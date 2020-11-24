Сезон красной икры: о чем стоит помнить накануне новогоднего ажиотажа

Від 70 до 80% продажів червоної ікри лососевих в Україні відбувається напередодні та під час новорічних свят — з другої половини листопада по середину січня.

Користуючись цим надзвичайним попитом, разом із відомими постачальниками на ринок виходять і шахраї, які намагаються продати ікру (або її підробку) невідомого походження за невиправдано низькими цінами.

Уже сьогодні результати пошукової видачі для запиту "купити червону ікру" рясніють схожими один на одного сайтами-одноденками та безкоштовними оголошеннями із "надзвичайно вигідними пропозиціями". "Купи кілограм червоної ікри — отримай баночку чорної в подарунок", "Купи дві банки отримай у подарунок третю", "Ікра нересту 2020 року — ніколи не була в заморозці" і так далі.

Деякі — мімікрують під відомі бренди, хтось — взагалі не заморочується далі простого лендингу на одну сторінку. Для більшого емоційного тиску такі сайти встановлюють у себе "лічильник зворотного відліку", який має демонструвати, що низька ціна збережеться буквально ще кілька годин.

А для кращих продажів "у навантаження" до червоної можуть давати ще баночку "чорної" ікри, нібито виловленої під Астраханню.

Ризик натрапити на підробку чи неякісний товар тут надзвичайно високий — передусім через невідоме справжнє походження такої "ікри".

Протягом останніх років різні дослідницькі компанії проводили "заміри якості" на ринку червоної ікри, фіксуючи в різний час від 50% до 70% підробних або неякісних товарів із вибірки, або таких, походження яких неможливо встановити достеменно.

Це означає, що тільки пильність і уважність самого споживача може вберегти його від непевної покупки і зіпсованого свята.

Звідки береться червона ікра

Передусім, слід нагадати, що ікру лососевих в дикому вигляді видобувають у дуже небагатьох точках земної кулі.

Це Аляска у США, Далекий Схід в Росії, кілька місцевостей у водах Ісландії, Норвегії, Шотландії, Данії та Польщі. Так, мало хто знає що у Балтійських водах живе справжнісінький дикий балтійський лосось, делікатес для поціновувачів якісної риби.

Відповідну географію поставок ікри в Україну демонструє і Держстат. Протягом останніх п’яти років провідним постачальником червоної ікри в Україну є Білорусь.

Її частка в імпорті коливається на рівні 43-52% рік від року (в 2019 — 49%). Обґрунтоване припущення, яке підтверджується учасниками ринку, полягає в тому, що це камчатська ікра, прямий імпорт якої з території Росії заборонено.

Це також є причиною зростання контрабанди з цього регіону протягом останніх років. Друге і третє місце, за статистикою, ділять США та Норвегія, в 2019 році на поставки звідти припало 10% і 14% всього імпорту червоної ікри відповідно. Також помітними є поставки з Ісландії (в 2019 — 10%) та Китаю (7%).

Відповідно, в Україну ікра прибуває або в кризі (сіль+ікра), або уже в роздрібній упаковці (сіль+ікра+консерванти). Тому кінцевий споживач може купити:

а) ікру по попередньому замовленню (принцип, аналогічний "фіш-букінгу", коли відвантажується рівно стільки ікри, скільки споживач готовий вжити в найближчі кілька днів) і там буде присутня лише ікра та сіль і жодних консервантів

б) розфасовану ікру у жерстяній банці (зберігання до 2 років), скляній банці (до півроку) або пластикових контейнерах (до кількох місяців)

Від чого залежить ціна на ікру?

По-перше, від виду риби. Найбільшу цінність (і відповідно, найвищу ціну) має ікра кижуча, чавичі, нерки. На другому місці за цінністю — ікра кети, після неї — ікра горбуші, яка є найбільш розповсюдженою.

Ікру форелі тут не беремо до уваги, бо її багато розводять штучно і дефіцитом не вважають.

Ікра, до слова, буває тільки двох сортів — першого (розфасовка одного виду риби, вміст солі до 4%) і другого (можливе змішування різних сортів, вміст солі до 8%, можливі частинки ястика). Другий сорт, відповідно, дешевший, іноді в рази. Ікри "вищого сорту", яку пропонують "тіньові сайти", просто не буває.

По-друге, на ціну впливає і "свіжість" нересту. Ікра риби цьогорічного видобутку буде в 2 рази дорожче за ікру попередніх років, ціни на яку падають щойно надходить новий вилов.

Ікра в замороженому стані може зберігатися роками, відрізнити "свіжий" вилов від вилову 2-3 річної давнини "на око" неможливо.

Тому ікра "нересту 2020 року" апріорі не може коштувати дешево і продаватися як "акційна пропозиція" — це просто економічно недоцільно. Адже видобута цього року ікра тільки кілька тижнів тому почала надходити на ринок кінцевого споживання.

Додаймо сюди суттєве зменшення обсягів перевезень, а також загальне зниження обсягів видобутку, яке тільки на Алясці приблизно сягнуло мінус 20-30% за показники 2019 року. Отримаємо низку факторів, жоден з яких не сприяє низькій "акційній" ціні.

За нашими оцінками ікра свіжого нересту не може коштувати в Україні менше 500-600 гривень за 100 грам.

Натомість "тіньовики" пропонують покупцеві придбати за 600-700 грн. півкілограмову банку ікри (яка мала б коштувати щонайменше 2500 грн.), а у разі придбання двох — третю пропонують в подарунок (тобто за ціною 400 грн. за банку або в 5 раз дешевше адекватного рівня).

Найменша ціна, яку доводилось зустрічати в оголошеннях — 300-350 грн за півкілограмову банку ікри горбуші.

Що це може бути за ікра?

По-перше, це може бути повністю або частково замінник з желатину. На жаль, виявити підробку можна буде тільки після купівлі, кинувши кульки в окріп (желатинові розчиняться, справжні — залишаться).

По-друге, це може бути ікра дуже давнього видобутку, кілька разів розморожена і заморожена, консервована у спосіб, заборонений в Україні і ЄС.

Приміром, це може бути канцерогенний і алергенний консервант Е239 (уротропін). Він формально заборонений в Росії ще в 2009 році, проте його широко використовують постачальники "сірої" ікри з Камчатки, аби краще зберегти "товар".

Як правило, така ікра постачається до України контрабандно. Або ж це може бути взагалі невідомий консервант, який навіть не проходить по реєстрах.

По-третє — і це ще "хороший" варіант для споживача — може йтися про ікру 2-го сорту, про що у випадку придбання в жерстяній банці дізнатися просто неможливо (розмірів і кольору зерен не видно).

Як убезпечитися

Є кілька контрольних запитань, які має задати собі покупець червоної ікри в інтернеті. Чи знаю я постачальника, чи чув щось про компанію? Чи зможу я вийти на зв’язок і пожалітися в разі невідповідної якості?

Чи адекватну ціну пропонує продавець за одиницю продукції з урахуванням логістики, якості ікри, її походження? Чи готовий/готова я купувати контрабандний товар з урахуванням усіх ризиків?

Чи підходить мені запропонований варіант фасування (жерсть, скло, пластик чи модель попереднього замовлення або "фіш-букінгу", тобто відвантаження конкретного обсягу ікри саме на замовлення конкретного клієнта)?

Усвідомлені відповіді на ці запитання і придбання ікри без поспіху убережуть здоров’я і гроші напередодні свят.