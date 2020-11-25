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Цена промедления: кто на самом деле страдает из-за неприятия законопроекта о ЖГК

Цена промедления: кто на самом деле страдает из-за неприятия законопроекта о ЖГК

Верховная Рада до сих пор не поддержала согласованный на комитетах законопроект №2458 об изменениях в жилищно-коммунальной сфере. Почему от этого теряют потребители?
Среда, 25 ноября 2020, 13:11
Дмитрий Новицкий
президент ассоциации "Укрводоканалэкология", председатель правления — генеральный директор "Киевводоканала"

У Верховній Раді досі ігнорують надзвичайно важливий для житлово-комунальної сфери країни законопроєкт №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг". 

Нагальні питання, які мав би вирішити цей документ, надзвичайно важливі саме зараз і абсолютно для всіх громадян, але з вини народних обранців залишаються невирішеними вже другу каденцію Верховної Ради. 

Нова каденція також не поспішає — вже більше року законопроєкт обговорювався на різних робочих групах та в профільному комітеті, всі деталі були узгоджені не один раз, навіть з міжнародними експертами, а попри це законопроєкт і досі не проголосовано — то в сесійній залі не збирається кворум, то виносять на голосування в кінці дня і відкладають на потім. 

Складається враження, що народні обранці просто не розуміють важливість і нагальність прийняття законопроєкту 2458, через що продовжують безпідставно спустошувати кишені пересічних українців та ставлять на межу колапсу усю житлово-комунальну сферу країни. 

Плата за встановлення будинкових лічильників води

Зараз будинкові прилади обліку води, відповідно до чинного законодавства, мають встановлювати споживачі власними коштами. 

З прийняттям законопроєкту 2458 цей фінансовий тягар у повному обсязі нарешті буде перекладено на водоканали, що є надавачами послуг з водопостачання. 

Це логічно і давно на часі, бо споживачі зацікавлені у відсутності додаткових витрат, а водоканали зацікавлені в прозорому обліку спожитих населенням послуг. 

От тільки не зрозуміло в чому зацікавлені депутати, зволікаючи з прийняттям законопроєкту, який мав би зменшити фінансове навантаження на виборців.

Небезпека від "нічиїх" газових мереж в будинках

І ще важлива проблема, яку б вирішив законопроєкт 2458 — це обслуговування внутрішньобудинкових мереж, зокрема газових, які вже багато років ніхто не обслуговує. 

Поки законопроєкт лежить у довгій шухляді народних обранців, у житлових будинках і далі можуть траплятись вибухи газу з відповідними наслідками.

Блокування роботи підприємств житлово-комунальної сфери

Без прийняття законопроєкту 2458, надавачі житлово-комунальних послуг не можуть укласти публічні договори зі споживачами і застосовувати актуальні на поточний рік тарифи. 

Через це підприємства зазнають суттєвих збитків, зокрема на фоні постійно зростаючих цін на електроенергію, що тільки за цей рік подорожчала на 50%. 

Наразі деякі народні обранці подають це виборцям як справедливий удар по монополістах, що ніби-то "заїлися", і сподіваються, що люди оцінять такий хід. 

Але депутати забувають, що виборці — це споживачі послуг монополістів, тому насправді удар під дих вони завдають пересічним громадянам, які ризикують залишитись без води, каналізації та тепла у своїх домівках. 

Так вже було цього року у Павлограді і Марганці, де за борги від електропостачання були відключені місцеві водоканали, а значить і їхні споживачі залишились без води в умовах пандемії. 

Чому так сталось? Тому, що єдина підтримка надана водопровідно-каналізаційній галузі у вигляді заборони відключення водоканалів від електропостачання на період карантину, була скасована урядом вже через кілька місяців. 

Враховуючи, що платоспроможність споживачів постійно погіршується, а актуальні тарифи застосовувати не дозволено, борги житлово-комунальних підприємств, на жаль, неминуче будуть накопичуватись. 

Тому з таким підходом кожен споживач рано чи пізно може стати заручником байдужості державних чиновників і депутатів Верховної Ради до проблем стратегічно важливої і життєво необхідної галузі. 

Хотілось би, щоб народні обранці нарешті стали по-справжньому мислити інтересами своїх виборців — облишили міфічну боротьбу проти монополістів, а натомість зайнялись створенням та прийняттям необхідної законодавчої бази, яка дозволить українцям отримувати якісні житлово-комунальні послуги якомога швидше.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ЖКХ ЖКУ законодательство Верховная рада

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