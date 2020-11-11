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Из бумаги в цифру: что дает водителям цифровой рынок автоцивилок

Из бумаги в цифру: что дает водителям цифровой рынок автоцивилок

Как диджитализируется рынок автострахования и есть ли спрос на услуги онлайн. (укр)
Среда, 11 ноября 2020, 13:12
Владимир Шевченко
генеральный директор МТСБУ

Ще два з половиною роки тому ніхто не міг уявити, що у разі аварії можна буде спілкуватися зі страховою в смартфоні. Про електронний поліс або віддалену фіксацію ДТП навіть не йшлося.

Але з моменту, коли Моторне страхове бюро України (МТСБУ) і учасники ринку автострахування почали робити перші кроки в бік цифровізації, система ОСЦПВ значно змінилася. І багато автовласників вже помітили різницю на власному досвіді. 

Автострахування в цифрі

За статистикою компаній-учасниць МТСБУ, у середньому 30-50% договорів ОСЦПВ вже укладається в електронному вигляді. 

У 2020 році загальна кількість таких договорів перевищила 2 млн шт. Тобто, видавати кожному автовласнику паперовий страховий поліс вже необов'язково. Є більш зручні альтернативні рішення.

Для укладення електронного договору достатньо увійти на офіційний сайт страховика ОСЦПВ, самостійно внести дані про транспортний засіб, водійський стаж і т.д., і в автоматичному режимі прорахувати вартість автоцивілки. Обидва формати поліса мають однакову юридичну силу.

Окрім цього, фіксація ДТП теж вже може відбуватися онлайн. Повідомити про ДТП у страхову компанію можна за допомогою електронного європротоколу, який можна заповнити на сайті або тепер ще й у смартфоні

Це дозволяє уникнути паперової тяганини, а також необхідності очікувати приїзду поліції. За три квартали поточного року вже 2728 ДТП було зафіксовано віддалено. 

А всього за три роки (з жовтня 2017 по жовтень 2020 року) кількість електронних європротоколів перевищила 5 тисяч. Уявіть, скільки паперу, годин і сил не було витрачено завдяки цьому нововведенню.

З лютого 2018 року в електронному вигляді стало можливо не тільки фіксувати ДТП, а й укладати страхові договори. За 9 місяців поточного року показники діджитал-процесів в ОСЦПВ зросли в рази. 

Якщо на початку роботи електронної системи ми говорили про кілька тисяч полісів щомісяця, то зараз йдеться про 200-300 тисяч нових полісів ОСЦПВ, отриманих онлайн.

 

Джерело: МТСБУ

Але не тільки електронні поліси і європротоколи є частиною діджитал-системи. Оцифрована також важливих сервісів для учасників ринку ОСЦПВ. Наприклад, онлайн-комунікації з іноземними Бюро, які входять до міжнародної системи страхування "Зелена карта". 

До цієї системи МТСБУ приєдналася ще у 1997 році. Крім того, в онлайн перейшло спілкування з аварійними комісарами. Поступово ми в МТСБУ відходимо від паперового документообігу і впроваджуємо електронну систему роботи з документами. 

Наша мета – повністю відмовитися від паперу вже наступного року. Багато страхових компаній-учасниць МТСБУ теж йдуть шляхом цифровізації та автоматизують основні бізнес-процеси.

Діджитал майбутнє ОСЦПВ

У планах – зробити високотехнологічними абсолютно всі процеси. І укладання договорів, і фіксацію ДТП, і оцінку збитку, і забезпечення допомоги постраждалим. 

Ми розраховуємо, що в найближчі роки автовласникам більше не потрібно буде "ходити по інстанціях" з горою паперів на руках.

Але для досягнення цих цілей потрібно пройти певний шлях. Потрібно створити єдиний стандарт ринку, щоб кожен власник поліса розумів процедуру врегулювання покроково. 

Зараз у страхових компаніях є як стандартизовані процеси, так і ті, які відрізняються від компанії до компанії. Через це виникають незручності і плутанина. 

Єдина для всіх процедура спростить співпрацю між автовласниками, страховими та державними органами.

Крім цього, необхідно забезпечити можливість подавати всі документи в електронному вигляді. Тут починаються складнощі, пов'язані з різним рівнем готовності до цифровізації у різних структур. 

Наприклад, отримати електронну виписку з баз даних поліції вже цілком можливо. А ось з отриманням рішень суду онлайн ще виникають складності.

Крок за кроком ми переходимо від автоматизації окремих процесів до повноцінної екосистемі. Все це – результат зусиль самих страхових компаній, інвестиції їхнього часу та коштів. 

Якщо ми зуміємо налагодити ефективний обмін даними між усіма учасниками процесу страхового врегулювання, вся процедура стане простою і доступною прямо зі смартфона. 

А у страховиків з'являться ресурси для прискорення виплат постраждалим. Нам вже вдалося впровадити електронний поліс, хоча у багатьох були сумніви щодо успіху цієї ініціативи. Упевнений, що і до повністю цифрового ринку ОСЦПВ в Україні ми також незабаром прийдемо.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
МТСБУ страхование авто диджитализация

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