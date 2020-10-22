Все разделы
Укр / Рус
Манипуляции на рынке электроэнергии

Манипуляции на рынке электроэнергии

Как "Центрэнерго" продает воздух и целенаправленно банкротит "Гарантированного покупателя" и "Энергоатом".
Четверг, 22 октября 2020, 08:13
Виктор Куртев
Эксперт энергетического рынка

Пока парламент под всеобщие проклятия пытается увеличить дефицит бюджета для погашения части долга производителям ВИЭ, а "Энергоатом" демонстрирует невообразимые коммерческие кульбиты, продавая электроэнергию ниже себестоимости и при этом попадая в штрафы за небалансы, ЗАО "Центрэнерго" наряду с несколькими "приближенными" компаниями продолжает зарабатывать, продавая "воздух".

Причем делает это продуманно и комплексно, очень изящно, тихо посмеиваясь и не нарушая закон.

НКРЭКУ нормативно закрепила правило ценообразования на балансирующем рынке, согласно которому тот, кто создал в энергосистеме негативный баланс, то есть поставил электроэнергии меньше, чем продал, для системы полезен.

Тот же, кто создает профицит и своими действиями может привести к коллапсу системы, вреден, и его нещадно штрафуют за небалансы. Этот принцип позволяет зарабатывать трейдерам до 30% на разнице между "проданной", но не поставленной энергией, а также получить компенсацию за небаланс.

Самым активным из них была и остается компания "Центрэнерго", которая через ТБ "Украинская энергетическая биржа" на рынке двусторонних договоров продает несуществующую электроэнергию по заниженной цене.

"Энергоатом" не может работать на этом рынке в таких объемах, но может продать электроэнергию на РДН (рынок на сутки вперед), цена на котором значительно выше.

Фактически "Центрэнерго" "продает" электроэнергию, которой у нее нет и вырабатывать которую она не собирается. Для этого компания устанавливает цену на рынке двусторонних договоров ниже себестоимости производства.

Это наносит экономические убытки генерирующим предприятиям, в частности "Энергоатому". Он теперь не может продать на РДН весь объем электроэнергии, которая у него будет произведена точно.

Что получает тот, кто вырабатывает электроэнергии больше, чем может продать? Штрафы. Еще и вынужден будет продать ее "Центрэнерго" с 50-процентной скидкой (это тоже прописано в законодательстве). Цифры в таблице демонстрируют растущие убытки одних и аппетиты других.

СКРИНШОТ

"Центрэнерго" систематически реализует дешевую электроэнергию определенному кругу покупателей, среди которых ООО "Юнайтед энерджи", АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов".

Они имеют двойной профит: минимизируют затраты на производственную деятельность и перепродают электроэнергию по рыночной цене.

Тем временем состояние госкомпаний "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель" резко ухудшается. Избыток предложения, не подкрепленный реальной генерацией, приводит к невозможности реализации их продукции по рыночной цене на РДН из-за перенасыщения рынка.

Еще нюанс по поводу аукционов по двусторонним договорам. 11 сентября на платформе "Украинская энергетическая биржа" продали 1,5 млн МВт-ч на октябрь-ноябрь, заказчиком выступило ВП "Энергоатом-трейдинг". Заказчик удовлетворил запрос ООО "Юнайтед энерджи" по 1 120 грн за МВт-ч.

Другие покупатели предлагали цену 1200-1300 грн за МВт-ч, но они не стали победителями. Манипуляционными путями и с нарушением регламента сделку заключили с покупателем, который предложил не наивысшую цену.

Таким образом, прослеживаются антиконкурентные действия отдельных участников рынка, которые не дают вести коммерческую деятельность госпредприятиям, ведут к срыву договоренностей между государством и производителями ВИЭ и наносят прямой экономический ущерб стране.

Loading...

Как это можно предотвратить?

1. Ввести равные условия деятельности на рынке двусторонних договоров для государственных и частных субъектов экономики с обязательным мониторингом цен и источников продукции.

2. Обозначить понятие "манипуляции на рынке электроэнергии" и установить ответственность.

3. Обеспечить механизмы по предотвращению умышленного создания небалансов электроэнергии.

4. Аукционы по двусторонним договорам проводить исключительно в форме повышения, а не понижения цены (это не "зеленые" аукционы).

5. Внести изменения в регламент биржи, которые исключат влияние продавца на принятие решения по поводу акцепта предложения покупателя.

В результате указанных действий "Центрэнерго" и остальных субъектов угольной генерации за период с марта по июль убытки "Гарантированного покупателя" составили более 14,5 млрд грн, "Энергоатома" – около 1 млрд грн.

Если сюда прибавить убытки августа и сентября, то сумма с лихвой перекроет недостающие 19,6 млрд грн, которые так судорожно пытаются найти.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
энергетика Центрэнерго Энергоатом НКРЭ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Турецкая компания заинтересована в приватизации украинских энергетических предприятий 17 октября 2020, 17:50
Стимулирующее регулирование в энергетике: что это и кому выгодно 12 октября 2020, 13:31
Активность восстанавливается: потребление электроэнергии почти достигло уровня 2019 года 9 октября 2020, 18:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!