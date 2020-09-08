Тренды и новые технологии производства одежды

Цифровизация меняет мир вокруг нас: мы можем пройтись по музею, сходить в театр, не вставая с кровати, навести камеру смартфона на себя или друга и понять, пойдет ли нам другой цвет волос или глаз.

Это досягаемые технологии, которые уже стали нашей повседневной жизнью. В этом тексте попробуем проанализировать, насколько глубоко новые технологии проникли текстильную промышленность и маркетинг.

Как продавать одежду в 2020

В Украине, как и по всему миру, торговые центры и розничные магазины одежды закрыли почти с самого начала карантина.

Соответственно возник вопрос со сбытом уже изготовленной одежды. Здесь решение нашлось довольно быстро, ритейл перешел в онлайн, а те, кто не развивал это направление ранее, был вынужден делать это в сжатые сроки.

Так, согласно исследованиям Adobe Analytics, покупки по схеме BOPIS (покупай в интернете, забирай в точке выдачи) с доставкой к подъезду и в почтоматы увеличились на 87% с конца февраля по апрель 2020 года.

Но также изменилось и назначение одежды. Так как нарядные и деловые комплекты некуда было надевать, большим спросом пользовалась одежда для дома. А в связи с удаленной работой и десятками видеозвонков актуальной стала технология виртуальной одежды в режиме реального времени.

Некоторые глобальные корпорации разрешили своим сотрудникам работать из дома чуть ли не до конца года, но при этом они должны поддерживать коммуникацию с коллегами и созваниваться по рабочим вопросам.

Представьте, что такому работнику даже не нужно снимать удобную домашнюю одежду, а достаточно надеть оцифрованный деловой костюм во время онлайн-переговоров.

Такая технология доступна уже сегодня в наших смартфонах, достаточно навести камеру с маской в приложении Instagram или Facebook и на одежде раскроется принт.

Таким же образом работает виртуальная примерка с помощью AR и 3D технологий, которая стимулирует продажи модных и косметических брендов за счет возможности контакта с продуктом перед покупкой.

Как изменились процессы производства в Украине

Поставки сырья ограничились из-за закрытия границ, часть предприятий уменьшили объемы производства, а брендам нужно отшивать коллекции на следующие сезоны.

Здесь тоже на помощь приходят современные технологии, которые еще недавно виделись нам в отдаленном будущем, а теперь становятся реальностью. Внедряемые технологии создают новые тренды в текстильной промышленности на ближайшие годы — цифровизация и движение в сторону экологичности производства.

Процесс цифровизации текстильной индустрии позволяет минимизировать количество остатков производства для промышленности крупных масштабов, а при изготовлении средних и малых объемов товаров даже свести их к нулю.

Широкие возможности цифрового оборудования позволяют оптимизировать текстильное производство благодаря его локализации.

Это уменьшает затраты на логистику и обеспечивает непрерывность деятельности, поскольку производители могут использовать обычную белую ткань для нанесения необходимого принта с помощью цифрового принтера, вместо заказа и закупки уже принтованной ткани из заграницы.

В Украине все большую популярность приобретает сублимационная и прямая печать на текстиле.

Прямая печать – это печать принта непосредственно на ткани или изделии, а сублимационная – нанесение рисунка на специальную бумагу и перевод его на ткань под действием высоких температур.

Сублимационная печать более распространена на современных производствах за счет того, что позволяет наносить принт как на большие метражи ткани, так и на лекала для кроя.

Сублимационная печать отличается низким порогом входа в бизнес. Это достигается балансом стоимости оборудования, низкой себестоимости печати на ткани и низкой стоимости владения решением от 3 до 5 лет.

Окупаемость инвестиций такого решения составляет от 1 до 3 лет в зависимости от объемов печати.

Наличие на рынке Украины крупных производителей текстильного цифрового оборудования, гарантируют предприятию поставку оборудования, расходных материалов, своевременное и оперативное сервисное обслуживание, а значит и минимальный простой техники.

Кроме этого, масштабирование производства легко производится на любые метражи без снижения качества.

О чем говорят цифры

По открытым данным FMI сегодня печатный текстиль составляет около пятой части общего производства текстиля, а ежедневно печатается около 15 млрд метров ткани.

Уже к 2029 году общая стоимость внедренных цифровых решений для текстильной печати в мире составит более 8 млрд долл. США, а процесс прямой печати на текстиле будет генерировать более 50% общих доходов в течение десятилетия.

Печать в экотренде

Тренд на экологию — глобальный и влияет на многие отрасли и компании. Так, по данным соцсети Pinterest, эко тематика стала одним из главных поисковых запросов за прошлый год, чем удостоилась места в списке трендов на 2020 год.

Влияние молодых людей на бренды и бизнес также отразила компания Deloitte в своем отчете об опросе поколения третьего тысячелетия. Опрос 16,5 тысячи человек по всему миру показывает, что представители поколений Y и Z пользуются услугами тех компаний, позиция которых созвучна их ценностям.

Многие респонденты указали, что они готовы без промедления пересмотреть или даже разорвать свои отношения с компаниями, если деятельность, ценности и политические симпатии таких компаний противоречат их убеждениям

Одно из преимуществ перехода на цифровую печать — более высокая экологичность по сравнению с традиционными методами производства текстиля.

В концепцию эко в мире легкой промышленности вписывается уменьшение расходов природных ресурсов и вредных выбросов в атмосферу в процессе производства.

Обе эти задачи решает цифровая модернизация текстильной промышленности, так как позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Уже сегодня технология текстильной печати приводит к уменьшению выбросов парниковых газов на 53 кг CO2 и объемов использования воды на 27% на каждые 1000 м ткани.

Ежегодное мировое производство ткани составляет десятки миллионов кв. м, а потому цифровизация области уменьшит выбросы CO2 на сотни тонн.

Подводя итоги

Из-за большой конкуренции украинский рынок старается не отставать от мирового и у нас стремительно растет количество производителей, которые используют цифровую печать в своей деятельности.

Это не только более экологичная альтернатива в производстве вещей, но и возможность создать уникальные принты и персонализировать продукт, снижать время и затраты на производство, производить товары по запросу потребителя, обеспечивая максимальную оборачиваемость вложенного капитала.

И, несомненно, цифровизация текстильной промышленности – это главный тренд будущего отрасли и важный шаг для инвестиций в украинскую экономику.