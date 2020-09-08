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Тренды и новые технологии производства одежды

Тренды и новые технологии производства одежды

Как технологии, диджитализация и кризис влияют на производство одежды в Украине.
Вторник, 8 сентября 2020, 17:46
Александра Ткаченко
старший менеджер представительства "Epson Europe B.V." в Украине

Цифровизация меняет мир вокруг нас: мы можем пройтись по музею, сходить в театр, не вставая с кровати, навести камеру смартфона на себя или друга и понять, пойдет ли нам другой цвет волос или глаз. 

Это досягаемые технологии, которые уже стали нашей повседневной жизнью. В этом тексте попробуем проанализировать, насколько глубоко новые технологии проникли текстильную промышленность и маркетинг. 

Как продавать одежду в 2020

В Украине, как и по всему миру, торговые центры и розничные магазины одежды закрыли почти с самого начала карантина. 

Соответственно возник вопрос со сбытом уже изготовленной одежды. Здесь решение нашлось довольно быстро, ритейл перешел в онлайн, а те, кто не развивал это направление ранее, был вынужден делать это в сжатые сроки. 

Так, согласно исследованиям Adobe Analytics, покупки по схеме BOPIS (покупай в интернете, забирай в точке выдачи) с доставкой к подъезду и в почтоматы увеличились на 87% с конца февраля по апрель 2020 года. 

Но также изменилось и назначение одежды. Так как нарядные и деловые комплекты некуда было надевать, большим спросом пользовалась одежда для дома. А в связи с удаленной работой и десятками видеозвонков актуальной стала технология виртуальной одежды в режиме реального времени. 

Некоторые глобальные корпорации разрешили своим сотрудникам работать из дома чуть ли не до конца года, но при этом они должны поддерживать коммуникацию с коллегами и созваниваться по рабочим вопросам. 

Представьте, что такому работнику даже не нужно снимать удобную домашнюю одежду, а достаточно надеть оцифрованный деловой костюм во время онлайн-переговоров. 

Такая технология доступна уже сегодня в наших смартфонах, достаточно навести камеру с маской в приложении Instagram или Facebook и на одежде раскроется принт. 

Таким же образом работает виртуальная примерка с помощью AR и 3D технологий, которая стимулирует продажи модных и косметических брендов за счет возможности контакта с продуктом перед покупкой.

Как изменились процессы производства в Украине

Поставки сырья ограничились из-за закрытия границ, часть предприятий уменьшили объемы производства, а брендам нужно отшивать коллекции на следующие сезоны.

Здесь тоже на помощь приходят современные технологии, которые еще недавно виделись нам в отдаленном будущем, а теперь становятся реальностью. Внедряемые технологии создают новые тренды в текстильной промышленности на ближайшие годы — цифровизация и движение в сторону экологичности производства.

Процесс цифровизации текстильной индустрии позволяет минимизировать количество остатков производства для промышленности крупных масштабов, а при изготовлении средних и малых объемов товаров даже свести их к нулю. 

Широкие возможности цифрового оборудования позволяют оптимизировать текстильное производство благодаря его локализации. 

Это уменьшает затраты на логистику и обеспечивает непрерывность деятельности, поскольку производители могут использовать обычную белую ткань для нанесения необходимого принта с помощью цифрового принтера, вместо заказа и закупки уже принтованной ткани из заграницы.

В Украине все большую популярность приобретает сублимационная и прямая печать на текстиле. 

Прямая печать – это печать принта непосредственно на ткани или изделии, а сублимационная – нанесение рисунка на специальную бумагу и перевод его на ткань под действием высоких температур. 

Сублимационная печать более распространена на современных производствах за счет того, что позволяет наносить принт как на большие метражи ткани, так и на лекала для кроя. 

Сублимационная печать отличается низким порогом входа в бизнес. Это достигается балансом стоимости оборудования, низкой себестоимости печати на ткани и низкой стоимости владения решением от 3 до 5 лет. 

Окупаемость инвестиций такого решения составляет от 1 до 3 лет в зависимости от объемов печати. 

Наличие на рынке Украины крупных производителей текстильного цифрового оборудования, гарантируют предприятию поставку оборудования, расходных материалов, своевременное и оперативное сервисное обслуживание, а значит и минимальный простой техники. 

Кроме этого, масштабирование производства легко производится на любые метражи без снижения качества.

О чем говорят цифры

По открытым данным FMI сегодня печатный текстиль составляет около пятой части общего производства текстиля, а ежедневно печатается около 15 млрд метров ткани.

Уже к 2029 году общая стоимость внедренных цифровых решений для текстильной печати в мире составит более 8 млрд долл. США, а процесс прямой печати на текстиле будет генерировать более 50% общих доходов в течение десятилетия. 

Печать в экотренде

Тренд на экологию — глобальный и влияет на многие отрасли и компании. Так, по данным соцсети Pinterest, эко тематика стала одним из главных поисковых запросов за прошлый год, чем удостоилась места в списке трендов на 2020 год. 

Влияние молодых людей на бренды и бизнес также отразила компания Deloitte в своем отчете об опросе поколения третьего тысячелетия. Опрос 16,5 тысячи человек по всему миру показывает, что представители поколений Y и Z пользуются услугами тех компаний, позиция которых созвучна их ценностям. 

Многие респонденты указали, что они готовы без промедления пересмотреть или даже разорвать свои отношения с компаниями, если деятельность, ценности и политические симпатии таких компаний противоречат их убеждениям

Одно из преимуществ перехода на цифровую печать — более высокая экологичность по сравнению с традиционными методами производства текстиля. 

В концепцию эко в мире легкой промышленности вписывается уменьшение расходов природных ресурсов и вредных выбросов в атмосферу в процессе производства. 

Обе эти задачи решает цифровая модернизация текстильной промышленности, так как позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. 

Уже сегодня технология текстильной печати приводит к уменьшению выбросов парниковых газов на 53 кг CO2 и объемов использования воды на 27% на каждые 1000 м ткани. 

Ежегодное мировое производство ткани составляет десятки миллионов кв. м, а потому цифровизация области уменьшит выбросы CO2 на сотни тонн.

Подводя итоги

Из-за большой конкуренции украинский рынок старается не отставать от мирового и у нас стремительно растет количество производителей, которые используют цифровую печать в своей деятельности. 

Это не только более экологичная альтернатива в производстве вещей, но и возможность создать уникальные принты и персонализировать продукт, снижать время и затраты на производство, производить товары по запросу потребителя, обеспечивая максимальную оборачиваемость вложенного капитала. 

И, несомненно, цифровизация текстильной промышленности – это главный тренд будущего отрасли и важный шаг для инвестиций в украинскую экономику.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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