Электронная система управления рисками при строительстве

Комп'ютерні системи використовуються у всіх сферах діяльності людини, забезпечуючи швидкий аналіз і перевірку інформації в реєстрах та базах даних.

Будівництво – не виняток. Саме тому ми з колегами докладаємо зусилля для створення та запуску системи, яка б миттєво виявляла помилки, неточності та недостовірні відомості.

Ця функція отримала назву "Підсистема управління ризиками", яка в майбутньому буде обов'язковим етапом при реєстрації об'єктів СС1, СС2, СС3.

Що таке підсистема управління ризиками

Це частина Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Вона буде аналізувати дані, які вноситимуть до неї користувачі в процесі отримання адміністративної послуги через портал "Дія", або державні службовці, якщо користувачі будуть подавати документи в паперовому вигляді.

Її мета – виявляти неточності, прогалини та протиріччя в документах на етапі їх подання до органу контролю та нагляду. Тобто буде враховуватися не лише факт подання документа, але і його правильність, достовірність і повнота. Це спростить і пришвидшить надання послуг фізособам та юридичним особам.

Підсистема управління ризиками буде пов'язана з низкою державних реєстрів та автоматично звірятиме з ними інформацію, яка подається.

Вона використовуватиме дані з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру атестованих осіб, Реєстру експертних організацій, Публічної кадастрової карти, Реєстру містобудівних умов та обмежень, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Одна категорія користувачів допускає негрубі, механічні помилки: випадково ставить не ту цифру, пропускає слово, плутає поля для вводу тексту. Їм підсистема автоматично буде показувати, що саме введено некоректно.

Сумлінним користувачам не варто хвилюватися: система буде допомагати їм уникнути таких помилок для подальшої економії часу та зменшення ризику повернення документів на доопрацювання через механічні неточності.

Інша річ – недоброчесні користувачі, які навмисне вводять державні органи в оману та подають неправильні дані. Для боротьби з ними передбачена можливість перевірки поданих документів та відомостей у низці реєстрів. Якщо буде виявлене подання неточних відомостей, то система документи не прийме.

Що буде перевіряти система

Повнота і достовірність даних перевірятиметься за такими напрямами.

* Форматні, логічно-семантичні та арифметичні помилки. Це буде вираховуватися автоматично за визначеними алгоритмами.

* Чинність документів на момент ухвалення рішення.

* Перевірка прав на об'єкт для здійснення будівництва (прав власності на земельну ділянку при будівництві, прав власності на об'єкт при реконструкції).

Loading...

Що це дасть

Основна мета системи – запобігання виникненню самовільних об'єктів будівництва та напівлегальних будівель.

Будуть зведені до мінімуму ризики виникнення ситуацій, коли на ділянці, призначеній для будівництва приватного будинку, зводиться "шпаківня" заввишки понад 20 поверхів або 30-поверхова будівля на землі, призначеній для будівництва гаражів. Таких прикладів можна навести безліч.

Система перевірятиме не просто наявність землі, а й відповідність її призначення задекларованим цілям. Це важливо в умовах, коли здійснюється декларативне подання документів і відсутня комплексна оперативна перевірка.

Зі стартом підсистеми управління ризиками всі ці процеси будуть відбуватися за лічені хвилини та повністю автоматично, без "фактору чиновника".

Коли запрацює система

Згідно з постановою Кабміну №559 від 1 липня 2020 року, експериментальний проєкт щодо Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва почався 6 липня, а повноцінний старт планується до кінця 2020 року.

Очікуємо, що вже за рік повноцінного функціонування підсистеми управління ризиками кількість проблемних будівельних об'єктів суттєво знизиться і всі будівельні роботи будуть вестися винятково в правовому полі.