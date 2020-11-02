Как "Дия Сити" будет стимулировать внутренние и иностранные инвестиции?

3 вересня цього року Президент України запропонував розробити пакет законопроектів щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії та реалізації інвестиційного потенціалу України у сфері інформаційних технологій.

Наразі Міністерство цифрової трансформації разом із Офісом Національної інвестиційної ради, народними депутатами України та бізнес асоціаціями й незалежними експертами ІТ-ринку працюють над пакетом законопроєктів, що будуть внесені до Верховної Ради найближчим часом.

"Дія Сіті" – це можливість для України ще більше розвинути ІТ-галузь із реєстрацією бізнесу – юридичних осіб саме в Україні, та з реєстрацією прав інтелектуальної власності на розроблені продукти саме тут, а не закордоном, як це відбувається протягом останніх 5-7 років.

Новий правовий режим "Дія Сіті" надасть змогу ІТ-талантам зростати від рівня ідей до рівня технологічних стартапів та компаній, які будуть залучати як венчурні фонди в різних раундах інвестування, так і стратегічних інвесторів, для яких прозора структура управління компанією-юридичною особою має велике значення на етапі прийняття рішення щодо інвестування та М&A.

"Дія Сіті" не має локалізації – це правовий режим для стимулювання розвитку цифрової галузі на всій території Україні з метою залучення інвестицій, підвищення зайнятості шляхом залучення талановитих працівників та розвитку освіти в сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Отже, інвестиції отримуватимуть будь-які регіони України, де за власним бажанням сформується IT-спільнота, як це вже й відбулося, наприклад, в Києві, Львові, Харкові, Вінниці та Одесі, де історично були технічні ВУЗи, що давали ринку технологій та ІТ велику кількість талановитих висококваліфікованих інженерів, які є тепер працівниками ІТ компаній.

В умовах зростання попиту на таланти в ІТ, негативним чинником залишається відсутність гнучкого регулювання трудових відносин між технологічними компаніями та їх працівниками.

Законодавчо не закріплена можливість таких компаній укладати з найманими працівниками контракт як особливу форму трудового договору.

Водночас така можливість існує в багатьох розвинутих країнах, а в Україні укладення трудового контракту передбачене для окремих сфер економічної діяльності: освіти, культури та мистецтв й професійного спорту, що доводить виправданість заходів, які пропонуються законопроектами про "Дія Сіті".

Отже, законопроекти про "Дія Сіті" надають можливість обрання контрактної форми трудового договору та найму працівників на підставі гіг-контракту.

Лібералізація трудових відносини між резидентами "Дія Сіті" та особами, працю яких вони використовують, — є дуже важливим та своєчасним кроком.

Гіг-контракт – це новий інструмент, який зберігає переваги гнучкості цивільно-правових відносин, виключає ризик перекваліфікації відносин у трудові та забезпечує соціальні гарантії гіг-працівнику.

Фундаментом розвитку цифрової економіки є знання та вміння, накопичені фахівцями переважно під час роботи в технологічних компаніях. Інвестуючи у розвиток своїх фахівців, компанії прагнуть захиститися від недобросовісного використання сформованих ними знань, умінь та інформації, що мають комерційну цінність.

Для цього законопроектами буде прямо передбачено право резидентів "Дія Сіті" укладати з фахівцями (найманими працівниками, гіг-працівниками та підрядниками, в тому числі фізичними особами підприємцями) договорів про: неконкуренцію, непереманювання та нерозголошення.

Укладення таких договорів дозволить резидентам "Дія Сіті" захистити свої нематеріальні активи та значні інвестиції в них (знання, вміння, інформацію, клієнтські замовлення тощо). Сфера застосування договорів про непереманювання та неконкуренцію чітко обмежена законопроектами про "Дія Сіті".