Бизнес, который необходимо сделать чистым

Знаєте, хто відчуває найбільшу ностальгію за Радянським Союзом? Директори комунальних підприємств та власники компаній, які надають монопольні послуги.

Не всі, але багато хто з сумом пригадує, як 30 років тому в місті завжди був один постачальник, база, магазин… І як просто було на цьому заробляти.

Однак дехто не ностальгує, а намагається повернутися в ті часи. Ринкова економіка дала можливість конкурувати, вигадувати ефективніші рішення, пропонувати нам з вам кращі та дешевші послуги. Це добре для нас, але не дуже для тих, хто роками сидів на "теплому місці".

Таке "тепле місце" ми виявили цього року завдяки скарзі чотирьох комерційних підприємств. Їх бізнес – вивезення будівельного сміття та побутових відходів ОСББ. Бізнес важливий та прибутковий.

Якщо на ринку кілька фірм, які готові вивезти сміття, споживачеві краще. Хтось не приїжджає вчасно, в нього брудні вантажівки? Поміняємо.

Проблемою це стало лише для ПрАТ "Київспецтранс", яке роками займалося і вивезенням і захороненням сміття в столиці.

У Києві близько 300 підприємств, які займаються вивезенням сміття – тобто ринок конкурентний. Ексклюзивність "Київспецтрансу" в тому, що саме у нього на балансі знаходяться 2 найбільших і близьких до Києва сміттєсховища.

На інші або відсутня логістика (далеко возити і відповідно ростуть тарифи для киян), або ж не справляються з великими об’ємами сміття. Як приклад — завод "Енергія".

Що робить в таких умовах "Київспецтранс"? Покращує якість? Оновлює парк авто?

Ні, компанія вирішила створити проблеми для конкурентів, використовуючи своє монопольне становище.

Справа в тому, що підприємство одночасно і вивозить сміття і захоронює його. І якщо перевізників багато, то місць для захоронення – дуже обмежена кількість, правила їх роботи та розміщення регулюють законодавство та рішення Київради.

Як цим користується "Київспецтранс"? Починає створювати бар’єри для конкурентів. Ні, вони не зупиняють їх сміттєвози на в’їзді до полігону та не відмовляють у прийнятті сміття.

Все трохи обережніше. Дослідження, яке провело Північне міжобласне відділення АМКУ, показало значно простішу схему.

"Київспецтранс" просто змінює строк дії договору з підприємством. Тепер підписує не на рік, а на місяць, не більше. Деяким підприємствам взагалі відмовляє в підписанні договору про захоронення сміття на одному з полігонів. У "Київспецтрансі" кажуть: "нема вже місця".

Хоча сміттєвози самого "Київспецтрансу" і "дружніх" для нього компаній їздять туди справно. І звісно ж з "дружніми" компаніями договори підписуються на рік.

В чому проблема з договорами на місяць? Це насправді зупиняє бізнес. Жоден забудовник, жодне ОСББ не підпише договір про вивезення сміття на один місяць – який сенс?

Не підписувати ж їх 12 разів на рік. А якщо наступного місяця не продовжать – залишитися з повними баками? Ніхто цього не хоче.

Таким нехитрим способом "Київспецтранс" по суті обмежило можливості своїх прямих конкурентів у наданні послуг з вивезення сміття. Споживачі не отримують вибору – треба працювати з "Київспецтрансом".

Все це – класичне порушення антимонопольного законодавства. Специфіка однакова в усіх бізнесах – якщо ти монополіст, то хочеш створити проблеми конкурентам.

Згадайте суперечку Microsoft з антимонопольними органами – їх змусили видалити частину програм, щоб ви самі обирали, в якому браузері читати цю колонку. Історія з вивезенням сміття – та ж сама.

Тому в Північному тервідділенні АМКУ ухвалили чіткі рекомендації – ПрАТ "Київспецтранс" має місяць, щоб усунути порушення антимонопольного законодавства — надати всім однакові умови для входу на ринок та здійснення діяльності на ньому.

Кияни повинні мати вибір. Якщо цього не буде зроблено, порушника чекає штраф до 10% від доходу. Ми продовжимо тиснути – у регулятора є багато інструментів, аж до примусового розділення компанії, як це практикується в Європі. Аж доки не досягнемо результату.

І це, до речі, питання вже до київської влади. Влада, яка прагне бути європейською має створювати умови для конкуренції. Нехай полігони працюють окремо, а постачальники конкурують за гроші забудовників та ОСББ.

Це буде в інтересах киян.