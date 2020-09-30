Как искусственный интеллект помогает бороться с COVID-19 и не только

Искусственный интеллект (ИИ) начинают применять в каждой сфере жизни.

С его помощью генерируют тексты, тестируют лекарства и даже прогнозируют риск осложнений у пациентов с коронавирусом.

С каждым годом эта технология развивается все больше и проникает даже в государственный сектор.

Например, в 2015 году с помощью ИИ создали виртуального помощника для Австралийского налогового управления, а в 2019 году Эстония внедрила ИИ на государственном уровне.

Во всех сферах жизни

Хотя технологии ИИ только начинают внедрять, они стремительно распространяются по всем отраслям и видам деятельности человека. Это существенно улучшает взаимодействие пользователей с цифровыми сервисами, а также трансформирует мировой рынок труда.

Тренд адаптации алгоритмов ИИ для всех индустрий будет актуальным и в ближайшие годы. Он станет катализатором развития систем машинного обучения, приведет к появлению решений моделирования данных.

В результате их смогут применять не только технологические гуру, но и обычные люди, что, в свою очередь, еще больше ускорит развитие ИИ.

По данным Deloitte, среди преимуществ искусственного интеллекта выделяют улучшение процессов принятия решений и операционной деятельности, а также освобождение сотрудников от рутинной работы.

Крупные компании, которые начинают развивать ИИ и получать от этого экономические выгоды, становятся его "серийными" адептами и продвигают его использование во внешних и внутренних сферах деятельности.

По данным McKinsey, 44% руководителей компаний, где внедрили ИИ, говорят, что он помог снизить операционные затраты. Тем не менее, большинство компаний полностью раскроют потенциал ИИ лишь через несколько лет.

По оценкам Gartner, большинство фирм смогут перейти на более качественный уровень его использования к концу 2024 года, а сервис оценки работодателей Glassdoor считает, что ИИ будет частью менеджмента компаний.

Он может взять на себя многие административные задачи: планирование, бюджетирование, базовую коммуникацию и регулярные отчеты.

С помощью автоматизации и увеличения эффективности своих экономик постиндустриальные страны решают демографические проблемы и уменьшают зависимость от недорогой рабочей силы в развивающихся странах.

Роботизировав производство, многие компании возвращают его из азиатского региона в США. Держать офис в одной стране, а производство в другой менее выгодно, учитывая издержки по логистике, управлению и рисками. Обычно такие издержки превышают затраты на рабочую силу.

Есть и опасения, связанные с распространением систем ИИ. Наиболее острая проблема – сокращение рабочих мест и распределение общественных благ.

Исследование McKinsey говорит, что внедрение ИИ сильнее всего повлияло на количество персонала в автомобильных и телекоммуникационных компаниях. За последний год сокращения в этих сферах составили 22-23%.

Оптимисты верят, что автоматизация приведет к эре благоденствия, когда людям не надо будет заниматься рутинной работой. Каждый получит шанс заниматься делом, которое ему по душе, либо просто праздно существовать.

Всю историю своего развития человечество создавало разные системы неравенства и эксплуатации: начиная с расцвета культуры древних Греции и Рима, построенных на бесчеловечной эксплуатации рабов, и до сегодняшних дней, когда уровень жизни на планете хоть и выше, чем когда-либо, но драматически отличается от страны к стране.

Хочется верить, что роботизация впервые в истории даст возможность всем людям сосуществовать равно, ведь на смену старым профессиям придут новые, в которых машины и люди будут дополнять друг друга.

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Государственный уровень

В 2017-2018 годах ИИ в госсекторе начали использовать 25 стран. Лидером по его внедрению сталКитай. В 2017 году он разработал план по внедрению ИИ, чтобы привлечь таланты, автоматизировать производства, получить инвестиции и не потерять позиции мировой кузницы товаров для всех.

На примере Китая можно увидеть и обратную сторону развития технологий: их применение для слежки за людьми и контролем над обществом.

Система социального рейтинга с помощью ИИ собирает данные о гражданах и оценивает их. Если полученный рейтинг оказался низким, то у человека значительно ограничиваются права и возможности. Например, он не сможет выехать за границу или получить высокую должность в госсекторе.

С каждым годом все больше стран внедряют ИИ на государственном уровне. В 2019 году совет е-Эстонии одобрил "Программу Кратта" в области ИИ.

Ее цели – помочь государству определить сферы, в которых ИИ наиболее эффективен, поощрять его использование в бизнесе и государственном управлении, создать юридическую базу для его функционирования.

Многие страны внедряют ИИ не только в рамках государственной стратегии, но и фрагментарно, для определенных подразделений и министерств.

Хотя основные цели таких инноваций – автоматизация процессов и упрощенный доступ к данным, но во время пандемии ИИ становится частью будущих программ для диагностики и мониторинга массовых заболеваний.

Помощь в борьбе с вирусом

О распространении ИИ в сфере здравоохранении говорят давно. Инженеры GlobalLogic используют эту технологию для создания медицинских разработок – ранней диагностики болезни Альцгеймера или новообразований кожи.

Согласно исследованию PwC, ИИ поможет развивать превентивную медицину, ускорит диагностику заболеваний и разработку препаратов.

Больницы автоматизируют запись на прием и оплату услуг, минимизируют ошибки, связанные с человеческим фактором. Сократится время ожидания приема для пациентов и уменьшится нагрузка на врачей, ведь ИИ сможет выполнять множество рутинных процедур по сбору данных.

ИИ может предупреждать о распространении вирусов: канадский бот BlueDot оповестил об угрозе коронавируса на девять дней раньше, чем ВОЗ. ИИ массово используют в борьбе с COVID-19: от прогнозирования и скрининга до автоматической доставки препаратов и лабораторных исследований лекарств.

Международные компании применяют ИИ для создания вакцины от коронавируса. В мировую практику входят технологии распознавания лиц для отслеживания заболевших коронавирусом и оповещения о контактах.

Искусственный интеллект играет большую роль в борьбе с эпидемиями и открывает новые возможности в сфере здравоохранения: от виртуальных помощников для базовой самодиагностики до контроля заболеваемости.

Прогнозы развития

В ближайшие годы роль ИИ будет увеличиваться. По данным PwC, вклад искусственного интеллекта в мировую экономику к 2030 году может составить 15,7 трлн долл, от чего глобальный ВВП вырастет на 14% к 2030 году.

Главными факторами влияния станут рост потребительского спроса и качественное улучшения предлагаемых товаров и услуг. Повышение производительности за счет автоматизации предприятий, использование многофункциональных роботов и автономных транспортных средства даст возможность создавать персонализированные продукты и сервисы.

Например, ИИ сможет подобрать одежду в соответствии со стилем человека, запланировать путешествие на основе интересов и предпочтений пользователя или стать персональным репетитором по нужному предмету.

Развитие технологий трансформирует общество.

Десять тысяч лет назад началась эра земледелия, которая привела к появлению постоянных поселений людей и аграрной экономике.

Двести лет назад индустриализация начала процесс массовой урбанизации и изменила структуру человеческого общества, общины и семьи – институций, существовавших до этого тысячи лет.

Последовавшая за этим вторая промышленная революция закрепила за наукой и интеллектом статус двигателя прогресса и экономического процветания.

В тоже время развитие технологий породило экономические взлеты, разрушительные рецессии, проблемы технологической безработицы, растущего расслоения общества, стремительного роста населения.

Мы живем в новом постиндустриальном мире ничтожно малое количество лет. Наш исторический, культурный, философско-религиозный опыт дает мало зацепок для решения проблем настоящего и будущего.

Цифровая революция, повсеместное проникновение интернета создали условия, в которых даже опыт прошлых десятилетий стремительно обесценивается. ИИ – одна из технологий, по поводу которой в нашем прошлом мы можем найти и хорошие, и драматичные примеры.

Как и ядерные технологии, ИИ может быть использован и созидательно, и разрушительно. Решения о его применении лежат на нас, людях.

Символично, что в конечном счете развитие цифровых технологий приводит к поиску ответа на базовые вопросы философии. Ведь и системы ИИ, обучаемые на данных, созданных людьми, будут такими же, как мы, их создатели.