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Разрешение на взлет в сложных условиях

Разрешение на взлет в сложных условиях

Lufthansa получила от правительства €9 млрд, Air France и KLM — €12 млрд, Wizz Air — почти $800 млн. Почему Украине важно защитить свою авиаотрасль.
Пятница, 18 сентября 2020, 13:18
Дмитрий Сероухов
и.о. генерального директора SkyUp Airlines

Украина жила почти целиком без авиации долгие годы. Украинские самолеты практически не летали между городами страны, а рейсы заграницу куда чаще обслуживали иностранные компании. 

Но в последние годы многое изменилось. Рынок авиаперевозок значительно вырос и стал более конкурентным. От этого выиграли все. Города, бюджеты, бизнес и, главное, — люди получили возможность передвигаться легче и доступнее. 

Но 2020 год оказался совершенно непредвиденным для всей мировой авиации. Наиболее сильный удар пришелся на те регионы, где отрасль только начала развиваться. 

Форс-мажоры всегда требуют беспрецедентных мер, поэтому так важно, чтобы бизнес и государство сейчас начали действовать совместно.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) за 2020 год мировая авиационная отрасль потеряет $84,3 миллиарда. 

Гендиректор IATA Александр де Юнак уже назвал нынешний год худшим в истории авиации. Будущий 2021-й, на который мы смотрим с такой надеждой, тоже не безоблачен. 

Предполагается, что границы откроются и полеты возобновятся активнее. Однако даже в такой ситуации IATA говорит о потерях почти в $16 миллиардов. Очевидно, что для возвращения на докризисные позиции потребуются годы.

Понимая всю сложность ситуации, правительства по всему миру разрабатывают и внедряют программы поддержки отрасли. 

В Украине Президент, члены правительства и депутаты тоже неоднократно подчеркивали необходимость помощи бизнесу в этот тяжелый период, в том числе — важность сохранения авиационной отрасли

Во-многом, это действительно стратегический вопрос. Однако пока что никакой последовательной стратегии действий в этом направлении нет. 

И это серьезная проблема для такого перспективного, но пока неактивного рынка, как Украина. 

Да, у нас авиация стала активно развиваться всего несколько лет назад и только к 2019-му смогла начать соперничать с глобальными игроками. 

Но сегодня мы рискуем быть отброшенными далеко назад, потому что условия конкуренции перестают быть одинаковыми для всех.

Во всем мире авиакомпании получили два пакета помощи. Во-первых, безвозвратную финансовую помощь, которая необходима для продолжения выплат зарплат, лизинга, аренды офисов для того, чтобы компания просто могла сохранить деятельность. 

Во-вторых, большие кредиты под государственные гарантии. В новостях мы все видели суммы поддержки от своих правительств, которые озвучивают авиакомпании других стран. 

Wizz Air — почти $800 млн, Lufthansa — €9 млрд, Air France и KLM — €12 млрд. Помимо этого есть субсидии на внутренние перелеты и другие налоговые льготы. В итоге, авиакомпании держатся на плаву, перевозя всего по 20-40 пассажиров на рейсе. 

В Украине все не так. Помимо отсутствия прямых дотаций, мы сталкиваемся с запретами на въезд иностранцев, что дополнительно снижает число пассажиров, а также с чрезмерно высокими для отрасли налогами, которые делают полеты внутри страны менее рентабельными, чем за ее пределы.

Украинские авиакомпании сделали все от них зависящее, чтобы справиться с угрозой пандемии и адаптироваться к новым условиям. 

Мы в SkyUp первыми в Европе переоборудовали самолеты для грузовых перевозок и настроили систему быстрого реагирования. И самое главное — максимально сохранили рабочие места. 

Даже получавшие миллионную поддержку европейские и американские компании проводили масштабные сокращения. SkyUp сделал все возможное, чтобы эти меры не потребовались. 

И это значит не только то, что люди продолжают работать, но и то, что бизнес не увеличивает нагрузку на государство, ведь иначе уволенные сотрудники оказались бы на бирже труда, получая пособия.

Тем не менее, шаги со стороны государства необходимы, иначе бизнесу придется переходить к радикальным мерам, а это будет означать уменьшение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и рост безработицы. При этом за полтора года работы SkyUp уже заплатила более 200 млн грн налогов и сборов. 

И мы готовы быть ответственным бизнесом и дальше, но для этого должны быть созданы условия. 

Первый шаг к выходу из кризиса — детальный план, буквально дорожная карта, понятная всем игрокам отрасли. Нынешняя пандемия — это тот момент, когда нужно объединяться и действовать сообща.

В тяжелых ситуациях украинцы всегда находили нужный вариант действий. Я обращаюсь к представителям бизнеса и правительству: давайте разработаем этот план вместе. 

Кризис закончится. Мы должны сохранить рабочие места, бизнесы и то немногое, чего страна достигла за последние годы. От этого зависит будущее целой индустрии, ее возможности роста. 

Если мы действительно хотим постепенно интегрироваться в мировую экономику на равных, то терять свой авиабизнес недопустимо. Куда важнее использоваться ситуацию, чтобы набраться сил и стать еще более конкурентоспособными.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
авиаперевозки кризис коронавирус

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