншої сфери, і просили представників бізнесу прокоментувати їх.

За час "Red Tape Challenge" було проаналізовано близько 21 тисячі нормативних актів в 28 сферах та понад 100 окремих ринках. Норми стосовно податків та національної безпеки в опитування не були включені.

Зрештою, Уряд зібрав понад 30 тисяч коментарів від бізнес-спільноти щодо того, які норми потрібно залишити, які поліпшити, а які скасувати. Як наслідок, більше 3 000 нормативно-правових актів були скасовані або вдосконалені, що дозволило бізнесу щорічно економити понад 1,2 млрд фунтів стерлінгів.

Країни ЄС у своїй практиці боротьби з бюрократією та надмірним регуляторним навантаженням на бізнес використовували різний інструментарій.

До прикладу, ініціатива Єврокомісії "Cutting Red Tape" базувалась на системному перегляді сфер економіки, глибокій експертній оцінці ефективності регулювання, формуванні пропозицій щодо зміни регуляторного поля та подальшій їх комунікації з бізнесом.

Уряд Британії запустив свій "Red Tape Challenge", і, на відміну від Єврокомісії, більший акцент зробив саме на думку представників бізнесу щодо того, наскільки дієвим та адекватним є регулювання відносно реалій розвитку економіки та потреб бізнесу.

У нинішніх умовах, коли від пандемії і карантинних обмежень найбільше страждають саме малі підприємці, державні управлінці повинні розробляти ефективні механізми компенсації, зокрема, спрощення умов ведення бізнесу.

Мета — бізнес має витрачати менше часу та грошей на відкриття і діяльність, зменшуючи кількість контактів із представниками органів влади. Визначення конкретних больових точок бізнесу та зниження регуляторного навантаження на окремі види діяльності мають бути пріоритетами політики дерегуляції.

Саме тому Офіс ефективного регулювання BRDO спільно з представниками Команди підтримки реформ Мінекономіки запустили ініціативу перегляду регулювання конкретних видів бізнесу з паралельною комунікацією з представниками бізнес-середовища. Ініціатива є адаптованою версією "Red Tape Challenge". Ми назвали її "Полювання на бюрократію".

Ми обираємо конкретний вид бізнесу та формуємо вичерпний перелік регулювання, що регламентує його діяльність. Далі створюємо онлайн-опитувальник, що містить прості запитання стосовно необхідності та адекватності регуляторних норм.

Опитувальники для підприємців ми розміщуємо на сторінці BRDO у Facebook один раз на два-три тижні, а також поширюємо серед профільних асоціацій.

Взяти участь цілком анонімно може кожен підприємець сфери, яку ми вивчаємо. Мотивація витратити п’ять хвилин на анкету доволі проста: це реальна можливість вплинути на зміну регулювання своєї сфери.

На сьогодні ми вже дослідили регуляторне поле діяльності салонів краси, фітнес-центрів та суміжних видів бізнесу. Наразі відкрито опитування щодо регулювання СТО.

Ведення бізнесу в сучасній розвинутій державі має бути простим і комфортним. Це — амбітна і довгострокова, проте досяжна для держави мета, шлях до якої ми можемо подолати тільки спільними зусиллями.