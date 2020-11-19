Заговор зернотрейдеров: почему в Украине дорожает хлеб. Мифы и реальность

Для многих украинских фермеров 2020 год стал катастрофой. Если в 2019-ом аграрии к концу ноября собрали 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в этом году урожай едва превысит 60 млн тонн.

Затяжная засуха привела к потерям трети урожая кукурузы. Например, на Полтавщине средняя урожайность упала с 7 т/га до 5 т/га. Спасает то, что цены на кукурузу бьют все рекорды – спрос на мировых рынках растет по ряду причин, одна их которых — Китай.

Страна восстанавливает поголовье свиней и соответственно повышает спрос на кукурузу, что, в свою очередь, приводит к росту внутренних цен.

Если в среднем за последние несколько лет цена кукурузы колебалась на уровне $150-170 за тонну, то этой осенью цены вышли на уровень $220-230 за тонну.

То есть, потеряв треть доходов на урожайности, фермер мог бы компенсировать убытки за счет цены. І таким образом переждал бы "лихолетье" в надежде на более благоприятную погоду в следующем году.

Увы, свободно распоряжаться урожаем фермерам не дают так называемые форвардные контракты.

В начале каждого сезона зернотрейдер и фермер заключают договор, по которому аграрий обязуется поставить, а трейдер — купить определенный объем продукции. Обычно контрактируется около 60% от будущего урожая.

Форвард: понятийка или гарантия?

Зачем нужны форвардные контракты? Во всем мире фермер так страхует свои риски. Он уверен, что часть урожая у него выкупят по гарантированной цене. И под это обязательство трейдера фермер легко берет финансирование в банке.

В украинской реальности гарантии носят очень условный характер: вопрос доступа к финансированию это не решает, но пересмотреть условия или сыграть на росте рынка фермер не может, ведь цена зафиксирована.

Никакие потери в урожае не гарантируют ему и доли послаблений с точки зрения выполнения жестких контрактных обязательств.

Форвард в Украине — не более чем "понятийка" между покупателем и продавцом. В прошлом году, когда цены падали, международные трейдеры успешно "кидали" фермеров, уклоняясь от выполнения дорогих форвардов.

Например, имитировали дефицит вагонов – дескать, УЗ не обеспечила нас подвижным составом, поэтому предлагаем аннулировать контракт на недопоставленный товар.

В этом году, как вы понимаете, форварды стали не выгодны самим фермерам. Но трейдеры вдруг резко изменили позицию, рассказывая, что невыполнение контрактов перечеркнет имидж фермеров Украины.

Дескать, мы потеряем доверие инвесторов, и агросектор погибнет, так что крестьянам лучше добровольно сдать урожай. Пусть даже это и означает убытки в размере 300 млн долларов.

Десятка крупнейших иностранных трейдеров, работающих на украинском рынке, объединилась в картель и решила вынудить фермеров подчиниться.

Появились "черные списки" непокорных агрохозяйств, которым трейдеры собрались объявить бойкот.

Украинских фермеров делают едва ли не мошенниками, хотя практика пересмотра контрактных обязательств не нова не только в международном масштабе, но и в Украине.

Пересмотр цен всегда имел место, хотя его и не афишировали. Существует такая практика и ЕС, где при значительном росте цен покупатель-трейдер, идя навстречу фермеру, получает взамен перспективы долгосрочного партнерства.

Мои личные контакты с представителями головных офисов западных трейдеров также свидетельствуют, что руководство компаний настроено гораздо более лояльно, чем украинские офисы.

Все понимают, что выполнение контрактов в условиях крайней нестабильности проблематично не только в Украине, но и в Бразилии, Аргентине, да и в США.

50% украинской позиции в среднем захеджировано. И агрессивная позиция украинских офисов вызвана исключительно желанием местного топ-менеджмента выжить любой ценой.

Возможен ли компромисс?

Минэкономики пытается организовать диалог и найти компромисс, но пока безуспешно. Ассоциации фермеров предлагают дать возможность предприятиям, не способным выполнить свои обязательства, реструктуризировать часть задолженности на следующий сезон.

Трейдеры не считают этот год неурожайным, называя его третьим рекордным за последние пять лет (доля правды в этом есть, но последние годы росла не только урожайность, но и себестоимость производства).

Каждая из сторон стоит на своем и, наверное, по-своему права. Текущая ценовая ситуация на рынке уже показывает разницу более 60 долларов на тонне в кукурузе, по семечке — даже выше.

И все-таки попробуем разобраться, реально ли сблизить позиции двух сторон и достичь компромисса.

Продажи по форвардам, как мы уже говорили, составляют в среднем 60% запланированного урожая. С учетом неурожая, фермеру по низкой цене нужно отдать все зерно!

По оценкам нашего Центра, это означает средний балансовый убыток 350 долларов на гектар. Кредиторская задолженность хозяйств по итогам прошлого года составляла около 500 долларов на гектар, то есть долговая нагрузка вырастет до 850 долларов за гектар.

При таких показателях банки просто откажутся давать фермерам финансирование из-за кредитных ковенант. И такая ситуация — не проблема одного или двух регионов.

От засухи пострадали все области, за исключением Сумской, Черниговской и части Киевской. Особо хотелось бы отметить Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую области, где состояние ужасное.

Про Одесскую говорить не надо, так как даже на фоне отчета Министерства экономики последних два года погодные условия оценены как катастрофические. По западным регионам урожайность упала, по сравнению со средней, на 20-50%.

Ситуация у трейдеров также непростая. О сверхприбылях им говорить не приходится, хотя экспорт в целом и отдельно взятых игроков также бьет исторические рекорды.

Большинство украинских офисов не получают прибыль с спекулятивных торговых позиций. Большая часть покупок у фермеров или, как принято ее называть — торговой позиции передается в лучшем случае материнским торговым офисам в ноль или по себестоимости.

Купленные в Украине 10 тысяч тонн кукурузы по цене 165 долларов за тонну трейдер продает своему же торговому офису по 165 долларов за тонну. Привычный заработок трейдера — 2-3 доллара на тонне — теряется на фоне разогретого рынка, где для привлечения нужного экспортного объема он должен его дотировать на такую же сумму на тонне.

Иная ситуация в офисах всем известных трейдеров в других странах. Например, в Египте украинское зерно мелкими партиями продается с наценкой 10-15 долларов.

Есть ли жизнь без трейдера?

Выхода из создавшегося клинча пока не видно. Объединение крупных трейдеров в картель вряд ли решит проблему с украинским зерном.

Любые силовые варианты, коллегиальное обращение в суды международных юрисдикций, публикация "черных списков" непокорных агрохозяйств усугубит ситуацию самих же трейдеров, так как в итоге оплачивать убытки фермера все равно некому и нечем.

При условии выполнения невыгодных договоров свои мизерные остатки фермер при растущей динамике цен будет не продавать крайне долго, создавая нешуточный ажиотаж на рынке зерна.

Сегодня, несмотря на прессинг и угрозы картеля трейдеров, аграрии придерживают зерно, тем самым провоцируя перекосы и дисбалансы не рынке.

Существующий дефицит кукурузы потянет за собой и дефицит стратегически важной пшеницы, спровоцировав круглогодичный ажиотаж и заставляя мукомолов покупать зерно по завышенным ценам.

В итоге пострадает население Украины – войны между аграриями и трейдерами приведут к стремительному росту цены на хлеб.

В сложившейся ситуации правительство Украину должно занять более активную позицию, отказавшись от роли модератора и стороннего наблюдателя.

Мы постоянно говорим о поддержке нашего среднего и малого производителя – сегодня эта поддержка должна выражаться в доступе к логистике и финансированию.

Потребители в ближневосточных странах мечтают закупать зерно непосредственно у нашего сельхозпроизводителя, минуя посредника в виде международного трейдера.

Давайте посмотрим правде в глаза, международный трейдерский бизнес давно утратил все признаки инновационности в рамках государства Украина.

Да и посредничество в вопросах продаж украинского зерна, не приносящее ни одной стороне прибыль, скорее должно остаться в прошлом. Ряд украинские компаний уже отказались от услуг трейдеров и самостоятельно экспортируют свою и купленную на рынке продукцию через собственные терминалы.

Вот где нужны дотации государства и дипломатическая работа: отдельные агрохолдинги и группы фермеров уже обзавелись своими мощностями хранения и внутренней логистикой. Пора помочь им выйти напрямую на мировой рынок.