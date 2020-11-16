Как зеленый свет коллекторству пойдет на пользу должникам

На думку багатьох боржників, у слові "колектор" зосереджено багато поганої енергетики та незаконності.

Якщо в першому випадку складно щось вдіяти, то в другому колекторську діяльність можна врегулювати на законодавчому рівні.

Недавно у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості", покликаний врегулювати колекторську діяльність.

Автори документа у пояснювальній записці зазначають, що ціллю та основним завданням законопроєкту є захист прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Законопроєкт врегульовує процедуру стягнення проблемної заборгованості за споживчими кредитами і на відносини між банками та бізнесом не впливає.

Якщо зараз банк або фінансова компанія можуть залучити будь-яку компанію для комунікації з боржником щодо врегулювання проблемної заборгованості, то проєкт обмежує таке коло компаніями, включеними до спеціального реєстру.

Реєстр колекторських компаній буде вести Нацбанк, який також виконуватиме функції регулятора. Тобто колекторські компанії отримають правове поле для своєї діяльності. Відповідно – і певні обмеження, і відповідальність.

Проєкт зобов'язує банки та інші фінансові установи встановлювати в кредитних договорах можливість залучення колекторських компаній та передавання їм особистих даних боржника. Якщо така можливість не встановлена договором, кредитор не зможе залучити колекторів для стягнення заборгованості.

Законопроєкт врегульовує взаємодію між колектором та боржником. Телефонні чи відеодзвінки, текстові повідомлення, листи мають фіксуватися та відповідати етичним нормам, не повинні вводити боржника в оману, не можуть надсилатися вночі, більш ніж двічі на добу та особам, які не є боржником або поручителем.

За порушення закону регулятор може притягнути колекторську компанію до відповідальності. Боржники зможуть звертатися до НБУ, якщо компанія буде діяти поза законом. Автори законопроєкту пропонують широке коло санкцій: від штрафу і до вилучення колекторської компанії з реєстру.

Для реєстрації у реєстрі проєкт надає колекторським компаніям три місяці, але вимоги щодо взаємодії з боржниками такі компанії повинні виконувати одразу після набуття законом чинності. При цьому застосування штрафних санкцій за порушення вимог щодо взаємодії у перехідний період – під великим питанням.

Легалізація і встановлення жорстких рамок та відповідальності для колекторських компаній – прогресивний захід. Будь-яка законодавчо неврегульована діяльність у важливих сферах правовідносин – це завжди поле для зловживань, особливо тоді, коли одна із сторін менш захищена.

Ухвалення закону може покласти край нічним дзвінкам, погрозам у текстових повідомленнях, численних дзвінках родичам, сусідам, колегам. У цьому є позитив, адже недоторканість приватного життя має гарантуватися державою.