Бюджет 2021. Кто виноват и что делать?

народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Оставим досужие разговоры о качестве подготовки проекта бюджета на следующий год Минфином. Единогласная негативная оценка работы команды министерства дана и вряд ли требует уточнения.

Сконцентрируемся на ответе на вопрос: что делать? Убежден, что сегодня важнее на базе бюджетного комитета ВР детально обсудить проект бюджета, где выйти на реальные, а не вымышленные показатели, с одной стороны, исправив ошибки, допущенные при составлении бюджета, а с другой, обойти вниманием триллионы депутатского популизма, ежегодно подаваемого к первому чтению проекта бюджета.

Итак, по самым скромным расчетам, мы можем найти в бюджете дополнительный ресурс в размере 88,94 млрд грн, в т.ч. за счет увеличения доходов (на 79,31 млрд грн) и сокращения расходов (на 9,63 млрд грн). О чем идет речь?

Уменьшение расходной части

Предлагается сокращение расходов на обслуживание и организационное обеспечение органов государственной власти, а также значительное сокращение расходов по бюджетным программам культуры и спорта.

*Сокращение осуществлялось по расходам развития/потребления общего/специального фонда. Показатель корректировки бюджета обозначен общей суммой расходов по бюджетной программе.

Приостановить в 2021 г. финансирования программы "Поддержка реформы госуправления" — 467,3 млн грн. Деньги по этой программе выделяются каждый год, но не выбираются ни на гривну.

И некоторые другие неприоритетные программы расходов.

Увеличение доходной части

Доходную часть можно увеличить на 79,31 млрд грн за счет поступлений в бюджет от лицензий на табачные и ликеро-водочные изделия, а также от выданных лицензий на азартные игры, рентной платы і нескольких других источников, о которых речь пойдет ниже.

В результате легализации деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине, по оценкам экспертов, поступления составят от 5 до 7 млрд гривен в 2021 году.

Табак и табачные изделия — 11,7 млрд грн. Предложенный план поступлений по акцизному налогу на табак и табачные изделия находятся на уровне 2019 года.

Целесообразно учитывать плановое повышение ставок на 20% ежегодно, а также приведения в соответствие ставок акцизного налога на табачные изделия Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" от 16.01.2020 № 466-IX.

Ликеро-водочная продукция – 1,02 млрд грн. По оценкам экспертов, доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в Украине в 2019 году.

С принятием Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового" от 03.12.2019 № 318 -IX осуществляется не только демонополизация рынка спирта, но и его детенизация.

Налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — 34,95 млрд грн.

Основанием для увеличения поступления от налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товары выступает детенизация импорта.

По оценкам представителей Министерства финансов Украины, ежемесячные потери государственного бюджета от теневого импорта 5-10 млрд грн.

Рентная плата за пользование недрами для добычи (других) полезных ископаемых общегосударственного значения — 0,127 млрд грн.

Целесообразно учесть, что ставки рентной платы для марганцевой руды были увеличены Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" от 16.01.2020 № 466-IX.

Рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа – 9,2 млрд грн;

Рентная плата за пользование недрами для добычи железных руд — 317 млн ​​грн.

Ставки рентной платы для железной была увеличена Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" от 16.01.2020 № 466-IX.

По оценкам международных аналитических исследований, цена на железную руду составит выше 70 долларов/тонна.

Часть чистой прибыли (дохода) государственных или муниципальных унитарных предприятий и их объединений – 5 млрд грн;

Средства, перечисляемые Национальным банком Украины в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" — 10 млрд грн;

Налог на прибыль предприятий – 1 млрд грн;

Источники использования сэкономленного бюджетного ресурса

Первое и главное. Уменьшение дефицита бюджета на 1,1% — до 4,9% ВВП. Это 50,9 млрд грн.

Потом – медицина. Нелюбимой дочери бюджета, я предлагаю добавить 25 млрд грн. Конечно, это не приведет к выполнению установленного законом норматива в 5% от ВВП, и не заставит Макса Степанова спать спокойно, но согласитесь, тоже существенно поддержит и медицинскую реформу, и финансирование медицины в целом.

Также предлагаю:

+ 6 млрд грн выделить на выплаты при рождении ребенка: на первого ребенка – 100 тыс грн, на второго ребенка 200 тыс грн, на третьего и на каждого следующего – 300 тыс грн. Источником для выплат определить поступления от платы за лицензии на проведения азартных игр;

+ 1 млрд грн по субвенции на меры, направленные на борьбу с COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса, что позволит увеличить эту субвенцию в 2 раза. Это безопасность детей, обучающихся в школах во время эпидемии.

+ 0,35 млрд грн на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной.

Это позволит увеличить на четверть разовую выплату к 9 мая, которую Минфин вообще не индексирует в 2021 году, как-то странно обозначая свою позицию по отношению к людям, которым мы обязаны своей жизнью и свободой.

+ 3 млрд грн на увеличение расходов для Минобороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники (+13,1% по сравнению с предусмотренным в проекте бюджета-2021).

Трагедии с АН-26, ресурс двигателей которого закончился 5-6 лет назад, надеюсь, убедила всех в необходимости подобного шага.

+ 1 млрд грн на пополнение уставного капитала экспортно-кредитного агентства (восстановление бюджетной программы. И это если мы хотя бы делаем вид, что видим нашу страну не сырьевым придатком наших намного более развитых соседей, а экономикой, производящей высокую добавленную стоимость.

+ 0,9 млрд грн на увеличение финансирования Фонда развития предпринимательства, в т.ч. для удешевления кредитов и господдержки МСБ. Здесь речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса.

+ 400 млн грн я предлагаю выделить на целевую поддержку Антонова для финансирования программы лизинга воздушных судов отечественного производства.

+ 67 млн грн – на фонд регионального развития. Думаю, необходимость поддержки регионов не требует объяснений.

Предложения поданы. Давайте обсуждать.