Законопроект о создании Бюро экономической безопасности - иллюзия эффективной реформы

Если этот документ вступит в силу, мы, скорее всего, получим еще одно подобие налоговой милиции с ее репрессивно-следственным уклоном и дефицитом аналитики.

Интересно, что в пояснительной записке к проекту закона его авторы говорят обратное: дескать, новый орган (БЭБ) избавит сферу финансовых расследований от дублирующих органов.

Процитирую другой, не менее интересный момент: "принятие этого закона приведет к более эффективной деятельности правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности, и как следствие, уменьшению теневого бизнеса в Украине и увеличению поступлений налогов и сборов…"

Что и говорить, планы амбициозные. Законопроект действительно выглядит привлекательным, поскольку предусматривает ликвидацию налоговой милиции, оптимизацию структуры и штата органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранение дублирующих функций за счет создания единого органа. Но оправдан ли этот оптимизм?

Итак, в будущем бюро должно работать до 4000 человек - это гораздо меньше, чем количество работников ныне действующих органов. То есть, должно произойти сокращение штата. Ежемесячно работники БЭБ будут получать более 60 тыс грн (оклад + доплаты и премии).

Отмечу: это неплохая мотивационная и антикоррупционная составляющая. Основной штатной единицей Бюро экономической безопасности должны стать детективы, которые объединят функции следователей и оперативников.

Интересные нововведения прописаны в заключительных положениях документа. Они предусматривают определенные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины.

В частности, детективам бюро предоставляется приоритетное право расследовать преступления, предусмотренные ст. 204, 2051, 206, 212, 2121, 2181, 219, 2201, 2202, 222, 2221, 2222 2231, 2232, 224, 229, 231, 232, 2321, 2322, 233 УК Украины. Кроме того, следователи бюро смогут вести дела по ст. 2062, 210, 211 УК при условии, что этим не занимается НАБУ.

Эти статьи предусматривают ответственность за мошенничество, неуплату налогов, подделку документов, акциза, доведение банка до банкротства и тому подобное.

В то же время в компетенцию детективов БЭБ почему-то не попали ст. 201 "Контрабанда" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Эти преступления законодатель предпочел оставить в подследственности СБУ, таможни и НАБУ, что наталкивает на разные догадки и подозрения.

Отдельно хочу сказать об информационно-аналитической составляющей будущего госоргана.

По моему мнению, законопроекту №3087-д не хватает четко выписанных правил взаимодействия БЭБ с другими структурами, которые занимаются вопросами финансовой стабильности и экономической безопасности государства.

Скажем, бюро будет наделено правом вытребовать ту или иную информацию у службы финансового мониторинга, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, других государственных органов.

Кстати, о Государственной налоговой службе законопроект вообще не упоминает в этом контексте. Удивительно, правда?

Интересно и другое: о доступе к указанным данным сотрудникам БЭБ придется договариваться с распорядителями этой информации.

То есть, бюро должно будет полагаться на добрую волю тех, кого собирается проверить?

Принятый законопроект №3087-д напоминает мне другую не воплотившуюся идею – о создании Службы финансовых расследовани. Эту идею продвигали несколько лет назад и в Кабмине, и в парламенте. Но не сложилось.

Теперь вот вышли на БЭБ - изменили название органа и провели законопроект в первом чтении.

Хочу напомнить, что сегодня в Украине действует целый ряд правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями - это НАБУ, НАЗК, ГБР, СБУ, Нацполиция. Их функции часто пересекаются, дублируют друг друга, а в итоге - сводят на нет всю следственную работу.

Более того, от наличия целой "плеяды клонов" страдают бюджет и бизнес. Создание Бюро экономической безопасности только расширит этот перечень.

Получим дубликат налоговой милиции, которая часто-густо репрессирует предпринимателей, но не склонна анализировать ситуацию и искать пути решения проблем.

Как ученый я уже более трех лет занимаюсь изучением налоговой системы Украины.

Мы с коллегами неоднократно предлагали создать единый орган, который бы занимался уплатой налогов и борьбой с теневыми схемами, реализовывал налоговую и таможенную политику, мониторил ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения.

Этот орган мог бы объединить в себе действующие ныне Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Служба финансового аудита и Службу финансовых расследований.

Один из важнейших моментов такого объединения – создание единой автоматизированной информационно-аналитической системы. Тогда никому из сотрудников этого органа не пришлось бы просить у коллег разрешения на доступ к соответствующей информации.

С другой стороны, бизнес не страдал бы от бесконечных проверок и необходимости предоставлять кипы документов контролирующим органам.

Жаль, но законопроект №3087-д, который Верховная Рада приняла в первом чтении, является лишь иллюзией эффективной реформы.