Ключ от всех дверей: что даст увеличение нефтепереработки в Украине

Очень интересные события происходят в нашей нефтепереработке. То, с чем борются долгие годы переработчики СНГ и Европы, тратя годы и миллиарды евро на новые установки, в Кременчуге произошло тихо и незаметно.

Легкие сорта нефти (Украина и Азербайджан) плюс переход на выпуск битума, добавили немного магии технологи – и мазута нет.

Почему это круто? Потому что мазут – это всегда минус, особенно когда внутри страны нет его потребления. Нет мазута – нет минуса. Зато есть дорожный битум, за которым стоит очередь и который продается с премией $100-120/т к сернистому мазуту. Круто? Да, но…

Столь оптимальная конфигурация производства и сбыта сформировалась при переработке 3 млн т нефти в год. В своем нынешнем состоянии завод может перерабатывать 4,5 млн т, а при дополнительных вложениях – до 7 млн т нефти в год.

И здесь начинаются вопросы: будет ли тогда востребовано столько новой продукции – битума, дизтоплива, бензина?

Первый этап увеличения переработки "Большая стройка", думаю, проглотит без проблем: в этом году "Укртатнафта" выпустит 300 тыс. т битумов, тогда как потребление в этом году ожидается на уровне минимум 900 тыс. т.

Но выпуск битума не пропорционален объемам переработки сырья и ограничен мощностью битумной установки. Насколько мне известно, нынешний рекордный объем выпуска битумов близок технически возможному.

Не будет проблем и с дизелем – здесь у наших НПЗ скромные 15% рынка, так что работы "непочатый край".

Нужно будет постараться, но при переработке 4,5 млн т нефти вполне реально разместить и дополнительные 400 тыс. т бензина: суммарно с шебелинским ресурсом наши НПЗ произведут около 1,350 млн т, это закроет 70% рынка.

Здесь я солидарен с мнением, что больше этой доли украинским заводам не занять. По маркетинговым, стратегическим и прочим соображениям крупнейшие сети заправочных станций не станут полностью переходить на закупку бензина у "Укртатнафты", которая управляется конкурентом, группой "Приват" – крупнейшим участником розничного рынка.

А теперь рассмотрим перспективу Кременчуга нарастить переработку до 7 млн т. Беспроблемной останется одна позиция – дизтопливо, доля украинского производства в балансе вырастет с нынешних 15% до 35% (до 2,5 млн т). С остальным продуктом будут проблемы.

Во-первых, однозначно вновь появится мазут с его "минусом". Во-вторых, что делать с 2,3 млн т бензина (плюс 150-200 тыс. т бензина с Шебелинки), если внутренний рынок готов взять всего 1,2 млн украинского бензина? А, вероятно, и меньше: под давлением низкоакцизного сжиженного газа рынок бензина ежегодно сжимается на 5-10% и такими темпами с нынешних 1,9 млн т через три года останется 1,5 млн т (еще в 2012 году он был более 4 млн т). Таким образом, "лишними" останется 1,5 млн т бензина.

Самый простой вариант – экспорт, без него точно не обойтись. Но при этом нужно понимать, что с учетом затрат на поставку нефти с моря и возврата нефтепродуктов обратно в порты это чистый "минус", который может перекрыть все "плюсы" на продаже таких ликвидных позиций, как дизтопливо.

Это означает, что в текущих условиях говорить об увеличении внутренней нефтепереработки до максимальных 7 млн т пока проблематично. Что можно сделать?

Прежде всего, необходима дальнейшая модернизация НПЗ. Как видим, при 3-х и даже 4,5 млн т нефти корзина нефтепродуктов уже получается неплохая, с минимальным отбором мазута и даже без него, как сегодня.

Но вряд ли речь может идти о больших проектах. С минимальной маржой переработки тратить миллионы и миллиарды просто бесперспективно – не окупится никогда. Сейчас отрасль наблюдает за строительством установки по переработке тяжелых остатков H-Oil на Мозырском НПЗ в Беларуси.

Ее строят уже больше 5 лет и уже потратили около $1,5 млрд (без учета банковских процентов по кредиту). Как возвращать эти средства, если такие гиганты как Shell и BP закрывают или перепрофилируют НПЗ во всем мире?

Сегодня у белорусов есть дешевое сырье из России, но с 2024 года скидка испарится и тогда двум огромным белорусским НПЗ может стать очень грустно. Надежда только на старшего брата. К счастью, у нас такого нет.

Должно сказать свое слово и государство, ни в одной стране без его поддержки не обходилось. И речь не о деньгах, а о правилах игры.

Реформа внутреннего топливного рынка перезрела. Основная цель преобразований – снижение импортозависимости как таковой и от России и ее сателлитов в частности с параллельным максимальным замещением украинской продукцией.

Наиболее очевидной деформацией украинского рынка является неестественно высокая доля потребления сжиженного газа – 33% в балансе дорожных топлив.

Наверное, это единственная сфера, где мы лидеры на планете, ближайшие преследователи (Турция, Польша, Корея, Россия и т.д.) могут похвастаться максимум 12%.

При этом потребление LPG растет исключительно за счет импорта (52% по итогам 9 мес. 2020 года), из которого 67,7% – российские и белорусские поставки.

Ценовое преимущество этого топлива искусственно сформировано государством, фактически дотирующим импорт LPG минимальной ставкой акциза, которая вчетверо ниже, чем на бензин (52 евро против 213,5 евро/1000 л).

В результате украинский бензин остается невостребованным, в отличие от импортного сжиженного газа.

Безусловно, данный перекос нуждается в исправлении. К слову, увеличение переработки до 7 млн т даст рынку дополнительно 250 тыс. т LPG, которые заместят импортный объем. Основным же эффектом должно стать увеличение спроса на бензин.

Весьма важным вектором в этой реформе должно стать и уменьшение потребления дизтоплива – самого проблемного продукта с экологической точки зрения, на борьбу с которым сейчас брошены все силы в Европе.

Частично эта задача может быть решена опять же за счет балансировки акцизов таким образом, чтобы на колонке бензин стал дешевле дизтоплива.

Здоровое соотношение акцизов и как следствие снижение цен на бензин подстегнет спрос на продукт внутреннего производства и позволит заместить суммарно 1,5 млн т импортного сжиженного газа и дизтоплива только за счет изменения топливной корзины.

Но параллельно на 1,3 млн т вырастет производство дизтоплива и на 0,25 млн т производство сжиженного газа. И это только за счет "Укртатнафты", а ведь потенциал, пускай и не такой значительный, есть и у Шебелинского НПЗ "Нафтогаза Украины".

Суммарный эффект – замещение минимум 3 млн т или 35% импорта светлых нефтепродуктов.

Необходимо отметить, что "Укртатнафте" для подготовки к увеличенной переработке нефти необходимо по меньшей мере 2 года и значительные инвестиционные средства.

Поэтому если мы хотим к 2023 году выйти на увеличенные объемы производства, сигнал от государства должен поступить уже сегодня.

В результате Украина станет намного более устойчивой в сфере нефтепродуктообеспечения, при этом сохраняются механизмы конкуренции с импортом – только по бензинам доля украинских производителей может достичь 70%, тогда как по дизтопливу – 35%, сжиженному газу – 50%.

Усиление внутренней нефтепереработки будет иметь мощный комплексный эффект, увеличив загрузку нефтетранспортных и морских перевалочных мощностей.