Новый макроэкономический курс: опасность простых решений команды Зеленского

Макроэкономическая политика новой власти в последнее время становится заточенной все больше на имплементацию краткосрочных решений, многие из которых могут иметь серьезные негативные последствия уже спустя несколько лет.

Еще в конце 2019 года Нацбанк Смолия критиковали за якобы неправильный подход в отношении обменного курса, который позволил доллару укрепиться до 23,5 грн.

Объяснения, что регулятор не должен влиять на рынок, многие не поняли. Тезисы нового главы НБУ Шевченко о валютной политике, которая будет "способствовать экономическому росту", наверняка сорвали овации в Офисе президента.

На первый взгляд, действительно, может показаться, что ревальвация гривни – негативное явление для страны, поскольку снижает конкурентоспособность украинских предприятий на мировых рынках.

Производители стали, например, были вынуждены в таких условиях платить работникам больше в долларовом эквиваленте, и в комбинации с низкими на тот момент ценами зафиксировали серьезное снижение маржинальности.

Неудивительно, что организации, объединяющие экспортно-ориентированные отрасли, заявляли о грядущем тотальном коллапсе.

Однако способность гривни ощутимо укрепляться также имеет еще более важное, хоть и чуть более абстрактное, последствие: вера в национальную валюту.

Если денежная единица постоянно дешевеет по отношению к другим, а именно поддержка такого сценария наблюдается со стороны Национального банка в последнее время, ее пользователи будут от нее отказываться.

Это формирует ментальность, которая в результате приводит к панике при резких курсовых скачках и к высокой, а иногда и галопирующей, инфляции.

Со стороны монетарной политики метод борьбы с недоверием к национальной валюте есть только один: платить больше за ее использование. Отсюда получаются высокие ставки, которые парализуют инвестиции и экономический рост в целом.

Аналогичная "недальновидность" власти наблюдается и со стороны фискальной политики. Отбросив вопрос погони за рейтингами, можно предположить, что Зеленскому хочется, чтобы все как можно скорее получили более высокие зарплаты.

Казалось бы, что как минимум для госслужащих проблема решается одним росчерком пера. Однако для увеличения "минималки" на 35% со следующего июня необходимо найти, по расчетам Минфина, 41 млрд грн.

А еще хочется ускорить темпы развития инфраструктуры, увеличить финансирование образования и медицины и не забыть при этом отдать должное силовиками и оборонному комплексу.

Наиболее простое решение – реализовать желаемое за счет займов. При условии, что деньги удастся найти: к концу 2021 года правительство будет должно кредиторам на 13,5% от ВВП или 560 млрд грн больше, чем до прихода Зеленского. Эта цифра почти в 1,5 раза превышает дефицит, который накопился за предыдущие пять лет.

Оправданность растрат таких масштабов выглядит сомнительной, особенно учитывая, что основная сумма средств не идет на борьбу с напугавшей всех пандемией. К примеру, больше половины фонда COVID-19 расписано на дороги.

Из долгосрочных последствий – ограниченные возможности по новым займам и стремительно растущие расходы на обслуживание обязательств перед кредиторами.

Однако сам по себе рост долговой нагрузки может стать не самой страшной проблемой в долгосрочной перспективе. Дело в том, что даже в Минфине не надеются, что найдется достаточное количество внешних инвесторов, которое не побоится выделить Украине столь значительные средства.

Это значит, что бремя финансирования, скорее всего, ляжет на внутренний рынок, который без многомиллиардных кредитов рефинансирования от Нацбанка с подобной задачей попросту не справится.

Таким образом, правительство в скором времени может столкнуться с еще одним заманчивым краткосрочным решением: полноценно включить печатный станок.

Простая логика может подсказать, что это позволит обзавестись "из ниоткуда" взявшимися деньгами. Они могут появиться, но когда закончатся национальные резервы, а именно ими придется расплачиваться за дополнительную эмиссию, украинцы снова почувствуют на себе до боли знакомый инфляционно-девальвационный цикл. Но, возможно, это уже будет проблема не Зеленского.