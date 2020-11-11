Из бумаги в цифру: что дает водителям цифровой рынок автоцивилок

Ще два з половиною роки тому ніхто не міг уявити, що у разі аварії можна буде спілкуватися зі страховою в смартфоні. Про електронний поліс або віддалену фіксацію ДТП навіть не йшлося.

Але з моменту, коли Моторне страхове бюро України (МТСБУ) і учасники ринку автострахування почали робити перші кроки в бік цифровізації, система ОСЦПВ значно змінилася. І багато автовласників вже помітили різницю на власному досвіді.

Автострахування в цифрі

За статистикою компаній-учасниць МТСБУ, у середньому 30-50% договорів ОСЦПВ вже укладається в електронному вигляді.

У 2020 році загальна кількість таких договорів перевищила 2 млн шт. Тобто, видавати кожному автовласнику паперовий страховий поліс вже необов'язково. Є більш зручні альтернативні рішення.

Для укладення електронного договору достатньо увійти на офіційний сайт страховика ОСЦПВ, самостійно внести дані про транспортний засіб, водійський стаж і т.д., і в автоматичному режимі прорахувати вартість автоцивілки. Обидва формати поліса мають однакову юридичну силу.

Окрім цього, фіксація ДТП теж вже може відбуватися онлайн. Повідомити про ДТП у страхову компанію можна за допомогою електронного європротоколу, який можна заповнити на сайті або тепер ще й у смартфоні.

Це дозволяє уникнути паперової тяганини, а також необхідності очікувати приїзду поліції. За три квартали поточного року вже 2728 ДТП було зафіксовано віддалено.

А всього за три роки (з жовтня 2017 по жовтень 2020 року) кількість електронних європротоколів перевищила 5 тисяч. Уявіть, скільки паперу, годин і сил не було витрачено завдяки цьому нововведенню.

З лютого 2018 року в електронному вигляді стало можливо не тільки фіксувати ДТП, а й укладати страхові договори. За 9 місяців поточного року показники діджитал-процесів в ОСЦПВ зросли в рази.

Якщо на початку роботи електронної системи ми говорили про кілька тисяч полісів щомісяця, то зараз йдеться про 200-300 тисяч нових полісів ОСЦПВ, отриманих онлайн.

Джерело: МТСБУ

Але не тільки електронні поліси і європротоколи є частиною діджитал-системи. Оцифрована також важливих сервісів для учасників ринку ОСЦПВ. Наприклад, онлайн-комунікації з іноземними Бюро, які входять до міжнародної системи страхування "Зелена карта".

До цієї системи МТСБУ приєдналася ще у 1997 році. Крім того, в онлайн перейшло спілкування з аварійними комісарами. Поступово ми в МТСБУ відходимо від паперового документообігу і впроваджуємо електронну систему роботи з документами.

Наша мета – повністю відмовитися від паперу вже наступного року. Багато страхових компаній-учасниць МТСБУ теж йдуть шляхом цифровізації та автоматизують основні бізнес-процеси.

Діджитал майбутнє ОСЦПВ

У планах – зробити високотехнологічними абсолютно всі процеси. І укладання договорів, і фіксацію ДТП, і оцінку збитку, і забезпечення допомоги постраждалим.

Ми розраховуємо, що в найближчі роки автовласникам більше не потрібно буде "ходити по інстанціях" з горою паперів на руках.

Але для досягнення цих цілей потрібно пройти певний шлях. Потрібно створити єдиний стандарт ринку, щоб кожен власник поліса розумів процедуру врегулювання покроково.

Зараз у страхових компаніях є як стандартизовані процеси, так і ті, які відрізняються від компанії до компанії. Через це виникають незручності і плутанина.

Єдина для всіх процедура спростить співпрацю між автовласниками, страховими та державними органами.

Крім цього, необхідно забезпечити можливість подавати всі документи в електронному вигляді. Тут починаються складнощі, пов'язані з різним рівнем готовності до цифровізації у різних структур.

Наприклад, отримати електронну виписку з баз даних поліції вже цілком можливо. А ось з отриманням рішень суду онлайн ще виникають складності.

Крок за кроком ми переходимо від автоматизації окремих процесів до повноцінної екосистемі. Все це – результат зусиль самих страхових компаній, інвестиції їхнього часу та коштів.

Якщо ми зуміємо налагодити ефективний обмін даними між усіма учасниками процесу страхового врегулювання, вся процедура стане простою і доступною прямо зі смартфона.

А у страховиків з'являться ресурси для прискорення виплат постраждалим. Нам вже вдалося впровадити електронний поліс, хоча у багатьох були сумніви щодо успіху цієї ініціативи. Упевнений, що і до повністю цифрового ринку ОСЦПВ в Україні ми також незабаром прийдемо.